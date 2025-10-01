الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار
الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً...
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله. وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025. ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان. وتابع: "تعاوننا يتجاوز الأنشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش اللبناني، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش اللبناني على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".
الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار

18:12 GMT 01.10.2025
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً مقتل 103 مدنيين منذ سريان الاتفاق، داعياً إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.
وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله.
وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.
وأبرز البيان أن مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة تضررت، مما جعلها مناطق محظورة أو غير صالحة للاستخدام، حيث يواجه النازحون خطر الضربات المستمرة، مما يعيق إعادة بناء حياتهم.
وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025.
ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن أكثر من 80 ألف شخص لا يزالون نازحين في لبنان، مع تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين، فيما يبقى نحو 30 ألفاً من شمال إسرائيل نازحين أيضاً.

وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل.
وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "تجمع اليونيفيل والجيش اللبناني شراكة قوية وطويلة الأمد، من الدوريات المشتركة وإزالة الألغام إلى إعادة فتح الطرق والتدريب المشترك، نعمل جنبًا إلى جنب لبناء المهارات وتعزيز الثقة والمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "تعاوننا يتجاوز الأنشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش اللبناني، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش اللبناني على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".
