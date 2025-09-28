عراقجي: المزاعم التي طرحتها أمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/عراقجي-المزاعم-التي-طرحتها-أمريكا-والـترويكا-الأوروبية-لا-أساس-لها-على-الإطلاق-1105383213.html
عراقجي: المزاعم التي طرحتها أمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق
عراقجي: المزاعم التي طرحتها أمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى نظرائه من دول عدة، رفض فيها سعي الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، لإعادة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T20:17+0000
2025-09-28T20:17+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
ووفقا لرسالة لاريجاني، التي وُجهت إلى وزراء خارجية بعض الدول، تم التأكيد على أن "ادعاءات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باطلة تماما ولا أساس لها من الصحة، وليس لها أي أساس قانوني"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الإجراءات لا تتعارض مع نص وروح القرار 2231 فحسب، بل تُقوّض بشدة مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية المتعددة الأطراف".وأشار عراقجي إلى أن "القرار 2231 قد اعتُمد بالإجماع، وبناءً عليه، أُلغيت جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووُضع إطار زمني محدد لإنهاء جميع القيود المتعلقة بالقضية النووية بشكل دائم في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2025"، مؤكدًا أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول، من جانب واحد، تغيير أو إعادة تفسير أحكام هذا القرار".وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن "مثل هذه الإجراءات ستضعف موقف مجلس الأمن وتقوّض نظام منع الانتشار العالمي"، مؤكدًا أن "إيران وأي دولة عضو في الأمم المتحدة ليست ملزمة بالامتثال لهذه المطالبات غير القانونية، وأن الاعتراف بهذه الإجراءات أو تنفيذها يُعدّ في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي".وأشار عراقجي إلى أن "جميع القيود الواردة في القرار 2231، ستنتهي نهائيًا في 18 أكتوبر 2025، ولن يُعترف بأي محاولة لتمديدها أو إعادتها من قِبل إيران والدول المُحبة للسلام والملتزمة بسيادة القانون"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت دائمًا استعدادها للدبلوماسية والانخراط البنّاء وأن إيران ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة".وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
https://sarabic.ae/20250928/بزشكيان-بعد-عودة-العقوبات-على-إيران-مستعدون-لمواجهة-الظروف-كافة-1105375362.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_83:0:1486:1052_1920x0_80_0_0_5af36a51a39f9d6cc957b0aee4304ab2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم

عراقجي: المزاعم التي طرحتها أمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق

20:17 GMT 28.09.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى نظرائه من دول عدة، رفض فيها سعي الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ووصفه بأنه "غير قانوني"، وفق تعبيره.
ووفقا لرسالة لاريجاني، التي وُجهت إلى وزراء خارجية بعض الدول، تم التأكيد على أن "ادعاءات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باطلة تماما ولا أساس لها من الصحة، وليس لها أي أساس قانوني"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الإجراءات لا تتعارض مع نص وروح القرار 2231 فحسب، بل تُقوّض بشدة مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية المتعددة الأطراف".
وأشار عراقجي إلى أن "القرار 2231 قد اعتُمد بالإجماع، وبناءً عليه، أُلغيت جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووُضع إطار زمني محدد لإنهاء جميع القيود المتعلقة بالقضية النووية بشكل دائم في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2025"، مؤكدًا أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول، من جانب واحد، تغيير أو إعادة تفسير أحكام هذا القرار".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
بزشكيان بعد عودة العقوبات على إيران: مستعدون لمواجهة الظروف كافة
16:54 GMT
وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن "مثل هذه الإجراءات ستضعف موقف مجلس الأمن وتقوّض نظام منع الانتشار العالمي"، مؤكدًا أن "إيران وأي دولة عضو في الأمم المتحدة ليست ملزمة بالامتثال لهذه المطالبات غير القانونية، وأن الاعتراف بهذه الإجراءات أو تنفيذها يُعدّ في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي".
وأشار عراقجي إلى أن "جميع القيود الواردة في القرار 2231، ستنتهي نهائيًا في 18 أكتوبر 2025، ولن يُعترف بأي محاولة لتمديدها أو إعادتها من قِبل إيران والدول المُحبة للسلام والملتزمة بسيادة القانون"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت دائمًا استعدادها للدبلوماسية والانخراط البنّاء وأن إيران ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة".
وفي ختام رسالته، دعا عراقجي، "الحكومات المُخاطبة إلى رفض أي ادعاءات تتعلق بإحياء القرارات منتهية الصلاحية، وتجنب إدراج مثل هذه الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها المحلية، وتشجيع الدول الأخرى على دعم التعددية ومواجهة إساءة استخدام المؤسسات الدولية".
وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".

وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала