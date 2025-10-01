المدعي العام الألماني يعلن عدم نيته إصدار تقرير مؤقت بشأن انفجار خط أنبابيب نورد ستريم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/المدعي-العام-الألماني-يعلن-عدم-نيته-إصدار-تقرير-مؤقت-بشأن-انفجار-خط-أنبابيب-نورد-ستريم-1105479475.html
المدعي العام الألماني يعلن عدم نيته إصدار تقرير مؤقت بشأن انفجار خط أنبابيب نورد ستريم
المدعي العام الألماني يعلن عدم نيته إصدار تقرير مؤقت بشأن انفجار خط أنبابيب نورد ستريم
سبوتنيك عربي
صرحت إينيس بيترسون، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، بأن المكتب لا يخطط لنشر أي تقارير مؤقتة بشأن هجوم خط أنابيب نورد ستريم للغاز. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T02:30+0000
2025-10-01T02:46+0000
روسيا
التيار الشمالي
أخبار ألمانيا
المدعي العام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضافت بيترسون أنه من المستحيل التنبؤ بموعد تسليم المواطن الأوكراني سيرهي كوزنيتسوف، المشتبه به في هجوم نورد ستريم الإرهابي، من إيطاليا.وأضافت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك"، أنه لا يتم تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي نظرًا لاستمرار التحقيق.قالت النيابة العامة الألمانية، أمس الثلاثاء، إن المواطن الأوكراني فولوديمير ز، الذي تم اعتقاله في بولندا، يشتبه في أنه جزء من مجموعة الغواصين الذين زرعوا المتفجرات في خط أنابيب نورد ستريم.تعرض خطا أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 لانفجارات في سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد احتمال أن يكون التخريب متعمدًا. وفتح مكتب المدعي العام الروسي تحقيقًا في الهجوم باعتباره عملاً إرهابيًا دوليًا. وقد طلبت روسيا مرارًا بيانات حول تحقيقات دول أخرى في الانفجارات، لكنها لم تتلقَّها قط، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.في عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقًا يزعم أن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتوبس" التي أجراها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وادعى هيرش أن الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن هو من اتخذ قرار العملية. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية لوكالة "ريا نوفوستي" أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في عملية التخريب.
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-موسكو-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-المتبادل-1096796543.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, المدعي العام
روسيا, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, المدعي العام

المدعي العام الألماني يعلن عدم نيته إصدار تقرير مؤقت بشأن انفجار خط أنبابيب نورد ستريم

02:30 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 02:46 GMT 01.10.2025)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
صرحت إينيس بيترسون، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، بأن المكتب لا يخطط لنشر أي تقارير مؤقتة بشأن هجوم خط أنابيب نورد ستريم للغاز.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت بيترسون أنه من المستحيل التنبؤ بموعد تسليم المواطن الأوكراني سيرهي كوزنيتسوف، المشتبه به في هجوم نورد ستريم الإرهابي، من إيطاليا.
وأضافت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك"، أنه لا يتم تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي نظرًا لاستمرار التحقيق.
قالت النيابة العامة الألمانية، أمس الثلاثاء، إن المواطن الأوكراني فولوديمير ز، الذي تم اعتقاله في بولندا، يشتبه في أنه جزء من مجموعة الغواصين الذين زرعوا المتفجرات في خط أنابيب نورد ستريم.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
15 يناير, 04:47 GMT
تعرض خطا أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 لانفجارات في سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد احتمال أن يكون التخريب متعمدًا. وفتح مكتب المدعي العام الروسي تحقيقًا في الهجوم باعتباره عملاً إرهابيًا دوليًا. وقد طلبت روسيا مرارًا بيانات حول تحقيقات دول أخرى في الانفجارات، لكنها لم تتلقَّها قط، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.
في عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقًا يزعم أن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتوبس" التي أجراها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وادعى هيرش أن الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن هو من اتخذ قرار العملية. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية لوكالة "ريا نوفوستي" أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في عملية التخريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала