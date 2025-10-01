عربي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/علماء-يكتشفون-مقدمات-محتملة-للحياة-على-قمر-تابع-لزحل-صور-1105496298.html
علماء يكتشفون "مقدمات محتملة" للحياة على قمر تابع لزحل... صور
علماء يكتشفون "مقدمات محتملة" للحياة على قمر تابع لزحل... صور
سبوتنيك عربي
كشفت نظرة جديدة على البيانات التي جمعها مسبار كاسيني التابع لـ"ناسا" منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عن جزيئات عضوية جديدة ومعقدة على قمر زحل الجليدي إنسيلادوس،... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T12:58+0000
2025-10-01T12:58+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105495900_0:9:439:256_1920x0_80_0_0_5f3a8e0eb6a6ef04e4befac5be18ed91.jpg
وفي أعمدة الجليد المائي المنبعثة من الشقوق في قشرة إنسيلادوس، حدد فريق بقيادة عالم الأحياء الفلكية نذير خواجة من جامعة شتوتغارت في ألمانيا، عددا كبيرا من الجزيئات العضوية، بما في ذلك العديد منها لأول مرة في هذا السياق.وعلى الرغم من أن العمليات التي تشكل هذه الجزيئات غير بيولوجية أو غير حيوية، إلا أن العديد منها مهم للأنظمة البيولوجية أو يمكن أن يكون بمثابة علامات ممهدة للحياة.الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الجزيئات المكتشفة تعني بيئة مشابهة لبعض البيئات على الأرض، التي نعرف فيها أن الحياة تزدهر، كالأنظمة الحرارية المائية في أعماق المحيطات، وتنتج الفتحات الحرارية المائية على الأرض العديد من نفس فئات المواد العضوية، وتشير النتائج الجديدة إلى أن كيمياء قاع البحر المماثلة قد تكون نشطة في إنسيلادوس اليوم.إنسيلادوس هو واحد من أكثر المواقع الواعدة في النظام الشمسي للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، حيث من المعلوم أن هناك محيطا سائلا شاسعا عميقا تحت سطحه الخارجي الجليدي الذي يبلغ سمكه كيلومترات؛ في الواقع ، قام مسبار كاسيني ساتورن بغوصات متعددة عبر أعمدة عملاقة من بخار الماء والجليد تتدفق من الأسفل، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وعلى مسافات زحل الباردة، قد تكافح الحياة كما نعرفها على الأرض للاعتماد على التركيب الضوئي، ومع ذلك، في أعماق قاع محيطات الأرض، حيث لا يصل ضوء الشمس أبدا، تزدهر النظم البيئية حول الفتحات البركانية الساخنة الحارقة، ويعتقد العلماء أن فتحات مماثلة يمكن أن توجد في إنسيلادوس.علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح
https://sarabic.ae/20251001/عن-طريق-النفث-علماء-روس-يقترحون-تحييد-الحطام-الفضائي-1105489519.html
علماء يكتشفون "مقدمات محتملة" للحياة على قمر تابع لزحل... صور

12:58 GMT 01.10.2025
© Photo / NASAقمر إنسيلادوس التابع لزحل
قمر إنسيلادوس التابع لزحل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Photo / NASA
تابعنا عبر
كشفت نظرة جديدة على البيانات التي جمعها مسبار كاسيني التابع لـ"ناسا" منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عن جزيئات عضوية جديدة ومعقدة على قمر زحل الجليدي إنسيلادوس، ما يشير إلى كيمياء محيرة تحدث في أعماق محيطه الخفي.
وفي أعمدة الجليد المائي المنبعثة من الشقوق في قشرة إنسيلادوس، حدد فريق بقيادة عالم الأحياء الفلكية نذير خواجة من جامعة شتوتغارت في ألمانيا، عددا كبيرا من الجزيئات العضوية، بما في ذلك العديد منها لأول مرة في هذا السياق.
وعلى الرغم من أن العمليات التي تشكل هذه الجزيئات غير بيولوجية أو غير حيوية، إلا أن العديد منها مهم للأنظمة البيولوجية أو يمكن أن يكون بمثابة علامات ممهدة للحياة.

يقول خواجة: "هناك العديد من المسارات الممكنة من الجزيئات العضوية التي وجدناها في بيانات كاسيني إلى المركبات ذات الصلة بيولوجيا، مما يعزز احتمالية أن يكون القمر صالحا للسكن".

© NASA . NASAقمر إنسيلادوس التابع لزحل
قمر إنسيلادوس التابع لزحل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
قمر إنسيلادوس التابع لزحل
© NASA . NASA
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الجزيئات المكتشفة تعني بيئة مشابهة لبعض البيئات على الأرض، التي نعرف فيها أن الحياة تزدهر، كالأنظمة الحرارية المائية في أعماق المحيطات، وتنتج الفتحات الحرارية المائية على الأرض العديد من نفس فئات المواد العضوية، وتشير النتائج الجديدة إلى أن كيمياء قاع البحر المماثلة قد تكون نشطة في إنسيلادوس اليوم.
إنسيلادوس هو واحد من أكثر المواقع الواعدة في النظام الشمسي للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، حيث من المعلوم أن هناك محيطا سائلا شاسعا عميقا تحت سطحه الخارجي الجليدي الذي يبلغ سمكه كيلومترات؛ في الواقع ، قام مسبار كاسيني ساتورن بغوصات متعددة عبر أعمدة عملاقة من بخار الماء والجليد تتدفق من الأسفل، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
موسكو تعزز قيادة الفضاء الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
عن طريق "النفث"... علماء روس يقترحون تحييد الحطام الفضائي
09:21 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها سحب إنسيلادوس من خلال تعقيدات الجاذبية في نظام زحل تسحب وتدفع في القلب بطريقة من شأنها أن تولد حرارة داخلية كبيرة.
وعلى مسافات زحل الباردة، قد تكافح الحياة كما نعرفها على الأرض للاعتماد على التركيب الضوئي، ومع ذلك، في أعماق قاع محيطات الأرض، حيث لا يصل ضوء الشمس أبدا، تزدهر النظم البيئية حول الفتحات البركانية الساخنة الحارقة، ويعتقد العلماء أن فتحات مماثلة يمكن أن توجد في إنسيلادوس.
علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح
