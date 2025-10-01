https://sarabic.ae/20251001/انتشال-جثماني-عاملين-إثر-انهيار-سقف-مبنى-وزارة-الداخلية-السورية-القديم-1105502210.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_0903113b5bf45ed66fed3548d488e3d0.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5ec2b4289ab94fe9266d6c2c06b797.jpg
شهدت العاصمة السورية دمشق مأساة مؤلمة إثر انهيار سقف مبنى السرايا، المعروف باسم مبنى وزارة الداخلية القديم، في ساحة المرجة وسط المدينة، ما أسفر عن وفاة عاملين كانا يعملان على ترميم المبنى.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني العاملين من تحت الأنقاض، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.
29 سبتمبر 2024, 17:36 GMT
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، لوكالة سانا، بأن فرق الطوارئ، بالتعاون مع محافظة دمشق ومديرية الأمن الداخلي، استجابت على الفور للحادث.
وأوضح أن السلطات قامت بقطع الطرقات المحيطة بالموقع لتسهيل حركة سيارات الإسعاف
، وإخلاء المدنيين والمصابين، إلى جانب توفير دعائم لتثبيت المبنى ومنع تفاقم الأضرار.
وأعرب المتحدث عن عميق الأسى للحادث، مؤكداً أن "مأساة العاملين هي مأساة لنا جميعاً".
وأشار إلى أن الدولة ستتكفل بتعويض العاملين وعائلاتهم، وجبر ضررهم جراء هذا الحادث الأليم.و تواصل الجهات المعنية التحقيق للكشف عن ملابسات انهيار السقف.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة بمدخل حي "المزة 86" بالعاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الماضي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار
حتى الآن.
من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.
وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي.
وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".و أضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".