رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"


نفى فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الأنباء المتداولة حول منح قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، صلاحيات خاصة داخل النادي، مشيدًا بإخلاص اللاعب وتفانيه. 28.09.2025
وردّ سندي، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، على تساؤلات جماهير الاتحاد عقب إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، نافيًا ما يُشاع عن تدخل بنزيما في قرارات الفريق، وفقا لقناة "العربية". وقال رئيس النادي السعودي: "هذه سرديات خاطئة تمامًا، ولا أعلم كيف انتشرت رغم تنافيها مع المنطق. ادّعاء أن قائد الفريق يفرض رأيًا أو يعارض أو يمنع، هو افتراء كبير على هذا اللاعب المخلص للنادي".وينتهي عقد بنزيما مع "العميد" صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.
