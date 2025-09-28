https://sarabic.ae/20250928/مصر-لا-أمن-لإسرائيل-بينما-ينعدم-أمن-الآخرين-وهذا-موقفنا-من-خطة-ترامب-1105362335.html
مصر: لا أمن لإسرائيل بينما ينعدم أمن الآخرين وهذا موقفنا من خطة ترامب
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن الامتنان والتقدير لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التزام كامل واستعداد للعمل مع قادة المنطقة، "لإنهاء... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء السبت، بأن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، أكد خلالها أن مصر تبدي كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب.وأوضح أن مصر تريد فتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن بلاده كرست منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة كل جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في القطاع واستئناف دخول المساعدات دون عوائق لإنهاء المجاعة الحالية في غزة.وشدد وزير الخارجية المصري على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في غزة، وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه".وتابع أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن الامتنان والتقدير لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التزام كامل واستعداد للعمل مع قادة المنطقة، "لإنهاء الحرب الظالمة على قطاع غزة".
وأفادت صحيفة
"الشروق"، مساء السبت، بأن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، أكد خلالها أن مصر تبدي كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب.
وأوضح أن مصر تريد فتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن بلاده كرست منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة كل جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في القطاع واستئناف دخول المساعدات دون عوائق لإنهاء المجاعة الحالية في غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري
على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في غزة، وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه".
وأضاف بدر عبد العاطي: "لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن فيما ينعدم أمن الآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون دولة فلسطينية
مستقلة، وتزخر قرارات الشرعية الدولية بمحددات كل الحلول لأزمات المنطقة، كل ما نحتاجه فقط الرؤية الثاقبة والحكمة والإرادة السياسية واستيعاب دروس الماضي".
وتابع أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".
وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة
، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.