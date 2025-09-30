عربي
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إبداع الخالق يجسد في مسابقة "مصور الطيور 2025"
إبداع الخالق يجسد في مسابقة "مصور الطيور 2025"
إبداع الخالق يجسد في مسابقة "مصور الطيور 2025"

08:29 GMT 30.09.2025
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور الفائزة في مسابقة "مصور الطيور 2025".
© Photo / Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year

طائر الفرقاط أمام كسوف كلي للشمس، المكسيك.

طائر الفرقاط أمام كسوف كلي للشمس، المكسيك. - سبوتنيك عربي
1/14
© Photo / Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year

طائر الفرقاط أمام كسوف كلي للشمس، المكسيك.

© Photo / Benoit Henrion/Bird Photographer of the Year

بومة تسكن في كنيسة فرنسية مهجورة.

بومة تسكن في كنيسة فرنسية مهجورة. - سبوتنيك عربي
2/14
© Photo / Benoit Henrion/Bird Photographer of the Year

بومة تسكن في كنيسة فرنسية مهجورة.

© Photo / Harry Sedin/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر العسل الشهير بريشه القرمزي المتوهج في هاواي.

صورة لطائر العسل الشهير بريشه القرمزي المتوهج في هاواي. - سبوتنيك عربي
3/14
© Photo / Harry Sedin/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر العسل الشهير بريشه القرمزي المتوهج في هاواي.

© Photo / Sarthak Agrawal/Bird Photographer of the Year

صورة بالأشعة السينية لطائر الصقر المصاب الذي تم إنقاذه بعد أن صدمته سيارة، الهند.

صورة بالأشعة السينية لطائر الصقر المصاب الذي تم إنقاذه بعد أن صدمته سيارة، الهند. - سبوتنيك عربي
4/14
© Photo / Sarthak Agrawal/Bird Photographer of the Year

صورة بالأشعة السينية لطائر الصقر المصاب الذي تم إنقاذه بعد أن صدمته سيارة، الهند.

© Photo / Francesco Guffanti/Bird Photographer of the Year

النسر الذهبي في وادي أوستا، إيطاليا.

النسر الذهبي في وادي أوستا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
5/14
© Photo / Francesco Guffanti/Bird Photographer of the Year

النسر الذهبي في وادي أوستا، إيطاليا.

© Photo / Tomasz Michalski/Bird Photographer of the Year

نسر أسود كبير يجفف جناحيه في نيكاراغوا.

نسر أسود كبير يجفف جناحيه في نيكاراغوا. - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Tomasz Michalski/Bird Photographer of the Year

نسر أسود كبير يجفف جناحيه في نيكاراغوا.

© Photo / Tibor Litauszki/Bird Photographer of the Year

لقطة جميلة لطيور الأوز من الجو، المجر.

لقطة جميلة لطيور الأوز من الجو، المجر. - سبوتنيك عربي
7/14
© Photo / Tibor Litauszki/Bird Photographer of the Year

لقطة جميلة لطيور الأوز من الجو، المجر.

© Photo / Sasha Jumanca/Bird Photographer of the Year

طائر آكل النحل الأوروبي يحلق في السماء، رومانيا.

طائر آكل النحل الأوروبي يحلق في السماء، رومانيا. - سبوتنيك عربي
8/14
© Photo / Sasha Jumanca/Bird Photographer of the Year

طائر آكل النحل الأوروبي يحلق في السماء، رومانيا.

© Photo / Alex Pansier/Bird Photographer of the Year

غراب الجيف يستريح على حقل واسع من الألواح الشمسية بمحاذاة طريق سريع في هولندا.

غراب الجيف يستريح على حقل واسع من الألواح الشمسية بمحاذاة طريق سريع في هولندا. - سبوتنيك عربي
9/14
© Photo / Alex Pansier/Bird Photographer of the Year

غراب الجيف يستريح على حقل واسع من الألواح الشمسية بمحاذاة طريق سريع في هولندا.

© Photo / Steffen Foerster/Bird Photographer of the Year

طائر النوء العملاق الذي يتغذى على الجيف، يظهر ملطخا بالدم بعد تناوله لفريسته.

طائر النوء العملاق الذي يتغذى على الجيف، يظهر ملطخا بالدم بعد تناوله لفريسته. - سبوتنيك عربي
10/14
© Photo / Steffen Foerster/Bird Photographer of the Year

طائر النوء العملاق الذي يتغذى على الجيف، يظهر ملطخا بالدم بعد تناوله لفريسته.

© Photo / Franco Banfi/Bird Photographer of the Year

طائر الغاق يتغذى على الأسماك الصغيرة في بحر كورتيز، المكسيك.

طائر الغاق يتغذى على الأسماك الصغيرة في بحر كورتيز، المكسيك. - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / Franco Banfi/Bird Photographer of the Year

طائر الغاق يتغذى على الأسماك الصغيرة في بحر كورتيز، المكسيك.

© Photo / Maxime Legare-Vezina/Bird Photographer of the Year

صورة لغراب جالس على شجرة متفحمة في منتزه جاسبر الوطني في ألبرتا، كندا.

صورة لغراب جالس على شجرة متفحمة في منتزه جاسبر الوطني في ألبرتا، كندا. - سبوتنيك عربي
12/14
© Photo / Maxime Legare-Vezina/Bird Photographer of the Year

صورة لغراب جالس على شجرة متفحمة في منتزه جاسبر الوطني في ألبرتا، كندا.

© Photo / Levi Fitze/Bird Photographer of the Year

طائر ترمجان صخري يصعد ببطء منحدرًا ثلجيًا في جبال سويسرا.

طائر ترمجان صخري يصعد ببطء منحدرًا ثلجيًا في جبال سويسرا. - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Levi Fitze/Bird Photographer of the Year

طائر ترمجان صخري يصعد ببطء منحدرًا ثلجيًا في جبال سويسرا.

© Photo / Jannik Jansons/Bird Photographer of the Year

طائر الغاق الأوروبي العملاق يحلق في السماء في جزيرة هورنويا النرويجية.

طائر الغاق الأوروبي العملاق يحلق في السماء في جزيرة هورنويا النرويجية. - سبوتنيك عربي
14/14
© Photo / Jannik Jansons/Bird Photographer of the Year

طائر الغاق الأوروبي العملاق يحلق في السماء في جزيرة هورنويا النرويجية.

