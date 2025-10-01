https://sarabic.ae/20251001/الأمم-المتحدة-مقتل-103-مدنيين-في-لبنان-رغم-وقف-إطلاق-النار-1105508384.html

الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان رغم وقف إطلاق النار

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً...

وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله. وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025. ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان. وتابع: "تعاوننا يتجاوز الأنشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش اللبناني، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش اللبناني على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".

