إعلام: بريطانيا تعتزم إحياء مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب عبر ألمانيا
إعلام: بريطانيا تعتزم إحياء مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب عبر ألمانيا
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، بأنه وبعد سحب الحكومة البريطانية دعمها في يونيو/ حزيران الماضي للمشروع الضخم للربط الكهربائي مع المغرب، تتجه شركة "إكس لينكس" البريطانية، صاحبة المبادرة، نحو ألمانيا عبر شركة جديدة تحمل اسم "سيلا أتلانتيك".وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين سابقين من شركتي "إي إن بي دبليو" و"أورستد" قد انضموا لإعادة إحياء المشروع من خلال الفرع الألماني لشركة "إكس لينكس".وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة فقط من تخلي لندن عن مشروع الربط الكهربائي المغرب – المملكة المتحدة، الذي كان يهدف إلى تغطية ما يصل إلى 8% من حاجيات بريطانيا الكهربائية، أي ما يعادل استهلاك نحو 7 ملايين أسرة". وكان المخطط البريطاني يتضمن أطول كابل بحري في العالم بطول 4.000 كيلومتر، يربط بين طانطان جنوب المغرب وجنوب غرب إنجلترا، بتكلفة تقدَّر بـ25 مليار جنيه إسترليني".ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، حذّر رئيس شركة "إكس لينكس" ديف لويس، من البيروقراطية الطويلة البريطانية، التي تهدد مستقبل المبادرة، مشيرًا إلى أن "المستثمرين الدوليين لن ينتظروا إلى الأبد"، منوّهًا إلى أن "ألمانيا من بين البدائل المطروحة".وشدد لويس على أن "المشروع قادر على توفير الكهرباء بسرعة أكبر وكلفة أقل من الطاقة النووية، مع إمكانية تقليص انبعاثات الكربون البريطانية بنسبة 10% وخفض أسعار الجملة للكهرباء بنسبة 9%، بفضل الرياح القوية ليلا والشمس الوفيرة في المغرب".وتأتي مبادرة شركة "سيلا أتلانتيك" استجابة لرغبة ألمانيا في تأمين مصادر موثوقة من الطاقة النظيفة لتعويض الفحم والطاقة النووية وتسريع انتقالها الطاقي.
إعلام: بريطانيا تعتزم إحياء مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب عبر ألمانيا

15:21 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 27.09.2025)
أفادت وسائل إعلام مغربية، أن شركة "إكس لينكس" البريطانية، تبحث إحياء مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب عبر ألمانيا.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، بأنه وبعد سحب الحكومة البريطانية دعمها في يونيو/ حزيران الماضي للمشروع الضخم للربط الكهربائي مع المغرب، تتجه شركة "إكس لينكس" البريطانية، صاحبة المبادرة، نحو ألمانيا عبر شركة جديدة تحمل اسم "سيلا أتلانتيك".
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين سابقين من شركتي "إي إن بي دبليو" و"أورستد" قد انضموا لإعادة إحياء المشروع من خلال الفرع الألماني لشركة "إكس لينكس".

ويشمل المخطط المقترح إنشاء خط نقل كهربائي يمتد على طول 4.800 كيلومتر بمحاذاة الساحل الأطلسي، قادر على نقل 15 غيغا واط من الطاقة المتجددة المنتَجة من محطات رياح وشمسية في جنوب المغرب نحو ألمانيا، على أن يصبح المشروع واحدا من أضخم مشاريع الطاقة النظيفة العابرة للحدود في العالم.

محطة لتوليد الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
4 يوليو, 13:23 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة فقط من تخلي لندن عن مشروع الربط الكهربائي المغرب – المملكة المتحدة، الذي كان يهدف إلى تغطية ما يصل إلى 8% من حاجيات بريطانيا الكهربائية، أي ما يعادل استهلاك نحو 7 ملايين أسرة". وكان المخطط البريطاني يتضمن أطول كابل بحري في العالم بطول 4.000 كيلومتر، يربط بين طانطان جنوب المغرب وجنوب غرب إنجلترا، بتكلفة تقدَّر بـ25 مليار جنيه إسترليني".
وبررت الحكومة البريطانية انسحابها بالإشارة إلى "مخاطر عالية على مستوى التنفيذ والأمن"، مضيفة أن "المشروع ليس في المصلحة الوطنية في الوقت الحالي"، في وقت قررت لندن حينها تركيز استثماراتها على تعزيز استقلالها الطاقي الداخلي.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، حذّر رئيس شركة "إكس لينكس" ديف لويس، من البيروقراطية الطويلة البريطانية، التي تهدد مستقبل المبادرة، مشيرًا إلى أن "المستثمرين الدوليين لن ينتظروا إلى الأبد"، منوّهًا إلى أن "ألمانيا من بين البدائل المطروحة".
وشدد لويس على أن "المشروع قادر على توفير الكهرباء بسرعة أكبر وكلفة أقل من الطاقة النووية، مع إمكانية تقليص انبعاثات الكربون البريطانية بنسبة 10% وخفض أسعار الجملة للكهرباء بنسبة 9%، بفضل الرياح القوية ليلا والشمس الوفيرة في المغرب".
وتأتي مبادرة شركة "سيلا أتلانتيك" استجابة لرغبة ألمانيا في تأمين مصادر موثوقة من الطاقة النظيفة لتعويض الفحم والطاقة النووية وتسريع انتقالها الطاقي.
