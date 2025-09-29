مسؤولة روسية: مشاركة بوتين في قمة العشرين في ميامي ستعتمد على العلاقات الروسية الأمريكية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤولة روسية: مشاركة بوتين في قمة العشرين في ميامي ستعتمد على العلاقات الروسية الأمريكية
صرحت مسؤولة روسيا في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في ميامي العام المقبل ستعتمد على حالة العلاقات الروسية الأمريكية.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. في مطلع سبتمبر، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيستضيف قمة العشرين العام المقبل في نادي ترامب الوطني للغولف بالقرب من ميامي.
وقالت لوكاش في مقابلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيعتمد هذا على مسار الأحداث وحالة علاقاتنا، بما في ذلك مع الولايات المتحدة".
وأشارت المبعوثة إلى أن القرار النهائي يعود للرئيس الروسي.
كانت لوكاش قالت أمس بأن مسألة تمثيل روسيا في قمة العشرين التي ستعقد في جنوب أفريقيا، قيد الحل، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك فيها.
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
الرئيس البرازيلي: "بريكس" ومجموعة "العشرين" تتصدران المشهد العالمي
9 يونيو, 20:52 GMT
وقالت لوكاش، "هذه المسألة لا تزال قيد الحل، والرئيس الروسي يولي اهتمامًا كبيرا لـ "قمة مجموعة العشرين "، وآمل أن يشارك بالتأكيد في قمة جوهانسبرغ".
وأوضحت أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن شكل المشاركة .
