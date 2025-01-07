https://sarabic.ae/20250107/مصرع-رئيس-المبادرة-الوطنية-للمصالحة-في-سوريا-خلال-حادث-سير-على-طريق-دمشق-1096567612.html
مصرع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا خلال حادث سير على طريق دمشق
مصرع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا خلال حادث سير على طريق دمشق
سبوتنيك عربي
لقي رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، مصرعه برفقة شخصين كانا معه، اليوم الثلاثاء، في حادث سير على طريق حمص -دمشق. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:54+0000
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وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الذين كانوا مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، وهم المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا.وأكد الصحفيون، أن الحادث وقع بعد انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى لانقلابها خارج الطريق وتدحرجها عدة مرات.وأشارت الأخبار المتداولة، إلى أن رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، هو ومن معه نقلوا إلى المشفى الوطني بحمص وهم مفارقين للحياة، بسبب الرضوض وتهتك الجمجمة لكل منهم.كانت وسائل إعلام تداولت مساء اليوم نبأ مصرع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، مؤكدين أن الوفاة كانت جراء حادث اغتيال، حيث أُطلق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص، وهو ما تم نفيه في وقت لاحق.حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصرع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا خلال حادث سير على طريق دمشق
14:54 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 23:00 GMT 07.01.2025)
لقي رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، مصرعه برفقة شخصين كانا معه، اليوم الثلاثاء، في حادث سير على طريق حمص -دمشق.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الذين كانوا مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا
، وهم المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا.
وقال صحفيون سوريون على حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الشيخ جابر عيسى تعرضت السيارة التي كانت يستقلها على طريق حمص -دمشق لحادث انقلاب.
وأكد الصحفيون، أن الحادث وقع بعد انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى لانقلابها خارج الطريق وتدحرجها عدة مرات.
وأشارت الأخبار المتداولة، إلى أن رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، هو ومن معه نقلوا إلى المشفى الوطني بحمص وهم مفارقين للحياة، بسبب الرضوض وتهتك الجمجمة لكل منهم.
كانت وسائل إعلام تداولت مساء اليوم نبأ مصرع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، مؤكدين أن الوفاة كانت جراء حادث اغتيال، حيث أُطلق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص، وهو ما تم نفيه في وقت لاحق.