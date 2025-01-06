https://sarabic.ae/20250106/سيناريو-الاعتقال-والضرب-والتعذيب-يتكرر-في-الساحل-السوري-1096537018.html

سيناريو "الاعتقال والضرب والتعذيب" يتكرر في الساحل السوري

سيناريو "الاعتقال والضرب والتعذيب" يتكرر في الساحل السوري

سبوتنيك عربي

دخل رتل من قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" بعض قرى وبلدات ريف محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، في إطار الحملة الأمنية التي أُطلقت اليوم في ريف جبلة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T16:25+0000

2025-01-06T16:25+0000

2025-01-06T16:25+0000

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وأشار مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إلى أن "السيناريو الذي يُنفذ اليوم في الساحل السوري مشابه للسيناريو الذي نُفذ منذ يومين في محافظة حمص، حيث تمت حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من ريف اللاذقية، استهدفت العديد من الشباب والرجال من كبار السن، بحجة جرائم قضائية وجنائية، والفارين من عمليات تسوية أوضاعهم، وحاملي السلاح بشكل غير قانوني، حيث بلغ عدد الموقوفين نحو 500 شخص، بينهم ضباط وعناصر ممن أجروا التسوية، وسط ارتكاب انتهاكات من قبل بعض العناصر أثناء الاعتقال وتعذيب الموقوفين أثناء الاقتياد إلى المراكز الأمنية".وبحسب المصدر، عُثر خلال الأيام الأخيرة، على جثث 6 أشخاص قُتلوا في ظروف غامضة بمدينة جبلة وريفها، كما سُجلت حالات سرقة وقطع طرقات في مناطق عدة وتجاوزات أمنية. ولفت المصدر إلى أن الكثير من أعمال الخطف والسلب تُنفذها عصابات في المنطقة وتدعي انتماءها لغرفة العمليات، مستغلين فترات الليل خاصة، ما أدى إلى مطالبة الأهالي بضرورة معالجة الخلل الأمني بأسرع وقت، وأن تكون أي عملية اعتقال تحت القانون وعبر إجراءات قانونية وفي ظروف إنسانية.إلى جانب هذه الأحداث المروعة في اللاذقية، لا تزال العمليات الأمنية تتسارع في مختلف المدن السورية، حيث تم اعتقال شخصين في ريف محافظة طرطوس الساحلية.ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سورياوزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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