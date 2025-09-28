مصر: لا أمن لإسرائيل بينما ينعدم أمن الآخرين وهذا موقفنا من خطة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/مصر-لا-أمن-لإسرائيل-بينما-ينعدم-أمن-الآخرين-وهذا-موقفنا-من-خطة-ترامب-1105362335.html
مصر: لا أمن لإسرائيل بينما ينعدم أمن الآخرين وهذا موقفنا من خطة ترامب
مصر: لا أمن لإسرائيل بينما ينعدم أمن الآخرين وهذا موقفنا من خطة ترامب
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن الامتنان والتقدير لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التزام كامل واستعداد للعمل مع قادة المنطقة، "لإنهاء... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T07:40+0000
2025-09-28T07:40+0000
مصر
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء السبت، بأن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، أكد خلالها أن مصر تبدي كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب.وأوضح أن مصر تريد فتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن بلاده كرست منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة كل جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في القطاع واستئناف دخول المساعدات دون عوائق لإنهاء المجاعة الحالية في غزة.وشدد وزير الخارجية المصري على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في غزة، وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه".وتابع أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.
https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-المصري-يرحب-بمبادرة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105255494.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر, غزة, العالم العربي, الأخبار

مصر: لا أمن لإسرائيل بينما ينعدم أمن الآخرين وهذا موقفنا من خطة ترامب

07:40 GMT 28.09.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن الامتنان والتقدير لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التزام كامل واستعداد للعمل مع قادة المنطقة، "لإنهاء الحرب الظالمة على قطاع غزة".
وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء السبت، بأن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، أكد خلالها أن مصر تبدي كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب.
وأوضح أن مصر تريد فتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن بلاده كرست منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة كل جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في القطاع واستئناف دخول المساعدات دون عوائق لإنهاء المجاعة الحالية في غزة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الرئيس المصري يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة
25 سبتمبر, 14:40 GMT
وشدد وزير الخارجية المصري على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في غزة، وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه".
وأضاف بدر عبد العاطي: "لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن فيما ينعدم أمن الآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون دولة فلسطينية مستقلة، وتزخر قرارات الشرعية الدولية بمحددات كل الحلول لأزمات المنطقة، كل ما نحتاجه فقط الرؤية الثاقبة والحكمة والإرادة السياسية واستيعاب دروس الماضي".
وتابع أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".
وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала