دراسة: رجال الشرطة في مصر استخدموا أداة عظيمة قبل 3 آلاف عام

عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
منوعات
وتم اكتشاف القطعة الأثرية الغريبة في قرية أخيتاتون (تل العمارنة) الحجرية، وهي بلدة عمالية تقع بالقرب من المقبرة الملكية، ويعود تاريخها إلى الأسرة الثامنة عشرة، منذ حوالي 3300 عام.وكشف تحليل متعمق الآن أن العظم لن يعمل فقط كصافرة، ولكن أيضا أن هناك القليل جدا من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون، وفقا لفريق بقيادة عالمة الآثار ميشيل لانجلي من جامعة جريفيث في أستراليا، فإن الاستخدام الأكثر احتمالا للصفارة كان إما للتواصل عبر البلدة، أو ربما لإدارة الكلاب العاملة التي رافقت الحراس في دورياتهم.وكتب الباحثون في ورقتهم: "تم العثور على هذه الأداة في القرية الحجرية، وهي مستوطنة عمالية هامشية، ويتناسب مع الأفكار القائلة بأن هذا المجتمع كان يخضع لحراسة مشددة بسبب قربه من المقبرة الملكية، ومن المحتمل أن يكون مرتبطا بالعمل في المقابر الملكية".ووجد الباحثون تصدعات من عملية الحفر حول حواف الثقب في العظم، وتم ربط علامات أخرى على العظام بتلف النمل الأبيض، بعد ذلك، ساعد الفحص البصري للعظم في تضييق ما هو غير ذلك.ومع ملاحظة أن العظم يشبه الصفارات الموجودة في الثقافات الأخرى، صاغ الباحثون نسخة خاصة بهم مع عظم بقرة طازج، بناء على العظمة المكتشفة.شعروا أن هذه النغمة الحادة قللت بشكل كبير من الاحتمالية الصغيرة بالفعل لاستخدام الصافرة للصيد، كما كان، لا شيء في علم الآثار المحيطة اقترح أن الصيد كان يمارس من قبل السكان المحليين، علاوة على ذلك ، تحاكي صفارات الصيد عادة نداءات الطيور الجارحة، وهو أمر لم تبدو عليه هذه الآلة على الإطلاق.ومن ناحية أخرى، تشير القطع الأثرية في المنطقة إلى وجود عسكري، وكان الوصول إلى المقابر الملكية القريبة مقيدا ومراقبا بشدة، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين، يبدو من الممكن أن صافرة قد استخدمت مثل الكثير من أفراد الأمن استخدام صفارات في يومنا هذا، بعد آلاف السنين".مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية
دراسة: رجال الشرطة في مصر استخدموا أداة عظيمة قبل 3 آلاف عام

اكتشف العلماء، أن الحراس المصريين القدامى، ربما استخدموا عظمة مثقوبة صغيرة لبقرة، للحفاظ على انضباط عمال المقابر الملكية.
وتم اكتشاف القطعة الأثرية الغريبة في قرية أخيتاتون (تل العمارنة) الحجرية، وهي بلدة عمالية تقع بالقرب من المقبرة الملكية، ويعود تاريخها إلى الأسرة الثامنة عشرة، منذ حوالي 3300 عام.
وكشف تحليل متعمق الآن أن العظم لن يعمل فقط كصافرة، ولكن أيضا أن هناك القليل جدا من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون، وفقا لفريق بقيادة عالمة الآثار ميشيل لانجلي من جامعة جريفيث في أستراليا، فإن الاستخدام الأكثر احتمالا للصفارة كان إما للتواصل عبر البلدة، أو ربما لإدارة الكلاب العاملة التي رافقت الحراس في دورياتهم.
وكتب الباحثون في ورقتهم: "تم العثور على هذه الأداة في القرية الحجرية، وهي مستوطنة عمالية هامشية، ويتناسب مع الأفكار القائلة بأن هذا المجتمع كان يخضع لحراسة مشددة بسبب قربه من المقبرة الملكية، ومن المحتمل أن يكون مرتبطا بالعمل في المقابر الملكية".
الكنوز اللبنانية المفقودة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الكنوز اللبنانية المفقودة... رحلة الآثار من الشرق إلى متاحف العالم
29 أغسطس, 16:35 GMT

وأضافوا: هذه الأداة الأولى من نوعها، التي تم تحديدها في سياق الأسرة الحاكمة، وتظهر الرؤى المحتملة التي تنتظر اكتسابها من الفحص المكثف للتقنيات العظمية في مصر.

ووجد الباحثون تصدعات من عملية الحفر حول حواف الثقب في العظم، وتم ربط علامات أخرى على العظام بتلف النمل الأبيض، بعد ذلك، ساعد الفحص البصري للعظم في تضييق ما هو غير ذلك.
وتضمنت الاستخدامات الممكنة الألعاب أو التماثيل الزخرفية، أو التمائم أو الحاويات أو المقابض أو صفارات الصيد.
ومع ملاحظة أن العظم يشبه الصفارات الموجودة في الثقافات الأخرى، صاغ الباحثون نسخة خاصة بهم مع عظم بقرة طازج، بناء على العظمة المكتشفة.
قمر إنسيلادوس التابع لزحل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
علماء يكتشفون "مقدمات محتملة" للحياة على قمر تابع لزحل... صور
12:58 GMT
وكتب الباحثون في ورقتهم: في الاختبار، تم إنتاج نغمة عالية، ومع الممارسة، يمكن أن تحقق هذه النغمة صوتا عاليا.
شعروا أن هذه النغمة الحادة قللت بشكل كبير من الاحتمالية الصغيرة بالفعل لاستخدام الصافرة للصيد، كما كان، لا شيء في علم الآثار المحيطة اقترح أن الصيد كان يمارس من قبل السكان المحليين، علاوة على ذلك ، تحاكي صفارات الصيد عادة نداءات الطيور الجارحة، وهو أمر لم تبدو عليه هذه الآلة على الإطلاق.
ومن ناحية أخرى، تشير القطع الأثرية في المنطقة إلى وجود عسكري، وكان الوصول إلى المقابر الملكية القريبة مقيدا ومراقبا بشدة، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين، يبدو من الممكن أن صافرة قد استخدمت مثل الكثير من أفراد الأمن استخدام صفارات في يومنا هذا، بعد آلاف السنين".
مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية
