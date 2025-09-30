موسكو تحتضن أول إعلان شبابي للتعاون النووي

عربي
وتضمن الإعلان سبعة مبادئ رئيسية، أبرزها: تعزيز السلامة والأمن النووي، المساواة في التعليم، استخدام العلوم النووية لخدمة الإنسانية، تمكين الشباب، وتعزيز التعاون الدولي في نقل المعرفة. وقد أعدّه شبان تم اختيارهم عبر منافسة اعتمدت على إنجازاتهم الأكاديمية والعلمية والمهنية، إضافة إلى مساهماتهم في مبادرات خاصة بالصناعة والعلوم النووية.وتم تقديم الإعلان أمام قيادات رفيعة في القطاع النووي العالمي، من بينهم: أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روس آتوم"؛ ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وتاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في "روس آتوم"، إلى جانب ممثلين عن وكالات نووية من أوزبكستان وفيتنام وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى منسق منصة بحوث الطاقة في مجموعة "بريكس".من جانبها، صرحت تيرينتيفا: "أشكركم على عملكم الرائع والعميق والمتأني. أؤيد هذه الوثيقة بالكامل. لقد أثبتم من خلال هذا الإعلان أن مستقبل الطاقة النووية بين أيادٍ أمينة".يشار إلى أن "أسبوع الذرة العالمي 2025"، الذي نظمته "روس آتوم" بمناسبة الذكرى الـ80 للصناعة النووية الروسية، انعقد في موسكو بين 25 و28 سبتمبر/ايلول، وتضمن معرضاً لإنجازات نووية روسية ودولية، إلى جانب برنامج عمل تناول محاور عدة منها: الطاقة النظيفة، الابتكار الصناعي، البيئة، الرعاية الصحية المتقدمة، التحول الرقمي، والتنمية العلمية والتعليمية.70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟
شهدت فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في موسكو تقديم أول إعلان شبابي للتعاون النووي بمشاركة 100 شاب من 33 دولة.
وتضمن الإعلان سبعة مبادئ رئيسية، أبرزها: تعزيز السلامة والأمن النووي، المساواة في التعليم، استخدام العلوم النووية لخدمة الإنسانية، تمكين الشباب، وتعزيز التعاون الدولي في نقل المعرفة. وقد أعدّه شبان تم اختيارهم عبر منافسة اعتمدت على إنجازاتهم الأكاديمية والعلمية والمهنية، إضافة إلى مساهماتهم في مبادرات خاصة بالصناعة والعلوم النووية.
وتم تقديم الإعلان أمام قيادات رفيعة في القطاع النووي العالمي، من بينهم: أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روس آتوم"؛ ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وتاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في "روس آتوم"، إلى جانب ممثلين عن وكالات نووية من أوزبكستان وفيتنام وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى منسق منصة بحوث الطاقة في مجموعة "بريكس".
محطة الطاقة النووية كولسكايا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
وفي كلمته أمام المشاركين، قال ليخاتشوف: "سنفعل كل ما بوسعنا لدعمكم في تحقيق أهدافكم الاستراتيجية وضمان أن تصل هذه الرؤية إلى القارات والدول والمشروعات. لكن سيكون لذلك معنى حقيقي فقط إذا تجاوز جيلكم جيلنا في المعرفة والمهنية والتعاون. نريدكم أن تتفوقوا علينا، وسنكون سعداء بذلك".

من جانبها، صرحت تيرينتيفا: "أشكركم على عملكم الرائع والعميق والمتأني. أؤيد هذه الوثيقة بالكامل. لقد أثبتم من خلال هذا الإعلان أن مستقبل الطاقة النووية بين أيادٍ أمينة".
يشار إلى أن "أسبوع الذرة العالمي 2025"، الذي نظمته "روس آتوم" بمناسبة الذكرى الـ80 للصناعة النووية الروسية، انعقد في موسكو بين 25 و28 سبتمبر/ايلول، وتضمن معرضاً لإنجازات نووية روسية ودولية، إلى جانب برنامج عمل تناول محاور عدة منها: الطاقة النظيفة، الابتكار الصناعي، البيئة، الرعاية الصحية المتقدمة، التحول الرقمي، والتنمية العلمية والتعليمية.
70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟
