عربي
الرئيس الفرنسي: نعمل على تحديث عقيدتنا النووية
الرئيس الفرنسي: نعمل على تحديث عقيدتنا النووية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده بدأت العمل على تحديث عقيدتها النووية، مؤكدًا التزام فرنسا بتعزيز دورها الاستراتيجي في القارة الأوروبية.
وأضاف في مقابلة أجرتها صحيفة غربية: "المظلة النووية الفرنسية قائمة، وأنا أعمل حاليًا على تحديث عقيدتنا النووية، بهدف تعميق الحوار الاستراتيجي مع الشركاء الأوروبيين الراغبين في ذلك". وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيُلقي خطابًا في أوائل عام 2026 لتوضيح النقاط الرئيسية للعقيدة النووية المحدثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الدول الأوروبية. وكان الخبير في الشأن الأوروبي، تمام نور الدين، قد كشف، فبراير/شباط الماضي، عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع: "في بداية الاجتماعات بين الرئيسين، كان هناك تباين في المواقف حيث تم عقد الاجتماع الأول ضمن مجموعة الدول السبع، بينما كان الاجتماع الثاني ثنائيًا، وفي الاجتماع الأول، حاول ماكرون ثني ترامب عن المضي في عملية الحوار". ورأى الخبير في الشأن الأوروبي أنّه "لوحظ تراجع في الموقف الفرنسي، حيث قال ماكرون في تصريحات لاحقة إنه في حال إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا، فإن هذه القوات ستكون في الخطوط الخلفية، بعد عملية وقف إطلاق النار، وستكون مهمتها مراقبة تطبيق الاتفاق، بما يشير إلى تحول في النهج الفرنسي نحو الحفاظ على الحياد العسكري المباشر في الأزمة". كما أشار نور الدين إلى أن "أوروبا تسعى بشكل متزايد لتأكيد حضورها في المفاوضات حول الحرب الأوكرانية، حيث تحاول القارة العجوز أخذ دور أكبر في عملية إنهاء الحرب وحجز مكان لها في المفاوضات".
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده بدأت العمل على تحديث عقيدتها النووية، مؤكدًا التزام فرنسا بتعزيز دورها الاستراتيجي في القارة الأوروبية.
وأضاف في مقابلة أجرتها صحيفة غربية: "المظلة النووية الفرنسية قائمة، وأنا أعمل حاليًا على تحديث عقيدتنا النووية، بهدف تعميق الحوار الاستراتيجي مع الشركاء الأوروبيين الراغبين في ذلك".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
البرلمان الفرنسي يوافق على النظر في مقترح عزل ماكرون
17 سبتمبر 2024, 12:13 GMT
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيُلقي خطابًا في أوائل عام 2026 لتوضيح النقاط الرئيسية للعقيدة النووية المحدثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الدول الأوروبية.
وكان الخبير في الشأن الأوروبي، تمام نور الدين، قد كشف، فبراير/شباط الماضي، عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف نور الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ماكرون حاول إقناع ترامب بالتراجع عن مواقفه بشأن الحوار مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية".
وتابع: "في بداية الاجتماعات بين الرئيسين، كان هناك تباين في المواقف حيث تم عقد الاجتماع الأول ضمن مجموعة الدول السبع، بينما كان الاجتماع الثاني ثنائيًا، وفي الاجتماع الأول، حاول ماكرون ثني ترامب عن المضي في عملية الحوار".
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني
18 سبتمبر, 10:18 GMT
ورأى الخبير في الشأن الأوروبي أنّه "لوحظ تراجع في الموقف الفرنسي، حيث قال ماكرون في تصريحات لاحقة إنه في حال إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا، فإن هذه القوات ستكون في الخطوط الخلفية، بعد عملية وقف إطلاق النار، وستكون مهمتها مراقبة تطبيق الاتفاق، بما يشير إلى تحول في النهج الفرنسي نحو الحفاظ على الحياد العسكري المباشر في الأزمة".

كما أشار نور الدين إلى أن "أوروبا تسعى بشكل متزايد لتأكيد حضورها في المفاوضات حول الحرب الأوكرانية، حيث تحاول القارة العجوز أخذ دور أكبر في عملية إنهاء الحرب وحجز مكان لها في المفاوضات".

كما أشار نور الدين إلى أن "أوروبا تسعى بشكل متزايد لتأكيد حضورها في المفاوضات حول الحرب الأوكرانية، حيث تحاول القارة العجوز أخذ دور أكبر في عملية إنهاء الحرب وحجز مكان لها في المفاوضات".
