دراسة: رجال الشرطة في مصر استخدموا أداة عظيمة قبل 3 آلاف عام

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء، أن الحراس المصريين القدامى، ربما استخدموا عظمة مثقوبة صغيرة لبقرة، للحفاظ على انضباط عمال المقابر الملكية. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

منوعات

وتم اكتشاف القطعة الأثرية الغريبة في قرية أخيتاتون (تل العمارنة) الحجرية، وهي بلدة عمالية تقع بالقرب من المقبرة الملكية، ويعود تاريخها إلى الأسرة الثامنة عشرة، منذ حوالي 3300 عام.وكشف تحليل متعمق الآن أن العظم لن يعمل فقط كصافرة، ولكن أيضا أن هناك القليل جدا من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون، وفقا لفريق بقيادة عالمة الآثار ميشيل لانجلي من جامعة جريفيث في أستراليا، فإن الاستخدام الأكثر احتمالا للصفارة كان إما للتواصل عبر البلدة، أو ربما لإدارة الكلاب العاملة التي رافقت الحراس في دورياتهم.وكتب الباحثون في ورقتهم: "تم العثور على هذه الأداة في القرية الحجرية، وهي مستوطنة عمالية هامشية، ويتناسب مع الأفكار القائلة بأن هذا المجتمع كان يخضع لحراسة مشددة بسبب قربه من المقبرة الملكية، ومن المحتمل أن يكون مرتبطا بالعمل في المقابر الملكية".ووجد الباحثون تصدعات من عملية الحفر حول حواف الثقب في العظم، وتم ربط علامات أخرى على العظام بتلف النمل الأبيض، بعد ذلك، ساعد الفحص البصري للعظم في تضييق ما هو غير ذلك.ومع ملاحظة أن العظم يشبه الصفارات الموجودة في الثقافات الأخرى، صاغ الباحثون نسخة خاصة بهم مع عظم بقرة طازج، بناء على العظمة المكتشفة.شعروا أن هذه النغمة الحادة قللت بشكل كبير من الاحتمالية الصغيرة بالفعل لاستخدام الصافرة للصيد، كما كان، لا شيء في علم الآثار المحيطة اقترح أن الصيد كان يمارس من قبل السكان المحليين، علاوة على ذلك ، تحاكي صفارات الصيد عادة نداءات الطيور الجارحة، وهو أمر لم تبدو عليه هذه الآلة على الإطلاق.ومن ناحية أخرى، تشير القطع الأثرية في المنطقة إلى وجود عسكري، وكان الوصول إلى المقابر الملكية القريبة مقيدا ومراقبا بشدة، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين، يبدو من الممكن أن صافرة قد استخدمت مثل الكثير من أفراد الأمن استخدام صفارات في يومنا هذا، بعد آلاف السنين".مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية

