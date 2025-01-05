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"حزب الله" يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جنازة حسن نصر الله
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حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا
حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
ما تزال مدينة حمص وسط سوريا تشهد اعمال سرقة وخطف وقتل لليوم الثالث على التوالي تزامنا مع مناشدات من أهالي المدينة للتدخل لوقف تلك الأعمال 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T10:30+0000
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الناشط الحقوقي ربيع من مدينة حمص قال لوكالة "سبوتنيك": "عمليات سرقة وتخريب للممتلكات الخاصة تسجل بالعشرات يوميا في مدينة حمص وريفها، حيث قامت مجموعات مسلحة ملثمة مجهولة الانتماء بالدخول إلى أحياء وادي الذهب والعباسية وعكرمة والزاهرا واعتدت على المدنيين، من خلال الدخول إلى عشرات المنازل، بحجة تفتيشها وسرقة مصاغ ذهبي وأموال وهواتف نقالة وممتلكات للمدنيين".واضاف ربيع : "تم اعتقال أكثر من 450 شخصا في مدينة حمص وريفها الغربي والشرقي بينهم عناصر في الجيش السوري السابق تم تسوية أوضاع معظمهم ضمن مراكز التسوية التي أعلنت عنها ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا".ووفقا له فإنه تم اعتقال عشرات المدنيين دون توجيه أي تهمه لهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة و مصيرهم مجهول حتى اللحظة ".وأوضح أنه "فيما سجلت 8 حوادث قتل داخل مدينة حمص وريف منطقة "تلكلخ" ومنطقة "المشرفة " خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 21 مدنيا من بينهم 3 نساء، وذلك جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين ملثمين، بالإضافة إلى العثور على 6 جثث مجهولة الهوية بأمكان متفرقة من مناطق حمص".وختم ربيع حديثه بنقل مناشدات من أهالي مدينة حمص وريفها بضرورة التدخل لوقف اعمال القتل والسرقة والخطف بأسرع وقت تجنبا لوقع المزيد من الضحايا على حد تعبيره ."قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟"التحالف الدولي" ينشئ قاعدة جديدة في ريف حلب شمالي سوريا... فيديو
https://sarabic.ae/20250102/سوريا-حظر-تجول-في-بعض-أحياء-حمص-تزامنا-مع-عملية-أمنية-لـإدارة-العمليات-العسكرية-1096412843.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا

10:30 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 10:31 GMT 05.01.2025)
© Photoصورة متداولة لعناصر مسلحة "لم تثبت تبعيتها لأحد" في حمص، سوريا
صورة متداولة لعناصر مسلحة لم تثبت تبعيتها لأحد في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
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ما تزال مدينة حمص وسط سوريا تشهد اعمال سرقة وخطف وقتل لليوم الثالث على التوالي تزامنا مع مناشدات من أهالي المدينة للتدخل لوقف تلك الأعمال
الناشط الحقوقي ربيع من مدينة حمص قال لوكالة "سبوتنيك": "عمليات سرقة وتخريب للممتلكات الخاصة تسجل بالعشرات يوميا في مدينة حمص وريفها، حيث قامت مجموعات مسلحة ملثمة مجهولة الانتماء بالدخول إلى أحياء وادي الذهب والعباسية وعكرمة والزاهرا واعتدت على المدنيين، من خلال الدخول إلى عشرات المنازل، بحجة تفتيشها وسرقة مصاغ ذهبي وأموال وهواتف نقالة وممتلكات للمدنيين".

وتابع: "هذه الحوادث تسجل منذ 3 ايام بشكل يومي في ظل عدم وجود أي قوات لحماية المدنيين في تلك الأحياء".

واضاف ربيع : "تم اعتقال أكثر من 450 شخصا في مدينة حمص وريفها الغربي والشرقي بينهم عناصر في الجيش السوري السابق تم تسوية أوضاع معظمهم ضمن مراكز التسوية التي أعلنت عنها ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا".
ووفقا له فإنه تم اعتقال عشرات المدنيين دون توجيه أي تهمه لهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة و مصيرهم مجهول حتى اللحظة ".
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
سوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"
2 يناير, 10:09 GMT
وأوضح أنه "فيما سجلت 8 حوادث قتل داخل مدينة حمص وريف منطقة "تلكلخ" ومنطقة "المشرفة " خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 21 مدنيا من بينهم 3 نساء، وذلك جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين ملثمين، بالإضافة إلى العثور على 6 جثث مجهولة الهوية بأمكان متفرقة من مناطق حمص".
وختم ربيع حديثه بنقل مناشدات من أهالي مدينة حمص وريفها بضرورة التدخل لوقف اعمال القتل والسرقة والخطف بأسرع وقت تجنبا لوقع المزيد من الضحايا على حد تعبيره .
"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟
"التحالف الدولي" ينشئ قاعدة جديدة في ريف حلب شمالي سوريا... فيديو
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
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