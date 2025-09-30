إبداع الخالق يجسد في مسابقة "مصور الطيور 2025"

طائر الفرقاط أمام كسوف كلي للشمس، المكسيك.
بومة تسكن في كنيسة فرنسية مهجورة.
صورة لطائر العسل الشهير بريشه القرمزي المتوهج في هاواي.
صورة بالأشعة السينية لطائر الصقر المصاب الذي تم إنقاذه بعد أن صدمته سيارة، الهند.
النسر الذهبي في وادي أوستا، إيطاليا.
نسر أسود كبير يجفف جناحيه في نيكاراغوا.
لقطة جميلة لطيور الأوز من الجو، المجر.
طائر آكل النحل الأوروبي يحلق في السماء، رومانيا.
غراب الجيف يستريح على حقل واسع من الألواح الشمسية بمحاذاة طريق سريع في هولندا.
طائر النوء العملاق الذي يتغذى على الجيف، يظهر ملطخا بالدم بعد تناوله لفريسته.
طائر الغاق يتغذى على الأسماك الصغيرة في بحر كورتيز، المكسيك.
صورة لغراب جالس على شجرة متفحمة في منتزه جاسبر الوطني في ألبرتا، كندا.
طائر ترمجان صخري يصعد ببطء منحدرًا ثلجيًا في جبال سويسرا.
طائر الغاق الأوروبي العملاق يحلق في السماء في جزيرة هورنويا النرويجية.
