ترامب: أمريكا يمكن أن تشهد إغلاقا حكوميا

ترامب: أمريكا يمكن أن تشهد إغلاقا حكوميا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، "أمر محتمل، لكن لا يزال من الممكن تجنبه"، على حد قوله. 30.09.2025

وقال ترامب للصحفيين، إجابة على سؤال عما إذا كان الإغلاق الحكومي محتومًا: "لا شيء محتوم، ولكن أعتقد أن الإغلاق الحكومي أصبح مرجحًا".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، أن "الحكومة في طريقها للإغلاق، بعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا مع الديمقراطيين في البيت الأبيض، دون إحراز تقدم يذكر على ما يبدو، ما ينذر بإغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات".وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن الجانبين "لديهما خلافات كبيرة للغاية".وأصبحت مواجهات الميزانية أمرًا روتينيًا إلى حد ما في واشنطن، على مدى السنوات الـ15 الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة، لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق، التي أقرها الكونغرس، أضفى بعدًا جديدًا من عدم اليقين.وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة 7 إلى 10 أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم.وكان الإغلاق الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوما في عامي 2018 و2019، بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، والرعاية الصحية هي المشكلة هذه المرة. وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أمريكي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.

