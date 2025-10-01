خبير يوضح تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي على الاقتصاد العالمي

عربي
ولفت الخبير إلى أن هذا الإغلاق يحدث نتيجة فشل السلطتين التنفيذية والتشريعية في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة أو قوانين الإنفاق المؤقتة، مما يؤدي إلى توقف العديد من المؤسسات عن ممارسة مهامها.وأضاف عمر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الدستور الأمريكي ينص على أن أي إنفاق مالي للحكومة الفيدرالية يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس، وفي حال تعثرت المفاوضات، تتوقف عملية التمويل، ويترتب على ذلك إغلاق المؤسسات غير الأساسية مثل المتاحف الوطنية والحدائق الفيدرالية والمكاتب الإدارية، وإجبار الموظفين الفيدراليين غير الأساسيين على إجازة غير مدفوعة، بينما يواصل العاملون في الأجهزة الأمنية والعسكرية والطوارئ عملهم، غالبًا من دون صرف رواتبهم إلى حين انتهاء الأزمة.وأوضح أن للإغلاق الحكومي آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، فهو يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كلف إغلاق عام 2013 الاقتصاد الأمريكي نحو 24 مليار دولار، بينما تسبب إغلاق 2018-2019 بخسائر قاربت 11 مليار دولار. كما يؤدي الإغلاق إلى توقف صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، ففي إغلاق 2018-2019، وُضع نحو 380 ألف موظف في إجازة قسرية، وواصل نحو 420 ألف موظف عملهم دون أن يتقاضوا أجورهم.وتابع قائلاً إن عمليات الإغلاق الحكومي الثلاث في أعوام 2013 و2018 و2019 أدت إلى هدر ما يقارب 4 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب، كما يثير الإغلاق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين ويؤدي إلى تقلبات في البورصات، ويرفع من كلفة الاقتراض الحكومي.ويرى أن الإغلاق الحكومي ليس مجرد مسألة تمويلية، بل هو في جوهره أداة سياسية يستخدمها كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للضغط على الآخر، وغالباً ما تتحول الموازنة إلى ساحة مواجهة حزبية، مما يجعل الاقتصاد الوطني رهينة للتجاذبات السياسية، ويكشف ذلك عن خلل بنيوي في آلية التوافق السياسي حول السياسات المالية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على ضمان استقرار مؤسساته.أفادت وسائل إعلام، بإغلاق الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء، إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، الأمر الذي ولد خلافا كبيرا قد يفضي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.وحسب وسائل الإعلام، "لم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة".ومن المتوقع أن يعرقل الإغلاق حركة الرحلات الجوية، وشل البحث العلمي، وحجب رواتب القوات الأمريكية، كما قد يفضي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار، حسبما ذكرته "رويترز".وأكد مسؤولون وخبراء أن الأمريكيين العاديين والاقتصاد معرضون للخطر، حيث قد تُعلق الوظائف مؤقتا، وقد تصبح الخدمات التي كانت تعتبر أمرا مفروغا منه غير متوفرة، بينما تعيق الشركات التي تتعامل مع الحكومة عملها.وتبرز الآراء المتباينة الصراع الحزبي الذي شلَّ جهودًا استمرت أسابيع للحصول على التمويل الجديد الذي تحتاجه الحكومة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.وظل مجلسا الكونغرس في حالة جمود تام، حيث يطالب المحافظون المتشددون المتحالفون مع ترامب في مجلس النواب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق التقديري غير الدفاعي والبنود الإضافية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالهجرة والحدود الجنوبية. يرفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذه المطالب رفضا قاطعا.ولا يدور الخلاف حول مخصصاتٍ محددة بقدر ما يدور حول الحجم والنطاق الأساسيين للميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2026.ويدفع الجمهوريون في مجلس النواب باتجاه مشاريع قوانين تمويل أقل بكثير من الحدود القصوى المتفق عليها في اتفاقيات الميزانية السابقة.فانس: الحكومة الأمريكية في طريقها للإغلاق بعد اجتماع ترامب مع الديمقراطيين
حصري
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، إن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يمثل إحدى الظواهر المتكررة التي تكشف تداخل السياسة بالاقتصاد في النظام الفيدرالي الأمريكي.
