مسؤولة روسية: مشاركة بوتين في قمة العشرين في ميامي ستعتمد على العلاقات الروسية الأمريكية

صرحت مسؤولة روسيا في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في ميامي العام المقبل ستعتمد على...

الأمم المتحدة- سبوتنيك. في مطلع سبتمبر، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيستضيف قمة العشرين العام المقبل في نادي ترامب الوطني للغولف بالقرب من ميامي.وقالت لوكاش في مقابلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيعتمد هذا على مسار الأحداث وحالة علاقاتنا، بما في ذلك مع الولايات المتحدة".وأشارت المبعوثة إلى أن القرار النهائي يعود للرئيس الروسي.كانت لوكاش قالت أمس بأن مسألة تمثيل روسيا في قمة العشرين التي ستعقد في جنوب أفريقيا، قيد الحل، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك فيها.وقالت لوكاش، "هذه المسألة لا تزال قيد الحل، والرئيس الروسي يولي اهتمامًا كبيرا لـ "قمة مجموعة العشرين "، وآمل أن يشارك بالتأكيد في قمة جوهانسبرغ".وأوضحت أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن شكل المشاركة .

