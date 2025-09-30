https://sarabic.ae/20250930/احتفاء-بـيوم-إعادة-التوحيد-البيت-الروسي-في-بيروت-يروي-قصة-المناطق-الجديدة-صور--1105474538.html

احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة.. صور وفيديو

بمناسبة "يوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا"، الذي يُحتفل به سنويًا في 30 سبتمبر/ أيلول، استضاف البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، معرضًا... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وقدّم المعرض، الذي حمل عنوانًا يركز على قوة وإعادة توحيد هذه المناطق مع الوطن الأم، سردًا بصريًا للأحداث وللحياة في هذه الأراضي.ومن خلال الصور المعروضة، سعى المعرض إلى أن ينقل للجمهور في بيروت "قصة مثيرة" تعكس مشاعر السعادة والفخر لأرضٍ أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه تهنئة إلى مواطني روسيا بمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة جسدت "الوحدة الوطنية والتاريخية".وقال بوتين في كلمته: "أصدقائي الأعزاء، أيها المواطنون الروس الكرام، أهنئكم بحرارة بمناسبة هذا العيد، يوم عودة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى وطننا الكبير الموحّد".وشدد بوتين على أن الروس "يقاتلون وينتصرون دفاعًا عن الوحدة والمصالح الوطنية والقيم المشتركة"، مؤكدًا أن "روسيا ستواصل حماية لغتها وثقافتها وإرثها التاريخي والديني".وأضاف الرئيس الروسي: "هذا حق مقدس نابع من تضحيات أسلافنا وأجيال عديدة من الوطنيين والجنود والعمال الروس الأوفياء".وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "قبل ثلاث سنوات، وفي استفتاءين في دونباس ونوفوروسيا، قرر ملايين مواطنينا مستقبلهم باستقلالية وحرية. لقد حققوا حلمًا طال انتظاره، واتخذوا قرارًا مصيريًا غيّر حياتهم، وهو أن يكونوا مع وطنهم الأم، مع روسيا. وأن يعودوا إلى أسرهم الطبيعية التي لطالما كانوا جزءًا منها".كما شدد على أن روسيا ستتجاوز جميع التحديات وتظل دولة عظيمة مستقلة، واعدًا بمواصلة العمل على تنمية البنية التحتية، وضمان المياه والرعاية الصحية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا أطلقت برنامجًا واسعًا لإحياء أراضي دونباس ونوفوروسيا، موضحًا أنه منذ عام 2022، تم بناء أو ترميم أكثر من 23.5 ألف منشأة سكنية واجتماعية، وتحديث 6,350 كيلومترا من الطرق. كما شملت الأعمال إنشاء مدارس ومراكز طبية حديثة ومجمعات رياضية.وختم بوتين خطابه بالتأكيد على أن "السلام الدائم سيعود إلى أرض دونباس ونوفوروسيا"، مشددًا على أن روسيا ستوفر كل الظروف لتمكين الأقاليم الجديدة من استثمار إمكاناتها الصناعية والزراعية والعلمية والثقافية الهائلة.ويحتفل الروس في 30 سبتمبر من كل عام بـ"يوم إعادة توحيد" جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا الاتحادية، وهي ذكرى أُقرت بموجب قانون فيدرالي في 28 سبتمبر 2023.

