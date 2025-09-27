70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/70-عاما-من-الريادة-كيف-أصبحت-روسيا-القوة-النووية-المدنية-الأولى-عالميا-1105328857.html
70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟
70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟
سبوتنيك عربي
يفخر القطاع النووي المدني الروسي بأكثر من 70 عاما من الإنجازات والإنجازات الأولى في العالم، وقد أحدث هذا الأسبوع نقلة نوعية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T12:17+0000
2025-09-27T12:19+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103883/92/1038839261_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_ff38e9bc01afe87ea70305d2801544b1.jpg
تم تطوير النظام في إطار اختراق المشروع ويجري بناؤه في سيفيرسك، سيبيريا، ويعد النظام بإعادة استخدام 95% من الوقود المستهلك، وحل مشكلات النفايات ومصادر الوقود.ولدى روسيا تاريخ طويل من الإنجازات الرائدة في مجال الطاقة الذرية السلمية:الوصول العالمي لشركة "روساتوم""روساتوم" هي أكبر شركة نووية مدنية في العالم، تقوم ببناء وصيانة المصانع وتغطية دورة الوقود الكاملة، من تعدين اليورانيوم إلى إدارة النفايات، للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويشمل نطاق عملها:أفضل تقنيات المفاعلاتوتُعد روسيا أيضًا رائدة في مجال تخصيب اليورانيوم (40-46% من الطاقة الإنتاجية العالمية)، حيث تُجري عمليات التعدين في كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، من خلال مشاريع مشتركة.تخطط روسيا لزيادة إنتاج اليورانيوم المحلي إلى 4 آلاف طن سنويًا بحلول عام 2030 (يبلغ إنتاجها الحالي نحو 2.7 ألف طن).أسطول كاسحات الجليدأستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نوويةنائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
https://sarabic.ae/20250925/بوتين-يعلن-عن-إطلاق-تطور-ثوري-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1105272155.html
https://sarabic.ae/20250926/نائب-المدير-العام-لوكالة-الطاقة-الذرية-يوضح-أهمية-مشروع-روسيا-النووي-الجديد-1105294899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103883/92/1038839261_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_c14b7e5130dd90799c28989e478b0950.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟

12:17 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 12:19 GMT 27.09.2025)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية "كولسكايا" في منطقة مورمانسك الروسية
محطة الطاقة النووية كولسكايا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يفخر القطاع النووي المدني الروسي بأكثر من 70 عاما من الإنجازات والإنجازات الأولى في العالم، وقد أحدث هذا الأسبوع نقلة نوعية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط البلاد لإطلاق "أول نظام للطاقة النووية في العالم بدورة وقود مغلقة".
تم تطوير النظام في إطار اختراق المشروع ويجري بناؤه في سيفيرسك، سيبيريا، ويعد النظام بإعادة استخدام 95% من الوقود المستهلك، وحل مشكلات النفايات ومصادر الوقود.
ولدى روسيا تاريخ طويل من الإنجازات الرائدة في مجال الطاقة الذرية السلمية:
أول محطة طاقة نووية (أوبنينسك، 1954)
أول كاسحة جليد نووية (لينين، 1957)
أول محطات طاقة متنقلة (سلسلة TES و PAMIR-630D، 1957، 1985)
أول محطة طاقة عائمة (أكاديميك لومونوسوف، 2019)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز فدنخا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
25 سبتمبر, 20:29 GMT
الوصول العالمي لشركة "روساتوم"
"روساتوم" هي أكبر شركة نووية مدنية في العالم، تقوم ببناء وصيانة المصانع وتغطية دورة الوقود الكاملة، من تعدين اليورانيوم إلى إدارة النفايات، للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويشمل نطاق عملها:
12 محطة في روسيا، أكثر من 40 مفاعلا.
لديها 40 مشروعافي10 دول، من الضبعةالمصرية وأكويوالتركية إلىروبورفي بنغلاديش.
صيانة محطات الطاقة النووية، بما في ذلك أوستروفيتس في بيلاروسيا، وباكس في المجر، وكودانكولام في الهند. ومحطة بوشهر في إيران ومحطة تيانوان في الصين.
أفضل تقنيات المفاعلات
أولا، VVER-1200: مفاعل ماء مضغوط من "الجيل الثالث +"، يتميز بأمان سلبي مُحسّن وعمر افتراضي يصل إلى 60 عامًا.
ثانيا، BREST-OD-300: مفاعل نيوتروني سريع مُبرد بالرصاص من الجيل الرابع، قابل للتطوير، وجاهز لدورة وقود مغلقة.
ثالثا، BN-800: مفاعل توليد سريع مُبرد بالصوديوم من الجيل الرابع؛ يستخدم وقود موكس المُعاد معالجته.
محطة للطاقة النووية في مقاطعة مورمانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوضح أهمية مشروع روسيا النووي الجديد
أمس, 12:38 GMT
وتُعد روسيا أيضًا رائدة في مجال تخصيب اليورانيوم (40-46% من الطاقة الإنتاجية العالمية)، حيث تُجري عمليات التعدين في كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، من خلال مشاريع مشتركة.
تخطط روسيا لزيادة إنتاج اليورانيوم المحلي إلى 4 آلاف طن سنويًا بحلول عام 2030 (يبلغ إنتاجها الحالي نحو 2.7 ألف طن).
أسطول كاسحات الجليد
8 كاسحات جليد نووية حديثة (3 سفن من مشروع "22220"، 2 سفينة من فئة "أركتيكا"، 2 كاسحات جليد ضحلة "تايمير"، "فايغاتش").
5 قيد الإنشاء (3 سفن من مشروع "22220"، بالإضافة إلى سفينة القيادة الجديدة من مشروع "10510 Leader").
أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نووية
نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала