https://sarabic.ae/20250930/مالك-مكتبي-لـسبوتنيك-صناعة-البودكاست-محتوى-إعلامي-مهم-على-منصات-التواصل-الاجتماعي-1105464214.html
مالك مكتبي لـ"سبوتنيك": صناعة البودكاست محتوى إعلامي مهم على منصات التواصل الاجتماعي
مالك مكتبي لـ"سبوتنيك": صناعة البودكاست محتوى إعلامي مهم على منصات التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
أكد الإعلامي اللبناني، مالك مكتبي، أن "صناعة البودكاست أصبحت تشكل محتوى مهما على منصات التواصل الاجتماعي"، نافياً أن "تكون صناعة البودكاست مجرد موضوع أو فقاعة... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T14:51+0000
2025-09-30T14:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105464845_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_035c6064f45c76130f0d45c257a6d990.jpg
وقال مكتبي في حديث خاص لمراسل "سبوتنيك" في الإمارات، على هامش فعاليات "دبي بودفست": "في حال تقديم بودكاست هادف وبنّاء، فإنه سيستمر ويحدث أثرا لدى المتلقي".وكانت انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من "دبي بودفست" برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع البودكاست في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم نادي دبي للصحافة.ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة البودكاست على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
https://sarabic.ae/20250930/دبي-بودفست-2025منصة-دولية-لتعزيز-صناعة-البودكاست-وتطوير-المحتوى-الرقمي-العربي-1105457164.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105464845_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_3ead835a05d613c06a8153c474ea0241.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري

مالك مكتبي لـ"سبوتنيك": صناعة البودكاست محتوى إعلامي مهم على منصات التواصل الاجتماعي

14:51 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 30.09.2025)
© Sputnikالإعلامي اللبناني، مالك مكتبي
الإعلامي اللبناني، مالك مكتبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الإعلامي اللبناني، مالك مكتبي، أن "صناعة البودكاست أصبحت تشكل محتوى مهما على منصات التواصل الاجتماعي"، نافياً أن "تكون صناعة البودكاست مجرد موضوع أو فقاعة إعلامية مؤقتة".
وقال مكتبي في حديث خاص لمراسل "سبوتنيك" في الإمارات، على هامش فعاليات "دبي بودفست": "في حال تقديم بودكاست هادف وبنّاء، فإنه سيستمر ويحدث أثرا لدى المتلقي".
وحول الإضافة التي قدمها العالم العربي لصناعة المحتوى، قال مكتبي: "الثقافة والعادات والتقاليد العربية، وطريقة الطرح، تمنح البودكاست نكهة عربية مميزة"، مشيرا إلى أنه "رغم استلهام بعض الأفكار التقنية من بعض صناع البودكاست في الغرب، إلا أن المحتوى الأساسي يجب أن يحافظ على الثقافة العربية".
دبي بودفست 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي
12:18 GMT
وكانت انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من "دبي بودفست" برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع البودكاست في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم نادي دبي للصحافة.
ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة البودكاست على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
