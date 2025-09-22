https://sarabic.ae/20250922/روساتوم-25-من-محطات-الطاقة-النووية-الأمريكية-تستورد-اليورانيوم-من-روسيا-1105118798.html
"روساتوم": 25% من محطات الطاقة النووية الأمريكية تستورد اليورانيوم من روسيا
سبوتنيك عربي
أكد كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير وحدة التنمية والأعمال الدولية في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أنه لا تزال روسيا رائدة على مستوى العالم...
وقال كوماروف في منتدى الأعمال الدولي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية: "ما زلنا في المقام الأول في العالم في تخصيب اليورانيوم. وبغض النظر عن مدى رغبة بعض شركائنا الغربيين في فعل شيء حيال ذلك، فإنهم حتى الآن لا ينجحون حقا".وأضاف: " ويعتمد 25% من هذا الأسطول على اليورانيوم المخصب الروسي".وأشار كوماروف إلى أن روسيا هي أكبر مشيّد لمحطات الطاقة النووية في الخارج، فمن بين 25 محطة طاقة نووية تبنى بموجب عقود تصدير حول العالم، 22 محطة منها تستخدم تقنيات روسية.وقال: "لا أعتقد أن هناك قطاعًا اقتصاديًا آخر نمتلك فيه حصة عالمية كهذه، تتراوح بين 85% و90%". وأكد كوماروف: "روسيا حاليًا هي الدولة الأولى عالميًا في قطاع الطاقة النووية"."تعاون استراتيجي".. بغداد تتجه نحو الطاقة النووية بخبرات روسيةروسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روساتوم
أكد كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير وحدة التنمية والأعمال الدولية في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أنه لا تزال روسيا رائدة على مستوى العالم في تخصيب اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية، لكن الغرب فشل في تغيير هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه يتم تزويد 25 % من محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة باليورانيوم الروسي.
وقال كوماروف في منتدى الأعمال الدولي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية: "ما زلنا في المقام الأول في العالم في تخصيب اليورانيوم. وبغض النظر عن مدى رغبة بعض شركائنا الغربيين في فعل شيء حيال ذلك، فإنهم حتى الآن لا ينجحون حقا".
وتابع: "تبلغ حصتنا السوقية في تخصيب اليورانيوم 40 % تقريبا. وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر أسطول من محطات الطاقة النووية المنشأة، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 غيغاوات".
وأضاف: " ويعتمد 25% من هذا الأسطول على اليورانيوم المخصب الروسي".
وأشار كوماروف إلى أن روسيا هي أكبر مشيّد لمحطات الطاقة النووية في الخارج، فمن بين 25 محطة طاقة نووية تبنى بموجب عقود تصدير حول العالم، 22 محطة منها تستخدم تقنيات روسية.
وقال: "لا أعتقد أن هناك قطاعًا اقتصاديًا آخر نمتلك فيه حصة عالمية كهذه، تتراوح بين 85% و90%". وأكد كوماروف: "روسيا حاليًا هي الدولة الأولى عالميًا في قطاع الطاقة النووية".