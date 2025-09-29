https://sarabic.ae/20250929/بيلاؤوسوف-الجنود-الروس-الذين-حرروا-شاندريغولوفو-يخترقون-دفاعات-القوات-الأوكرانية-1105429048.html
بيلاؤوسوف: الجنود الروس الذين حرروا شاندريغولوفو يخترقون دفاعات القوات الأوكرانية
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، القوات الروسية على تحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد فرقة الحرس الآلي 144، على تحرير شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من النازيين الجدد".وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "الوحدات تتقدم بثقة، من خلال اختراق دفاعات العدو والسيطرة مواقع أكثر فائدة"، موضحًا أن "صمود القوات الروسية الراسخ، الذي صقلته الانتصارات المجيدة، يمثّل نموذجا في خدمة الوطن ومثالًا يُحتذى به للأجيال الشابة".وختم بيان الدفاع الروسية، قائلا: "شكر أندريه بيلاؤوسوف، أفراد الفرقة على إخلاصهم لواجبهم العسكري وقسمهم، وأعرب عن ثقته في أن أفراد الفرقة سيواصلون خدمة روسيا بشرف وضمان أمنها بثقة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات التابعة لها بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من محاور العملية العسكرية الخاصة.ودحرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، فلول قوات نظام كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
