https://sarabic.ae/20250928/مصدر-لـ-سبوتنيك-مقتل-ضابط-يمني-إثر-هجوم-في-محافظة-مأرب-شمالي-البلاد-1105359123.html

مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل ضابط يمني إثر هجوم في محافظة مأرب شمالي البلاد

مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل ضابط يمني إثر هجوم في محافظة مأرب شمالي البلاد

سبوتنيك عربي

قُتل ضابط في الجيش اليمني، اليوم الأحد، إثر هجوم بالرصاص نفذه مجهولون، في محافظة مأرب شمالي شرق البلاد. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T03:32+0000

2025-09-28T03:32+0000

2025-09-28T03:32+0000

قصف اليمن

مأساة اليمن

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لـ "سبوتنيك" بأن مسلحين "يستقلون أوتوبيس طرقوا باب منزل مسؤول الإمداد في اللواء 155 مشاة النقيب يونس محمد الشريحي، بمنطقة جو النسيم في المدينة، قبل أن يباغتوه فور خروجه بإطلاق وابل من الرصاص عليه قتل على اثره على الفور".وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم باتجاه مديرية الوادي شرق مدينة مأرب، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لكشف هوية المنفذين.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها الوضع الأمني، إذ تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني تجلى في تصاعد معدل الجريمة جراء انتشار الأسلحة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250906/اليمن-مقتل-قيادي-بارز-في-الجيش-إثر-مواجهات-مع-أنصار-الله-شمالي-البلاد-1104577662.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قصف اليمن, مأساة اليمن, أنصار الله