رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"
رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"
رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"
سبوتنيك عربي
نفى فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الأنباء المتداولة حول منح قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، صلاحيات خاصة داخل النادي، مشيدًا بإخلاص اللاعب وتفانيه.
2025-09-28T20:49+0000
2025-09-28T20:49+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_0:162:3049:1877_1920x0_80_0_0_d2afb3f4920f4fbd037bcec222669959.jpg
وردّ سندي، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، على تساؤلات جماهير الاتحاد عقب إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، نافيًا ما يُشاع عن تدخل بنزيما في قرارات الفريق، وفقا لقناة "العربية". وقال رئيس النادي السعودي: "هذه سرديات خاطئة تمامًا، ولا أعلم كيف انتشرت رغم تنافيها مع المنطق. ادّعاء أن قائد الفريق يفرض رأيًا أو يعارض أو يمنع، هو افتراء كبير على هذا اللاعب المخلص للنادي".وينتهي عقد بنزيما مع "العميد" صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.
https://sarabic.ae/20250531/اتحاد-جدة-السعودي-يعتزم-تمديد-عقد-بنزيما-1101173927.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_110:0:2819:2032_1920x0_80_0_0_1eb5c66df026dcb96383a490971ca8c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, رياضة, منوعات

رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"

20:49 GMT 28.09.2025
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
نفى فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الأنباء المتداولة حول منح قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، صلاحيات خاصة داخل النادي، مشيدًا بإخلاص اللاعب وتفانيه.
وردّ سندي، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، على تساؤلات جماهير الاتحاد عقب إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، نافيًا ما يُشاع عن تدخل بنزيما في قرارات الفريق، وفقا لقناة "العربية".
وقال رئيس النادي السعودي: "هذه سرديات خاطئة تمامًا، ولا أعلم كيف انتشرت رغم تنافيها مع المنطق. ادّعاء أن قائد الفريق يفرض رأيًا أو يعارض أو يمنع، هو افتراء كبير على هذا اللاعب المخلص للنادي".
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مجتمع
اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما
31 مايو, 19:10 GMT
وينتهي عقد بنزيما مع "العميد" صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.

وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.
