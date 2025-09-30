عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي
تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح": الأطراف المعنية لم تطلع على خطة ترامب قبل خروجها إلى العلن
تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح": الأطراف المعنية لم تطلع على خطة ترامب قبل خروجها إلى العلن
علّق عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، دميتري دلياني، على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في... 30.09.2025
وقال دلياني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تهرب نتنياهو من الموافقة المباشرة العلنية والصريحة على هذه الخطة، وفرض شروطا إضافية، وأوهم ترامب أنه قبل بها، واضعًا كل الضغط السياسي والدبلوماسي على حركة "حماس" للقبول أو الاعتراض على هذه الخطة التي لم يقبلها هو".وردا على سؤال حول دور السلطة الفلسطينية في حكم غزة في المرحلة المقبلة، قال دلياني: "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولأسباب مختلفة تراجع الدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه على صعيد القرار السياسي في الشرق الأوسط بشكل عام".
تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح": الأطراف المعنية لم تطلع على خطة ترامب قبل خروجها إلى العلن

10:08 GMT 30.09.2025
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
علّق عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، دميتري دلياني، على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن "تفاصيل هذه الخطة جزء من عملية الخداع التي يمارسها بنيامين نتنياهو، فهو لم يوافق عليها بل أكد دعمه لها بما يتوافق مع أهداف حكومته".
وقال دلياني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تهرب نتنياهو من الموافقة المباشرة العلنية والصريحة على هذه الخطة، وفرض شروطا إضافية، وأوهم ترامب أنه قبل بها، واضعًا كل الضغط السياسي والدبلوماسي على حركة "حماس" للقبول أو الاعتراض على هذه الخطة التي لم يقبلها هو".

ولفت دلياني إلى أن "هذه الخطة لم تطلع عليها الجهات المعنية قبل خروجها إلى العلن، ولم يعرف تفاصيلها إلا فريق نتنياهو والبيت الأبيض الذي يرأسه كوشنير وويتكوف"، معتبرًا أن "الخضوع والنقاش في خطة غير معروفة وغير موافق عليها مضيعة للوقت".

مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
قيادي في "حماس" عبر "سبوتنيك": خطة ترامب لم تعرض علينا ونزع السلاح أمر مستحيل
أمس, 19:58 GMT
وردا على سؤال حول دور السلطة الفلسطينية في حكم غزة في المرحلة المقبلة، قال دلياني: "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولأسباب مختلفة تراجع الدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه على صعيد القرار السياسي في الشرق الأوسط بشكل عام".
