https://sarabic.ae/20251001/سفير-الفلبين-ستدعو-بوتين-إلى-قمة-آسيان-العام-المقبل-1105479596.html
سفير: الفلبين ستدعو بوتين إلى قمة آسيان العام المقبل
سفير: الفلبين ستدعو بوتين إلى قمة آسيان العام المقبل
سبوتنيك عربي
صرح سفير الفلبين لدى روسيا، إيغور غ. بايلين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مانيلا ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة دول آسيا الجنوبية والشرقية (آسيان) في عام... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T03:32+0000
2025-10-01T03:32+0000
2025-10-01T03:32+0000
الفلبين
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104988716_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_5f91439f4520a228b35d358daa466017.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال بايلين: "في العام المقبل، ستترأس الفلبين قمة آسيان، ووفقًا للبروتوكول، سنقوم بدعوة الرئيس الروسي للمشاركة في فعاليات القمة".وأضاف أن مانيلا ترحب بزيارة بوتين.وأشار إلى أن أربعة رؤساء فلبينيين زاروا روسيا بالفعل، لكن روسيا لم ترد حتى الآن بمثل هذه الزيارة.جدير بالذكر أن روسيا والفلبين سيحتفلان في عام 2026 بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
https://sarabic.ae/20251001/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-الفلبين-إلى-20-قتيلا-1105478945.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104988716_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_f133b0a4e7fb672cf843c528c036fc52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الفلبين, روسيا, فلاديمير بوتين
الفلبين, روسيا, فلاديمير بوتين
سفير: الفلبين ستدعو بوتين إلى قمة آسيان العام المقبل
صرح سفير الفلبين لدى روسيا، إيغور غ. بايلين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مانيلا ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة دول آسيا الجنوبية والشرقية (آسيان) في عام 2026، خلال فترة رئاسة الفلبين للقمة.
موسكو –سبوتنيك. وقال بايلين: "في العام المقبل، ستترأس الفلبين قمة آسيان، ووفقًا للبروتوكول، سنقوم بدعوة الرئيس الروسي للمشاركة في فعاليات القمة".
وأشار إلى أن أربعة رؤساء فلبينيين زاروا روسيا بالفعل، لكن روسيا لم ترد حتى الآن بمثل هذه الزيارة.
جدير بالذكر أن روسيا والفلبين سيحتفلان في عام 2026 بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.