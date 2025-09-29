عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
بيلاؤوسوف: الجنود الروس الذين حرروا شاندريغولوفو يخترقون دفاعات القوات الأوكرانية
بيلاؤوسوف: الجنود الروس الذين حرروا شاندريغولوفو يخترقون دفاعات القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، القوات الروسية على تحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.09.2025
2025-09-29T17:40+0000
2025-09-29T17:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد فرقة الحرس الآلي 144، على تحرير شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من النازيين الجدد".وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "الوحدات تتقدم بثقة، من خلال اختراق دفاعات العدو والسيطرة مواقع أكثر فائدة"، موضحًا أن "صمود القوات الروسية الراسخ، الذي صقلته الانتصارات المجيدة، يمثّل نموذجا في خدمة الوطن ومثالًا يُحتذى به للأجيال الشابة".وختم بيان الدفاع الروسية، قائلا: "شكر أندريه بيلاؤوسوف، أفراد الفرقة على إخلاصهم لواجبهم العسكري وقسمهم، وأعرب عن ثقته في أن أفراد الفرقة سيواصلون خدمة روسيا بشرف وضمان أمنها بثقة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات التابعة لها بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من محاور العملية العسكرية الخاصة.ودحرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، فلول قوات نظام كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250929/القوات-الروسية-تحرر-شاندريغولوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---الدفاع-الروسية-1105408176.html
بيلاؤوسوف: الجنود الروس الذين حرروا شاندريغولوفو يخترقون دفاعات القوات الأوكرانية

17:40 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، القوات الروسية على تحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد فرقة الحرس الآلي 144، على تحرير شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من النازيين الجدد".

وتابع: "منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، كان جنود الفرقة قدوة في أداء واجبهم العسكري في أكثر المناطق حرجًا، مؤكدين بإنجازهم العسكري الإرث والتقاليد المجيدة لجنود الخطوط الأمامية، الذين حرروا وطنهم".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "الوحدات تتقدم بثقة، من خلال اختراق دفاعات العدو والسيطرة مواقع أكثر فائدة"، موضحًا أن "صمود القوات الروسية الراسخ، الذي صقلته الانتصارات المجيدة، يمثّل نموذجا في خدمة الوطن ومثالًا يُحتذى به للأجيال الشابة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
09:37 GMT
وختم بيان الدفاع الروسية، قائلا: "شكر أندريه بيلاؤوسوف، أفراد الفرقة على إخلاصهم لواجبهم العسكري وقسمهم، وأعرب عن ثقته في أن أفراد الفرقة سيواصلون خدمة روسيا بشرف وضمان أمنها بثقة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات التابعة لها بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من محاور العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان الوزارة: "عززت وحدات من قوات مجموعة " الغرب" الروسية، وضعها التكتيكي، ونتيجة للعمليات الحاسمة، حُررت بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ودحرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، فلول قوات نظام كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
