70 عاما من الريادة.. كيف أصبحت روسيا القوة النووية المدنية الأولى عالميا؟
12:17 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 12:19 GMT 27.09.2025)
يفخر القطاع النووي المدني الروسي بأكثر من 70 عاما من الإنجازات والإنجازات الأولى في العالم، وقد أحدث هذا الأسبوع نقلة نوعية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط البلاد لإطلاق "أول نظام للطاقة النووية في العالم بدورة وقود مغلقة".
تم تطوير النظام في إطار اختراق المشروع ويجري بناؤه في سيفيرسك، سيبيريا، ويعد النظام بإعادة استخدام 95% من الوقود المستهلك، وحل مشكلات النفايات ومصادر الوقود.
ولدى روسيا تاريخ طويل من الإنجازات الرائدة في مجال الطاقة الذرية السلمية:
أول محطة طاقة نووية (أوبنينسك، 1954)
أول كاسحة جليد نووية (لينين، 1957)
أول محطات طاقة متنقلة (سلسلة TES و PAMIR-630D، 1957، 1985)
أول محطة طاقة عائمة (أكاديميك لومونوسوف، 2019)
الوصول العالمي لشركة "روساتوم"
"روساتوم" هي أكبر شركة نووية مدنية في العالم، تقوم ببناء وصيانة المصانع وتغطية دورة الوقود الكاملة، من تعدين اليورانيوم إلى إدارة النفايات، للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويشمل نطاق عملها:
12 محطة في روسيا، أكثر من 40 مفاعلا.
لديها 40 مشروعافي10 دول، من الضبعةالمصرية وأكويوالتركية إلىروبورفي بنغلاديش.
صيانة محطات الطاقة النووية، بما في ذلك أوستروفيتس في بيلاروسيا، وباكس في المجر، وكودانكولام في الهند. ومحطة بوشهر في إيران ومحطة تيانوان في الصين.
أفضل تقنيات المفاعلات
أولا، VVER-1200: مفاعل ماء مضغوط من "الجيل الثالث +"، يتميز بأمان سلبي مُحسّن وعمر افتراضي يصل إلى 60 عامًا.
ثانيا، BREST-OD-300: مفاعل نيوتروني سريع مُبرد بالرصاص من الجيل الرابع، قابل للتطوير، وجاهز لدورة وقود مغلقة.
ثالثا، BN-800: مفاعل توليد سريع مُبرد بالصوديوم من الجيل الرابع؛ يستخدم وقود موكس المُعاد معالجته.
وتُعد روسيا أيضًا رائدة في مجال تخصيب اليورانيوم (40-46% من الطاقة الإنتاجية العالمية)، حيث تُجري عمليات التعدين في كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، من خلال مشاريع مشتركة.
تخطط روسيا لزيادة إنتاج اليورانيوم المحلي إلى 4 آلاف طن سنويًا بحلول عام 2030 (يبلغ إنتاجها الحالي نحو 2.7 ألف طن).
أسطول كاسحات الجليد
8 كاسحات جليد نووية حديثة (3 سفن من مشروع "22220"، 2 سفينة من فئة "أركتيكا"، 2 كاسحات جليد ضحلة "تايمير"، "فايغاتش").
5 قيد الإنشاء (3 سفن من مشروع "22220"، بالإضافة إلى سفينة القيادة الجديدة من مشروع "10510 Leader").