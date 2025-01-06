https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يوجه-رسالة-للمقاتلين-الأكراد-في-سوريا-1096527956.html

ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا

ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رسالة للمقاتلين الأكراد، فحواها عدم التخلي عن المقاتلين المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T12:47+0000

2025-01-06T12:47+0000

2025-01-06T12:47+0000

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وقال ماكرون في اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى "وفيا" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد عبّر في وقت سابق، من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق: "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش". وكان في وقت سابق، قد أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن القوات الجوية الفرنسية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" على الأراضي السورية، في أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين."قسد" تكشف لـ"سبوتنيك" عن مخاوف حول تعزيز وجود "داعش" شمال شرقي سورياوزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيةوزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش

https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html

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