انتشال جثماني عاملين إثر انهيار سقف مبنى وزارة الداخلية السورية القديم

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
انتشال جثماني عاملين إثر انهيار سقف مبنى وزارة الداخلية السورية القديم
انتشال جثماني عاملين إثر انهيار سقف مبنى وزارة الداخلية السورية القديم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

انتشال جثماني عاملين إثر انهيار سقف مبنى وزارة الداخلية السورية القديم

14:34 GMT 01.10.2025
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo
شهدت العاصمة السورية دمشق مأساة مؤلمة إثر انهيار سقف مبنى السرايا، المعروف باسم مبنى وزارة الداخلية القديم، في ساحة المرجة وسط المدينة، ما أسفر عن وفاة عاملين كانا يعملان على ترميم المبنى.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني العاملين من تحت الأنقاض، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
29 سبتمبر 2024, 17:36 GMT

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، لوكالة سانا، بأن فرق الطوارئ، بالتعاون مع محافظة دمشق ومديرية الأمن الداخلي، استجابت على الفور للحادث.

وأوضح أن السلطات قامت بقطع الطرقات المحيطة بالموقع لتسهيل حركة سيارات الإسعاف، وإخلاء المدنيين والمصابين، إلى جانب توفير دعائم لتثبيت المبنى ومنع تفاقم الأضرار.
وأعرب المتحدث عن عميق الأسى للحادث، مؤكداً أن "مأساة العاملين هي مأساة لنا جميعاً".
رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مصرع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا خلال حادث سير على طريق دمشق
7 يناير, 14:54 GMT
وأشار إلى أن الدولة ستتكفل بتعويض العاملين وعائلاتهم، وجبر ضررهم جراء هذا الحادث الأليم.و تواصل الجهات المعنية التحقيق للكشف عن ملابسات انهيار السقف.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة بمدخل حي "المزة 86" بالعاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الماضي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن.
من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.
وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي.
وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".و أضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".
