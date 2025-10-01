https://sarabic.ae/20251001/الأمم-المتحدة-مقتل-103-مدنيين-في-لبنان-رغم-وقف-إطلاق-النار-1105508384.html
الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار
الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T18:12+0000
2025-10-01T18:12+0000
2025-10-01T18:12+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104501694_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_4a062ab5f91ae735aa7af46d07cdf63e.jpg
وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله. وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025. ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان. وتابع: "تعاوننا يتجاوز الأنشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش اللبناني، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش اللبناني على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".
https://sarabic.ae/20251001/قتيل-و5-مصابين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1105505589.html
https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105377146.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104501694_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_4248b124843702c82514a07e9fba188a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً مقتل 103 مدنيين منذ سريان الاتفاق، داعياً إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.
وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله.
وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.
وأبرز البيان أن مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة تضررت، مما جعلها مناطق محظورة أو غير صالحة للاستخدام، حيث يواجه النازحون خطر الضربات المستمرة، مما يعيق إعادة بناء حياتهم.
وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025.
ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن أكثر من 80 ألف شخص لا يزالون نازحين في لبنان، مع تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين، فيما يبقى نحو 30 ألفاً من شمال إسرائيل نازحين أيضاً.
وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل
.
وكانت قوات الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "تجمع اليونيفيل والجيش اللبناني شراكة قوية وطويلة الأمد، من الدوريات المشتركة وإزالة الألغام إلى إعادة فتح الطرق والتدريب المشترك، نعمل جنبًا إلى جنب لبناء المهارات وتعزيز الثقة والمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة".
وتابع: "تعاوننا يتجاوز الأنشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش اللبناني، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش اللبناني على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".