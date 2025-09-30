عربي
وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن
وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن
وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن "تصرفات إسرائيل تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي". 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T17:15+0000
2025-09-30T17:15+0000
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37702d4608f3ee5a54d5a77c7145b8a3.jpg
وفي تصريحات لقناة "العربية إنجليزي"، شدد بريفو على أن "ما تدعيه إسرائيل وما تقوم به من أعمال يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وختم: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنا إلى الدول المستقبلة".
https://sarabic.ae/20250930/وزير-الخارجية-القطري-خطة-ترامب-تحقق-هدفا-رئيسيا-بإنهاء-حرب-غزة-لكنها-تحتاج-توضيحات-وتفاوضا-1105467977.html
https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745352_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07e664ac3dd675fa011da8fb4fb1513d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بلجيكا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة
أخبار بلجيكا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة

وزير الخارجية البلجيكي: اعترافنا بفلسطين مشروط بإطلاق الرهائن

17:15 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدان وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن "تصرفات إسرائيل تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي".
وفي تصريحات لقناة "العربية إنجليزي"، شدد بريفو على أن "ما تدعيه إسرائيل وما تقوم به من أعمال يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية".

وأوضح الوزير البلجيكي أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، "يبقى مشروطًا بعودة جميع الرهائن"، مشيرًا إلى أن "هذا الشرط يُعد جزءًا أساسيًا من موقف بلجيكا في هذا السياق".

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
وزير الخارجية القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء حرب غزة لكنها تحتاج توضيحات
16:34 GMT

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
12:47 GMT

وأضاف البيت الأبيض: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".

وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".

وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".

وختم: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنا إلى الدول المستقبلة".
