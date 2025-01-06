https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يوجه-رسالة-للمقاتلين-الأكراد-في-سوريا-1096527956.html
ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا
ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رسالة للمقاتلين الأكراد، فحواها عدم التخلي عن المقاتلين المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T12:47+0000
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وقال ماكرون في اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى "وفيا" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد عبّر في وقت سابق، من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق: "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش". وكان في وقت سابق، قد أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن القوات الجوية الفرنسية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" على الأراضي السورية، في أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين."قسد" تكشف لـ"سبوتنيك" عن مخاوف حول تعزيز وجود "داعش" شمال شرقي سورياوزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيةوزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش
https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
ماكرون يوجه رسالة للمقاتلين الأكراد في سوريا
وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رسالة للمقاتلين الأكراد، فحواها عدم التخلي عن المقاتلين المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب.
وقال ماكرون في اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى "وفيا" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
ودعا ماكرون إلى "النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة"، مشيرا إلى أن فرنسا سترافق العملية الانتقالية "بشكل مطول" من أجل قيام "سوريا ذات سيادة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية".
كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد عبّر في وقت سابق، من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.
15 ديسمبر 2024, 15:27 GMT
وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق: "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".
وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش".
وقال بارو خلال لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري "ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد، لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا".
وكان في وقت سابق، قد أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن القوات الجوية الفرنسية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" على الأراضي السورية، في أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين.