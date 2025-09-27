https://sarabic.ae/20250927/عبد-العاطي-مصر-لن-تكون-أبدا-بوابة-لتهجير-الشعب-الفلسطيني-1105348309.html

عبد العاطي: مصر لن تكون أبدا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني

عبد العاطي: مصر لن تكون أبدا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "مصداقية المنظومة الدولية تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي خاصة في الشرق الأوسط". 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T18:43+0000

2025-09-27T18:43+0000

2025-09-27T18:43+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg

وقال عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط على حافة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "مصر تقدّر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء حرب غزة".وأضاف أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر لن تكون شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على "ضرورة وضع حد لغطرسة القوة".وأردف: "يدنا ممدودة بالسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي"، متابعًا: "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخرها الهجوم الغادر على دولة قطر".وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس الفلسطينية، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وتشير مصادر الموقع إلى أن "الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق".وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل "إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية"، بحسب الموقع.ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى "دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.

https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-المصري-يرحب-بمبادرة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105255494.html

https://sarabic.ae/20250924/رئيس-الوزراء-المصري-بدأنا-تدريب-قوات-فلسطينية-استعدادا-لليوم-التالي-لحرب-غزة-1105213733.html

https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-المصري-يبحث-مع-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-الأوضاع-في-غزة-1104625096.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي