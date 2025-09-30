https://sarabic.ae/20250930/ترامب-ومنافسوه-يكثفون-جهودهم-مع-اقتراب-إغلاق-الحكومة-الأمريكية-1105478434.html

ترامب ومنافسوه يكثفون جهودهم مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية

كانت الحكومة الأمريكية تتجه بخطى حثيثة نحو الإغلاق يوم الثلاثاء، حيث عزز الرئيس دونالد ترامب ومنافسوه الديمقراطيون جهودهم بشأن الإنفاق، مما أبقى على أمل ضئيل... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن- سبوتنيك. أكد مسؤولون وخبراء أن الأمريكيين العاديين والاقتصاد معرضون للخطر، حيث قد تُعلق الوظائف مؤقتا، وقد تصبح الخدمات التي كانت تعتبر أمرا مفروغا منه غير متوفرة، بينما تعيق الشركات التي تتعامل مع الحكومة عملها.تمسك السياسيون المتنافسون بمواقفهم، مؤكدين أنه لن يكون من السهل تقديم أي تنازلات.قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي في تصريحات نقلتها قناة CNBC: "ليس علينا أي التزام بتمويل تدمير ديمقراطيتنا".وأضاف: "إذا لم تتضمن هذه الميزانية القادمة أي بنود لمواجهة تمرد ترامب على القانون، فأعتقد أن الناس سيشعرون بالدهشة إذا وقع عليها عدد من الديمقراطيين رغم ذلك".اتهم جون ثون، الجمهوري من ولاية داكوتا الجنوبية وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطيين بـ"الاستيلاء على" التمويل الحكومي.وقال ثون: "طالبت قاعدة الديمقراطيين اليسارية المتطرفة وأعضاء مجلس الشيوخ اليساريين المتطرفين بمواجهة مع الرئيس. وقد رضخ القادة الديمقراطيون لمطالبهم. يبدو أن الشعب الأمريكي سيتحمل العواقب".ظلَّ مجلسا الكونغرس في حالة جمودٍ تام، حيث يطالب المحافظون المتشددون المتحالفون مع ترامب في مجلس النواب بتخفيضاتٍ كبيرة في الإنفاق التقديري غير الدفاعي والبنود الإضافية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالهجرة والحدود الجنوبية. يرفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذه المطالب رفضًا قاطعًا.لا يدور الخلاف حول مخصصاتٍ محددة بقدر ما يدور حول الحجم والنطاق الأساسيين للميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2026. يدفع الجمهوريون في مجلس النواب باتجاه مشاريع قوانين تمويل أقل بكثير من الحدود القصوى المتفق عليها في اتفاقيات الميزانية السابقة.كما هو الحال في السنوات الماضية من معارك الميزانية، لا يزال بإمكان الجانبين تجنب الإغلاق الحكومي بالموافقة على قرارٍ مُستمرٍّ في اللحظة الأخيرة - يعرف اختصارا باسم CR - يوفر تدبيرا مؤقتا للحفاظ على تمويل الحكومة عند المستويات الحالية، عادةً لبضعة أسابيع أو أشهر.مع ذلك، ومع انقسام الأمريكيين العاديين وكبار السياسيين في البلاد أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد، فإن الوصول حتى إلى قرار نهائي قد يكون مهمة شاقة، كما يقول المطلعون على العملية والمفاوضات التي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.في حين أن الأسواق المالية عادةً ما تتفاعل مع تهديدات الإغلاق بقلق طفيف، فإن الأزمة الحالية تُثير قلق حتى المتعاملين القدامى في وول ستريت.ويرجع ذلك إلى أن أي تقصير في الاعتمادات المالية سيُجبر مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين على الإجازة، وسيُلحق الضرر بالخدمات الأساسية، بدءًا من المتنزهات الوطنية ووصولًا إلى طلبات القروض الفيدرالية.ومن المتوقع أن تستمر سلسلة من الاجتماعات المغلقة في واشنطن حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث يسعى نشطاء من كلا الجانبين إلى الحصول على أصوات متأخرة لمشروع قانون قد يُبقي الحكومة مفتوحة، على الرغم من أن خطر الإغلاق بدا حقيقيًا بقدر تلك الجهود.

