تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح": الأطراف المعنية لم تطلع على خطة ترامب قبل خروجها إلى العلن
علّق عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، دميتري دلياني، على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن "تفاصيل هذه الخطة جزء من عملية الخداع التي يمارسها بنيامين نتنياهو، فهو لم يوافق عليها بل أكد دعمه لها بما يتوافق مع أهداف حكومته".
وقال دلياني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تهرب نتنياهو من الموافقة المباشرة العلنية والصريحة على هذه الخطة، وفرض شروطا إضافية، وأوهم ترامب أنه قبل بها، واضعًا كل الضغط السياسي والدبلوماسي على حركة "حماس" للقبول أو الاعتراض على هذه الخطة التي لم يقبلها هو".
ولفت دلياني إلى أن "هذه الخطة لم تطلع عليها الجهات المعنية قبل خروجها إلى العلن، ولم يعرف تفاصيلها إلا فريق نتنياهو والبيت الأبيض الذي يرأسه كوشنير وويتكوف"، معتبرًا أن "الخضوع والنقاش في خطة غير معروفة وغير موافق عليها مضيعة للوقت".
وردا على سؤال حول دور السلطة الفلسطينية في حكم غزة في المرحلة المقبلة، قال دلياني: "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولأسباب مختلفة تراجع الدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه على صعيد القرار السياسي في الشرق الأوسط بشكل عام".