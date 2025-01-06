ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يوجه-رسالة-للمقاتلين-الأكراد-في-سوريا-1096527956.html
ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا
ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رسالة للمقاتلين الأكراد، فحواها عدم التخلي عن المقاتلين المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T12:47+0000
2025-01-06T12:47+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_c9a75a9ac434654d3a4143f7cc1b32ad.jpg
وقال ماكرون في اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى "وفيا" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد عبّر في وقت سابق، من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق: "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش". وكان في وقت سابق، قد أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن القوات الجوية الفرنسية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" على الأراضي السورية، في أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين."قسد" تكشف لـ"سبوتنيك" عن مخاوف حول تعزيز وجود "داعش" شمال شرقي سورياوزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيةوزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش
https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_121:0:1668:1160_1920x0_80_0_0_06bae90244acee5eaee5b9baffea720f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا

12:47 GMT 06.01.2025
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رسالة للمقاتلين الأكراد، فحواها عدم التخلي عن المقاتلين المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب.
وقال ماكرون في اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى "وفيا" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).

ودعا ماكرون إلى "النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة"، مشيرا إلى أن فرنسا سترافق العملية الانتقالية "بشكل مطول" من أجل قيام "سوريا ذات سيادة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية".

كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد عبّر في وقت سابق، من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
15 ديسمبر 2024, 15:27 GMT
وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق: "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".
وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش".

وقال بارو خلال لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري "ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد، لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا".

وكان في وقت سابق، قد أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن القوات الجوية الفرنسية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" على الأراضي السورية، في أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين.
"قسد" تكشف لـ"سبوتنيك" عن مخاوف حول تعزيز وجود "داعش" شمال شرقي سوريا
وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала