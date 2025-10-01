https://sarabic.ae/20251001/أسطول-الصمود-بحالة-تأهب-مع-اقتراب-سفن-حربية-إسرائيلية-منه-1105507528.html
"أسطول الصمود" بحالة تأهب مع اقتراب سفن حربية إسرائيلية منه
"أسطول الصمود" بحالة تأهب مع اقتراب سفن حربية إسرائيلية منه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "أسطول الصمود العالمي" وضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T17:26+0000
2025-10-01T17:26+0000
2025-10-01T17:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717665_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df67c99dbf71e101e726cd1f5f236327.jpg
وحوالي الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش جاء في بيان الأسطول، أنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 118 ميلا بحريا أي نحو 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية.وأوضح البيان أن "ألما"، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، "حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق، وخلال الحادث، "تم تعطيل الاتصالات عن بُعد"، مما اضطر القبطان "لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر" بالسفينة الإسرائيلية.وفي وقت لاحق، أعلن منظمي أسطول الصمود حالة الطوارئ والاستنفار العام على متن السفن، وقالو المنظمون إنهم يتوقعون أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
https://sarabic.ae/20251001/ناشط-تونسي-على-متن-أسطول-الصمود-120-ميلا-بحريا-تفصلناعن-غزة-ومستعدون-لكل-السيناريوهات-1105491217.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717665_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_316ecdf1fbe6f12d6f7abc659942cece.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
"أسطول الصمود" بحالة تأهب مع اقتراب سفن حربية إسرائيلية منه
17:26 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 17:49 GMT 01.10.2025)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "أسطول الصمود العالمي" وضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد 7 إلى 20 ميلا بحريا من الأسطول.
وحوالي الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش جاء في بيان الأسطول، أنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 118 ميلا بحريا أي نحو 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية.
وأكد البيان أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول".
وأوضح البيان أن "ألما"، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، "حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق، وخلال الحادث، "تم تعطيل الاتصالات عن بُعد"، مما اضطر القبطان "لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر" بالسفينة الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق، أعلن منظمي أسطول الصمود حالة الطوارئ والاستنفار العام على متن السفن، وقالو المنظمون إنهم يتوقعون أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.