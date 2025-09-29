عربي
البرلمان الإيراني يعد تشريعا قد يؤدي إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

12:41 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
يقوم البرلمان الإيراني بإعداد تشريع قد يؤدي إلى انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على إعادة فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة على إيران.
وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إن الهيئة التشريعية استقرت على مسودة نص تشريعي، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
وأضاف رضائي إنه "في ظل هذه الظروف، لا يرى البرلمان أي مبرر لبقاء إيران عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي"، مشيرا إلى أن مسودة التشريع لم يتم إدراجها بعد على جدول الأعمال الرسمي للبرلمان.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
إيران: ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار النووي
3 يوليو, 14:45 GMT
من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران لا تزال تملك القدرة على تطوير برنامجها النووي".
وذكر غروسي، في تصحريات صحفية، إن "الوكالة استأنفت عمليات تفتيش منشآت إيران، لكنها لم نحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
وأضاف أن "إيران تحمي بشدة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لاعتقادها أنه لا يزال عرضة لمزيد من الهجمات"، موضحا أن "رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع لا أشهر أو سنوات".
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "معرفة مدى التراجع في برنامج إيران النووي بعد الهجمات أمر صعب دون تفتيش"، مشيرا إلى أن "برنامج إيران النووي لم يعد قائما كما كنا نعرفه لكن يمكنها إعادة بنائه".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
إيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية
12 يونيو, 13:15 GMT
ووفقا لغروسي، فإن "إيران لا تزال تملك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب مخزونها من اليورانيوم".
يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
إيران والصين تؤكدان ضرورة إلغاء إجراءات الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 فبراير 2023, 10:57 GMT
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.
ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
