https://sarabic.ae/20250922/روساتوم-25-من-محطات-الطاقة-النووية-الأمريكية-تستورد-اليورانيوم-من-روسيا-1105118798.html
"روساتوم": 25% من محطات الطاقة النووية الأمريكية تستورد اليورانيوم من روسيا
"روساتوم": 25% من محطات الطاقة النووية الأمريكية تستورد اليورانيوم من روسيا
سبوتنيك عربي
أكد كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير وحدة التنمية والأعمال الدولية في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أنه لا تزال روسيا رائدة على مستوى العالم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T08:39+0000
2025-09-22T08:39+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روساتوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103883/94/1038839424_0:177:2890:1802_1920x0_80_0_0_afa94ee92ecb533a278f113800ac048a.jpg
وقال كوماروف في منتدى الأعمال الدولي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية: "ما زلنا في المقام الأول في العالم في تخصيب اليورانيوم. وبغض النظر عن مدى رغبة بعض شركائنا الغربيين في فعل شيء حيال ذلك، فإنهم حتى الآن لا ينجحون حقا".وأضاف: " ويعتمد 25% من هذا الأسطول على اليورانيوم المخصب الروسي".وأشار كوماروف إلى أن روسيا هي أكبر مشيّد لمحطات الطاقة النووية في الخارج، فمن بين 25 محطة طاقة نووية تبنى بموجب عقود تصدير حول العالم، 22 محطة منها تستخدم تقنيات روسية.وقال: "لا أعتقد أن هناك قطاعًا اقتصاديًا آخر نمتلك فيه حصة عالمية كهذه، تتراوح بين 85% و90%". وأكد كوماروف: "روسيا حاليًا هي الدولة الأولى عالميًا في قطاع الطاقة النووية"."تعاون استراتيجي".. بغداد تتجه نحو الطاقة النووية بخبرات روسيةروسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
https://sarabic.ae/20250902/روساتوم-روسيا-تعتزم-مساعدة-الصين-على-تجاوز-أمريكا-في-القدرة-المركبة-لمحطات-الطاقة-النووية--1104440254.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103883/94/1038839424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79bfb2d00ead0bb7f3ca3158ee0f5b92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روساتوم
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روساتوم

"روساتوم": 25% من محطات الطاقة النووية الأمريكية تستورد اليورانيوم من روسيا

08:39 GMT 22.09.2025
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية "كولسكايا" في منطقة مورمانسك الروسية
محطة الطاقة النووية كولسكايا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير وحدة التنمية والأعمال الدولية في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أنه لا تزال روسيا رائدة على مستوى العالم في تخصيب اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية، لكن الغرب فشل في تغيير هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه يتم تزويد 25 % من محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة باليورانيوم الروسي.
وقال كوماروف في منتدى الأعمال الدولي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية: "ما زلنا في المقام الأول في العالم في تخصيب اليورانيوم. وبغض النظر عن مدى رغبة بعض شركائنا الغربيين في فعل شيء حيال ذلك، فإنهم حتى الآن لا ينجحون حقا".

وتابع: "تبلغ حصتنا السوقية في تخصيب اليورانيوم 40 % تقريبا. وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر أسطول من محطات الطاقة النووية المنشأة، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 غيغاوات".

وأضاف: " ويعتمد 25% من هذا الأسطول على اليورانيوم المخصب الروسي".
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
2 سبتمبر, 19:13 GMT
وأشار كوماروف إلى أن روسيا هي أكبر مشيّد لمحطات الطاقة النووية في الخارج، فمن بين 25 محطة طاقة نووية تبنى بموجب عقود تصدير حول العالم، 22 محطة منها تستخدم تقنيات روسية.
وقال: "لا أعتقد أن هناك قطاعًا اقتصاديًا آخر نمتلك فيه حصة عالمية كهذه، تتراوح بين 85% و90%". وأكد كوماروف: "روسيا حاليًا هي الدولة الأولى عالميًا في قطاع الطاقة النووية".
"تعاون استراتيجي".. بغداد تتجه نحو الطاقة النووية بخبرات روسية
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
