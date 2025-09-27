عربي
عبد العاطي: مصر لن تكون أبدا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني
عبد العاطي: مصر لن تكون أبدا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "مصداقية المنظومة الدولية تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي خاصة في الشرق الأوسط".
وقال عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط على حافة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "مصر تقدّر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء حرب غزة".وأضاف أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر لن تكون شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على "ضرورة وضع حد لغطرسة القوة".وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس الفلسطينية، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وتشير مصادر الموقع إلى أن "الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق".وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل "إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية"، بحسب الموقع.ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى "دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.
60
2025
عبد العاطي: مصر لن تكون أبدا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "مصداقية المنظومة الدولية تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي خاصة في الشرق الأوسط".
وقال عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط على حافة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "مصر تقدّر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء حرب غزة".
وأضاف أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الرئيس المصري يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة
25 سبتمبر, 14:40 GMT
وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر لن تكون شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على "ضرورة وضع حد لغطرسة القوة".

وأضاف عبد العاطي أن "استمرار الاحتلال وتغييب حقوق الشعب الفلسطيني يفرّغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه"، محذرًا من "استمرار السياسات الإسرائيلية القمعية غير المسؤولة في غلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي".

وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
رئيس الوزراء المصري: بدأنا تدريب قوات فلسطينية استعدادا لليوم التالي لحرب غزة
24 سبتمبر, 15:37 GMT
وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس الفلسطينية، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.

وأوضح الموقع أن "هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين".

وتشير مصادر الموقع إلى أن "الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة
8 سبتمبر, 12:23 GMT
وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل "إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية"، بحسب الموقع.
كما تتضمن الخطة "تمويلًا من دول عربية وإسلامية لدعم إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية".
ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى "دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.
