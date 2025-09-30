https://sarabic.ae/20250930/وزير-الخارجية-البلجيكي-اعترافنا-بفلسطين-مشروط-بإطلاق-الرهائن-1105470101.html
وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن
وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن "تصرفات إسرائيل تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي". 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T17:15+0000
2025-09-30T17:15+0000
2025-09-30T17:15+0000
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37702d4608f3ee5a54d5a77c7145b8a3.jpg
وفي تصريحات لقناة "العربية إنجليزي"، شدد بريفو على أن "ما تدعيه إسرائيل وما تقوم به من أعمال يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وختم: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنا إلى الدول المستقبلة".
https://sarabic.ae/20250930/وزير-الخارجية-القطري-خطة-ترامب-تحقق-هدفا-رئيسيا-بإنهاء-حرب-غزة-لكنها-تحتاج-توضيحات-وتفاوضا-1105467977.html
https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745352_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07e664ac3dd675fa011da8fb4fb1513d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بلجيكا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة
أخبار بلجيكا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة
وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن
أدان وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن "تصرفات إسرائيل تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي".
وفي تصريحات لقناة "العربية إنجليزي"
، شدد بريفو على أن "ما تدعيه إسرائيل
وما تقوم به من أعمال يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية".
وأوضح الوزير البلجيكي أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، "يبقى مشروطًا بعودة جميع الرهائن"، مشيرًا إلى أن "هذا الشرط يُعد جزءًا أساسيًا من موقف بلجيكا في هذا السياق".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف البيت الأبيض: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".
وختم: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس،
الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنا إلى الدول المستقبلة".