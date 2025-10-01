سفير: منظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو الصين

عربي
أمساليوم
بث مباشر
صرح سفير الفلبين لدى روسيا، إيغور بايلين، اليوم الأربعاء، بأن النشر المحتمل لمنظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو الصين.
موسكو –سبوتنيك. وقال إيغور بايلين في مقابلة وكالة "سبزتنيك"، "إذا ظهرت مثل هذه الصواريخ في الفلبين، فمن المؤكد أنها لن تكون موجهة ضد روسيا الصديقة. ولن تكون موجهة ضد أي دولة محددة أو جارة ".
وأضاف أنه في حالة العدوان فإن الفلبين ستدافع عن نفسها بالاعتماد على تحالفات دفاعية، لكن "الدفاع في الفلبين لا يشكل تهديدا لروسيا... ولا يشكل تهديدا حتى للصين".
يُذكر أنه في أبريل 2024، قام الجيش الأمريكية، في إطار تدريبات مشتركة مع الفلبين، بنشر منظومات تايفون متوسطة المدى، المخصصة لإطلاق صواريخ إس إم-6 وتوماهوك، على الأراضي الفلبينية.
وفي سبتمبر من العام نفسه، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر أن الجيش الأمريكي لا يخطط، رغم مطالبات الصين المتكررة، لإزالة منظومات صواريخ تايفون من الفلبين في المستقبل القريب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
سفير: الفلبين ستدعو بوتين إلى قمة آسيان العام المقبل
03:32 GMT
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الفلبيني عن نيته تدريب عناصر من قواته على تشغيل هذه المنظومات الصاروخية قريبًا.
وفي ديسمبر 2024، أعلن قائد الجيش الفلبيني، الفريق أول روي غاليدو، أن بلاده تخطط لشراء منظومات تايفون الصاروخية الأمريكية لضمان حماية سيادة أراضيها من "التدابير الصينية".
ولم يحدد الجنرال العدد الدقيق للمنظومات المطلوبة، لكنه أكد أن الحصول على مثل هذه الأسلحة سيستغرق عامين على الأقل بعد إقرار الميزانية من قبل الكونغرس الأميركي.
