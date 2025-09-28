عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل ضابط يمني إثر هجوم في محافظة مأرب شمالي البلاد
03:32 GMT 28.09.2025
قُتل ضابط في الجيش اليمني، اليوم الأحد، إثر هجوم بالرصاص نفذه مجهولون، في محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لـ "سبوتنيك" بأن مسلحين "يستقلون أوتوبيس طرقوا باب منزل مسؤول الإمداد في اللواء 155 مشاة النقيب يونس محمد الشريحي، بمنطقة جو النسيم في المدينة، قبل أن يباغتوه فور خروجه بإطلاق وابل من الرصاص عليه قتل على اثره على الفور".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
اليمن.. مقتل قيادي بارز في الجيش إثر مواجهات مع "أنصار الله" شمالي البلاد
6 سبتمبر, 17:16 GMT
وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم باتجاه مديرية الوادي شرق مدينة مأرب، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لكشف هوية المنفذين.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها الوضع الأمني، إذ تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني تجلى في تصاعد معدل الجريمة جراء انتشار الأسلحة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
