قيادي في "حماس": منفتحون على كل المقترحات دون تنازل عن ثوابتنا

قيادي في "حماس": منفتحون على كل المقترحات دون تنازل عن ثوابتنا

أكد القيادي في حركة "حماس"، حسام بدران، انفتاح الحركة على كل المقترحات دون التنازل عن الثوابت. 30.09.2025

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، حسام بدران، إنه "لابد من وقف الحرب بشكل واضح وتام وانسحاب قوات الاحتلال من غزة".وأضاف: "حقنا في المقاومة ضد الاحتلال مشروع ويتوافق مع القانون الدولي"، متابعا: "واجهنا ترسانة عسكرية جبارة وإجرامية بسلاح بسيط يستخدمه مقاتلونا".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "ستعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 من غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