ولفت الخبير إلى أن هذا الإغلاق يحدث نتيجة فشل السلطتين التنفيذية والتشريعية في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة أو قوانين الإنفاق المؤقتة، مما يؤدي إلى توقف العديد من المؤسسات عن ممارسة مهامها.
وأضاف عمر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الدستور الأمريكي ينص على أن أي إنفاق مالي للحكومة الفيدرالية يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس، وفي حال تعثرت المفاوضات، تتوقف عملية التمويل، ويترتب على ذلك إغلاق المؤسسات غير الأساسية مثل المتاحف الوطنية والحدائق الفيدرالية والمكاتب الإدارية، وإجبار الموظفين الفيدراليين غير الأساسيين على إجازة غير مدفوعة، بينما يواصل العاملون في الأجهزة الأمنية والعسكرية والطوارئ عملهم، غالبًا من دون صرف رواتبهم إلى حين انتهاء الأزمة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
7 مايو, 20:55 GMT
وأوضح أن للإغلاق الحكومي آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، فهو يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كلف إغلاق عام 2013 الاقتصاد الأمريكي نحو 24 مليار دولار، بينما تسبب إغلاق 2018-2019 بخسائر قاربت 11 مليار دولار. كما يؤدي الإغلاق إلى توقف صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، ففي إغلاق 2018-2019، وُضع نحو 380 ألف موظف في إجازة قسرية، وواصل نحو 420 ألف موظف عملهم دون أن يتقاضوا أجورهم.
وتابع قائلاً إن عمليات الإغلاق الحكومي الثلاث في أعوام 2013 و2018 و2019 أدت إلى هدر ما يقارب 4 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب، كما يثير الإغلاق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين ويؤدي إلى تقلبات في البورصات، ويرفع من كلفة الاقتراض الحكومي.
ويرى أن الإغلاق الحكومي ليس مجرد مسألة تمويلية، بل هو في جوهره أداة سياسية يستخدمها كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للضغط على الآخر، وغالباً ما تتحول الموازنة إلى ساحة مواجهة حزبية، مما يجعل الاقتصاد الوطني رهينة للتجاذبات السياسية، ويكشف ذلك عن خلل بنيوي في آلية التوافق السياسي حول السياسات المالية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على ضمان استقرار مؤسساته.
أفادت وسائل إعلام، بإغلاق الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء، إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، الأمر الذي ولد خلافا كبيرا قد يفضي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.
وحسب وسائل الإعلام، "لم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
إعلام: الحكومة الأمريكية تباشر إغلاق معظم عملياتها
04:34 GMT
ومن المتوقع أن يعرقل الإغلاق حركة الرحلات الجوية، وشل البحث العلمي، وحجب رواتب القوات الأمريكية، كما قد يفضي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار، حسبما ذكرته "رويترز".
وأكد مسؤولون وخبراء أن الأمريكيين العاديين والاقتصاد معرضون للخطر، حيث قد تُعلق الوظائف مؤقتا، وقد تصبح الخدمات التي كانت تعتبر أمرا مفروغا منه غير متوفرة، بينما تعيق الشركات التي تتعامل مع الحكومة عملها.
وتبرز الآراء المتباينة الصراع الحزبي الذي شلَّ جهودًا استمرت أسابيع للحصول على التمويل الجديد الذي تحتاجه الحكومة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وظل مجلسا الكونغرس في حالة جمود تام، حيث يطالب المحافظون المتشددون المتحالفون مع ترامب في مجلس النواب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق التقديري غير الدفاعي والبنود الإضافية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالهجرة والحدود الجنوبية. يرفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذه المطالب رفضا قاطعا.
ولا يدور الخلاف حول مخصصاتٍ محددة بقدر ما يدور حول الحجم والنطاق الأساسيين للميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2026.
ويدفع الجمهوريون في مجلس النواب باتجاه مشاريع قوانين تمويل أقل بكثير من الحدود القصوى المتفق عليها في اتفاقيات الميزانية السابقة.
فانس: الحكومة الأمريكية في طريقها للإغلاق بعد اجتماع ترامب مع الديمقراطيين
