المدعي العام الألماني يعلن عدم نيته إصدار تقرير مؤقت بشأن انفجار خط أنبابيب نورد ستريم

موسكو –سبوتنيك. وأضافت بيترسون أنه من المستحيل التنبؤ بموعد تسليم المواطن الأوكراني سيرهي كوزنيتسوف، المشتبه به في هجوم نورد ستريم الإرهابي، من إيطاليا.وأضافت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك"، أنه لا يتم تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي نظرًا لاستمرار التحقيق.قالت النيابة العامة الألمانية، أمس الثلاثاء، إن المواطن الأوكراني فولوديمير ز، الذي تم اعتقاله في بولندا، يشتبه في أنه جزء من مجموعة الغواصين الذين زرعوا المتفجرات في خط أنابيب نورد ستريم.تعرض خطا أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 لانفجارات في سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد احتمال أن يكون التخريب متعمدًا. وفتح مكتب المدعي العام الروسي تحقيقًا في الهجوم باعتباره عملاً إرهابيًا دوليًا. وقد طلبت روسيا مرارًا بيانات حول تحقيقات دول أخرى في الانفجارات، لكنها لم تتلقَّها قط، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.في عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقًا يزعم أن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتوبس" التي أجراها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وادعى هيرش أن الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن هو من اتخذ قرار العملية. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية لوكالة "ريا نوفوستي" أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في عملية التخريب.

