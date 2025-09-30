احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/احتفاء-بـيوم-إعادة-التوحيد-البيت-الروسي-في-بيروت-يروي-قصة-المناطق-الجديدة-صور--1105474538.html
احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة.. صور وفيديو
احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بمناسبة "يوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا"، الذي يُحتفل به سنويًا في 30 سبتمبر/ أيلول، استضاف البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، معرضًا... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T19:15+0000
2025-09-30T19:39+0000
أخبار لبنان
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105472792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d10f3dc2d21d90f6f219441e1574c0bd.jpg
وقدّم المعرض، الذي حمل عنوانًا يركز على قوة وإعادة توحيد هذه المناطق مع الوطن الأم، سردًا بصريًا للأحداث وللحياة في هذه الأراضي.ومن خلال الصور المعروضة، سعى المعرض إلى أن ينقل للجمهور في بيروت "قصة مثيرة" تعكس مشاعر السعادة والفخر لأرضٍ أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه تهنئة إلى مواطني روسيا بمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة جسدت "الوحدة الوطنية والتاريخية".وقال بوتين في كلمته: "أصدقائي الأعزاء، أيها المواطنون الروس الكرام، أهنئكم بحرارة بمناسبة هذا العيد، يوم عودة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى وطننا الكبير الموحّد".وشدد بوتين على أن الروس "يقاتلون وينتصرون دفاعًا عن الوحدة والمصالح الوطنية والقيم المشتركة"، مؤكدًا أن "روسيا ستواصل حماية لغتها وثقافتها وإرثها التاريخي والديني".وأضاف الرئيس الروسي: "هذا حق مقدس نابع من تضحيات أسلافنا وأجيال عديدة من الوطنيين والجنود والعمال الروس الأوفياء".وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "قبل ثلاث سنوات، وفي استفتاءين في دونباس ونوفوروسيا، قرر ملايين مواطنينا مستقبلهم باستقلالية وحرية. لقد حققوا حلمًا طال انتظاره، واتخذوا قرارًا مصيريًا غيّر حياتهم، وهو أن يكونوا مع وطنهم الأم، مع روسيا. وأن يعودوا إلى أسرهم الطبيعية التي لطالما كانوا جزءًا منها".كما شدد على أن روسيا ستتجاوز جميع التحديات وتظل دولة عظيمة مستقلة، واعدًا بمواصلة العمل على تنمية البنية التحتية، وضمان المياه والرعاية الصحية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا أطلقت برنامجًا واسعًا لإحياء أراضي دونباس ونوفوروسيا، موضحًا أنه منذ عام 2022، تم بناء أو ترميم أكثر من 23.5 ألف منشأة سكنية واجتماعية، وتحديث 6,350 كيلومترا من الطرق. كما شملت الأعمال إنشاء مدارس ومراكز طبية حديثة ومجمعات رياضية.وختم بوتين خطابه بالتأكيد على أن "السلام الدائم سيعود إلى أرض دونباس ونوفوروسيا"، مشددًا على أن روسيا ستوفر كل الظروف لتمكين الأقاليم الجديدة من استثمار إمكاناتها الصناعية والزراعية والعلمية والثقافية الهائلة.ويحتفل الروس في 30 سبتمبر من كل عام بـ"يوم إعادة توحيد" جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا الاتحادية، وهي ذكرى أُقرت بموجب قانون فيدرالي في 28 سبتمبر 2023.
https://sarabic.ae/20250930/1105458355.html
https://sarabic.ae/20250929/بوتين-يهنئ-الشعب-الروسي-بمناسبة-يوم-إعادة-التوحيد-مع-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-1105440597.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105472792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c0637ddd991452be1720122511ad9b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري

احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة.. صور وفيديو

19:15 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 19:39 GMT 30.09.2025)
© Sputnik / احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدةاحتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة
احتفاء بـيوم إعادة التوحيد.. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / احتفاء بـ"يوم إعادة التوحيد".. البيت الروسي في بيروت يروي قصة المناطق الجديدة
تابعنا عبر
حصري
بمناسبة "يوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا"، الذي يُحتفل به سنويًا في 30 سبتمبر/ أيلول، استضاف البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، معرضًا فوتوغرافيًا خاصًا.
وقدّم المعرض، الذي حمل عنوانًا يركز على قوة وإعادة توحيد هذه المناطق مع الوطن الأم، سردًا بصريًا للأحداث وللحياة في هذه الأراضي.

وأكد المنظمون أن هذا التاريخ السنوي لا يبرز فقط تعزيز الدولة الروسية، بل يجسد أيضًا الرغبة العميقة في الوحدة والحفاظ على الذاكرة التاريخية والتراث الثقافي المشترك.

ومن خلال الصور المعروضة، سعى المعرض إلى أن ينقل للجمهور في بيروت "قصة مثيرة" تعكس مشاعر السعادة والفخر لأرضٍ أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من روسيا.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
وسائط متعددة
"ثلاث سنوات معا"... 30 سبتمبر يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا
13:13 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه تهنئة إلى مواطني روسيا بمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة جسدت "الوحدة الوطنية والتاريخية".
وقال بوتين في كلمته: "أصدقائي الأعزاء، أيها المواطنون الروس الكرام، أهنئكم بحرارة بمناسبة هذا العيد، يوم عودة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى وطننا الكبير الموحّد".
وأضاف: "في هذا اليوم الاحتفالي، عام المدافع عن الوطن، أتوجه بتحية خاصة للجنود والضباط، أبطال عصرنا الحقيقيين. أشكركم على ولائكم للوطن، وعلى شجاعتكم العسكرية، وعلى كل يوم من أيام عملكم القتالي الشاق".
وشدد بوتين على أن الروس "يقاتلون وينتصرون دفاعًا عن الوحدة والمصالح الوطنية والقيم المشتركة"، مؤكدًا أن "روسيا ستواصل حماية لغتها وثقافتها وإرثها التاريخي والديني".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
بوتين يهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم إعادة التوحيد مع دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون
أمس, 23:00 GMT
وأضاف الرئيس الروسي: "هذا حق مقدس نابع من تضحيات أسلافنا وأجيال عديدة من الوطنيين والجنود والعمال الروس الأوفياء".
وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "قبل ثلاث سنوات، وفي استفتاءين في دونباس ونوفوروسيا، قرر ملايين مواطنينا مستقبلهم باستقلالية وحرية. لقد حققوا حلمًا طال انتظاره، واتخذوا قرارًا مصيريًا غيّر حياتهم، وهو أن يكونوا مع وطنهم الأم، مع روسيا. وأن يعودوا إلى أسرهم الطبيعية التي لطالما كانوا جزءًا منها".

ووصف بوتين إعادة التوحيد بأنها "مصدر فخر واعتزاز"، معتبرًا أن الشعب الروسي دعم إخوانه وأخواته في خيارهم المسؤول.

كما شدد على أن روسيا ستتجاوز جميع التحديات وتظل دولة عظيمة مستقلة، واعدًا بمواصلة العمل على تنمية البنية التحتية، وضمان المياه والرعاية الصحية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا أطلقت برنامجًا واسعًا لإحياء أراضي دونباس ونوفوروسيا، موضحًا أنه منذ عام 2022، تم بناء أو ترميم أكثر من 23.5 ألف منشأة سكنية واجتماعية، وتحديث 6,350 كيلومترا من الطرق. كما شملت الأعمال إنشاء مدارس ومراكز طبية حديثة ومجمعات رياضية.

وقال بوتين: "نعم، لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكننا سنحقق بالتأكيد جميع الأهداف المرسومة".

وختم بوتين خطابه بالتأكيد على أن "السلام الدائم سيعود إلى أرض دونباس ونوفوروسيا"، مشددًا على أن روسيا ستوفر كل الظروف لتمكين الأقاليم الجديدة من استثمار إمكاناتها الصناعية والزراعية والعلمية والثقافية الهائلة.
ويحتفل الروس في 30 سبتمبر من كل عام بـ"يوم إعادة توحيد" جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا الاتحادية، وهي ذكرى أُقرت بموجب قانون فيدرالي في 28 سبتمبر 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала