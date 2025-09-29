الأردن يحيل قضايا جمع أموال "جماعة الإخوان" إلى النائب العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/الأردن-يحيل-قضايا-جمع-أموال-جماعة-الإخوان-إلى-النائب-العام-1105389315.html
الأردن يحيل قضايا جمع أموال "جماعة الإخوان" إلى النائب العام
الأردن يحيل قضايا جمع أموال "جماعة الإخوان" إلى النائب العام
سبوتنيك عربي
أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، قرارا بتحويل بعض قضايا جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T07:45+0000
2025-09-29T07:45+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103590/39/1035903942_0:184:3000:1872_1920x0_80_0_0_c022b33f917aaea81c0f6a3e56e7ef87.jpg
وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّطت فيها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.وكانت وكالة أنباء "بترا" الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف يوليو/ تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.
https://sarabic.ae/20250812/الأردن-يوقف-أشخاصا-في-اجتماع-مرتبط-بجماعة-الإخوان-المسلمين-1103648740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103590/39/1035903942_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_13ca93be94ed55ca8638a80c1a560dba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأردن يحيل قضايا جمع أموال "جماعة الإخوان" إلى النائب العام

07:45 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Raad Adaylehقوات الأمن الأردنية
قوات الأمن الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، قرارا بتحويل بعض قضايا جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمّان.
وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّطت فيها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الأردن يوقف أشخاصا في اجتماع مرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين"
12 أغسطس, 13:41 GMT
ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة أنباء "بترا" الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف يوليو/ تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала