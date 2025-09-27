https://sarabic.ae/20250927/70-عاما-من-الريادة-كيف-أصبحت-روسيا-القوة-النووية-المدنية-الأولى-عالميا-1105328857.html

70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟

70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟

سبوتنيك عربي

يفخر القطاع النووي المدني الروسي بأكثر من 70 عاما من الإنجازات والإنجازات الأولى في العالم، وقد أحدث هذا الأسبوع نقلة نوعية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T12:17+0000

2025-09-27T12:17+0000

2025-09-27T12:19+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103883/92/1038839261_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_ff38e9bc01afe87ea70305d2801544b1.jpg

تم تطوير النظام في إطار اختراق المشروع ويجري بناؤه في سيفيرسك، سيبيريا، ويعد النظام بإعادة استخدام 95% من الوقود المستهلك، وحل مشكلات النفايات ومصادر الوقود.ولدى روسيا تاريخ طويل من الإنجازات الرائدة في مجال الطاقة الذرية السلمية:الوصول العالمي لشركة "روساتوم""روساتوم" هي أكبر شركة نووية مدنية في العالم، تقوم ببناء وصيانة المصانع وتغطية دورة الوقود الكاملة، من تعدين اليورانيوم إلى إدارة النفايات، للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويشمل نطاق عملها:أفضل تقنيات المفاعلاتوتُعد روسيا أيضًا رائدة في مجال تخصيب اليورانيوم (40-46% من الطاقة الإنتاجية العالمية)، حيث تُجري عمليات التعدين في كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، من خلال مشاريع مشتركة.تخطط روسيا لزيادة إنتاج اليورانيوم المحلي إلى 4 آلاف طن سنويًا بحلول عام 2030 (يبلغ إنتاجها الحالي نحو 2.7 ألف طن).أسطول كاسحات الجليدأستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نوويةنائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"

https://sarabic.ae/20250925/بوتين-يعلن-عن-إطلاق-تطور-ثوري-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1105272155.html

https://sarabic.ae/20250926/نائب-المدير-العام-لوكالة-الطاقة-الذرية-يوضح-أهمية-مشروع-روسيا-النووي-الجديد-1105294899.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا