الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول عناصر من قواته إلى تركيا لأول مرة منذ 13 عاما... فيديو

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول عناصر من قواته إلى تركيا لأول مرة منذ 13 عاما... فيديو

اختُتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي "بحر الصداقة - 2025"، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام في نطاق المياه الإقليمية التركية. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا للمتحدث العسكري المصري، فقد تضمن التدريب عقد العديد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العملياتية بين العناصر المشاركة، وتنفيذ القوات الخاصة لكلا البلدين عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة والتي أظهرت المستوى الراقي في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحترافية في التعامل مع الأهداف.كما نفذت القوات المشاركة، عددا من الأنشطة التدريبية في البحر منها تبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح القطع البحرية، فضلاً عن تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإمداد بالبحر، وعدد من تشكيلات الإبحار والتي عكست مدى التجانس بين العناصر المشاركة وقدرتها على اتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية.ويهدف التدريب لتعزيز الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أعلن في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري، عن وصول عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا، للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري - التركي "بحر الصداقة – 2025".وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عاما، مشيرة إلى أنها ستجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

