دولة عربية تسجل أول وفاة بحمى "الوادي المتصدع" منذ 3 سنوات
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض حمى "الوادي المتصدع" في البلاد، منذ عام 2022، وذلك في مدينة روصو جنوبي موريتانيا.
موريتانيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103289/36/1032893608_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4bc8b610050e71d715f2426c8bf4c581.jpg
ووفقا لبيان الوزارة، استقبل مستشفى "روصو"، الجمعة الماضية، مواطنًا قادمًا من دولة مجاورة، يعاني من أعراض حمى نزفية. وأكدت الفحوصات المخبرية إصابته بحمى "الوادي المتصدع"، ليتوفى المريض لاحقًا متأثرا بالمرض، حسبما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء. كما تم تفعيل بروتوكولات الوقاية للحد من أي مخاطر محتملة لانتشار المرض.وتجدر الإشارة إلى أن حمى "الوادي المتصدع" من الأمراض، التي قد تظهر عادة في الفترات التي تعقب مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية، حيث يكثر الاحتكاك بالماشية والبعوض.
موريتانيا
موريتانيا, العالم العربي
دولة عربية تسجل أول وفاة بحمى "الوادي المتصدع" منذ 3 سنوات
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض حمى "الوادي المتصدع" في البلاد، منذ عام 2022، وذلك في مدينة روصو جنوبي موريتانيا.
ووفقا لبيان الوزارة، استقبل مستشفى "روصو"، الجمعة الماضية، مواطنًا قادمًا من دولة مجاورة، يعاني من أعراض حمى نزفية
. وأكدت الفحوصات المخبرية إصابته بحمى "الوادي المتصدع"، ليتوفى المريض لاحقًا متأثرا بالمرض، حسبما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء.
واستجابة للحالة، اتخذت السلطات الصحية إجراءات وقائية فورية، شملت عزل 10 أشخاص خالطوا المصاب مباشرة، وتشكيل لجنة طوارئ لتتبع الحالات ومتابعة الوضع الوبائي.
كما تم تفعيل بروتوكولات الوقاية للحد من أي مخاطر محتملة لانتشار المرض.
وتجدر الإشارة إلى أن حمى "الوادي المتصدع" من الأمراض، التي قد تظهر عادة في الفترات التي تعقب مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية، حيث يكثر الاحتكاك بالماشية والبعوض
.