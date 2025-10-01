https://sarabic.ae/20251001/سفير-منظومات-صواريخ-تايفون-الأمريكية-على-الأراضي-الفلبينية-ليست-موجهة-ضد-روسيا-أو-الصين-1105480041.html
سفير: منظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو الصين
سفير: منظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو الصين
سبوتنيك عربي
صرح سفير الفلبين لدى روسيا، إيغور بايلين، اليوم الأربعاء، بأن النشر المحتمل لمنظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T04:28+0000
2025-10-01T04:28+0000
2025-10-01T04:28+0000
الجيش الفلبيني
الفلبين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105479878_0:200:5000:3013_1920x0_80_0_0_13c50615812d5b21b75199c1ed385873.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال إيغور بايلين في مقابلة وكالة "سبزتنيك"، "إذا ظهرت مثل هذه الصواريخ في الفلبين، فمن المؤكد أنها لن تكون موجهة ضد روسيا الصديقة. ولن تكون موجهة ضد أي دولة محددة أو جارة ".وأضاف أنه في حالة العدوان فإن الفلبين ستدافع عن نفسها بالاعتماد على تحالفات دفاعية، لكن "الدفاع في الفلبين لا يشكل تهديدا لروسيا... ولا يشكل تهديدا حتى للصين".يُذكر أنه في أبريل 2024، قام الجيش الأمريكية، في إطار تدريبات مشتركة مع الفلبين، بنشر منظومات تايفون متوسطة المدى، المخصصة لإطلاق صواريخ إس إم-6 وتوماهوك، على الأراضي الفلبينية.وفي سبتمبر من العام نفسه، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر أن الجيش الأمريكي لا يخطط، رغم مطالبات الصين المتكررة، لإزالة منظومات صواريخ تايفون من الفلبين في المستقبل القريب.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الفلبيني عن نيته تدريب عناصر من قواته على تشغيل هذه المنظومات الصاروخية قريبًا.وفي ديسمبر 2024، أعلن قائد الجيش الفلبيني، الفريق أول روي غاليدو، أن بلاده تخطط لشراء منظومات تايفون الصاروخية الأمريكية لضمان حماية سيادة أراضيها من "التدابير الصينية".ولم يحدد الجنرال العدد الدقيق للمنظومات المطلوبة، لكنه أكد أن الحصول على مثل هذه الأسلحة سيستغرق عامين على الأقل بعد إقرار الميزانية من قبل الكونغرس الأميركي.
https://sarabic.ae/20251001/سفير-الفلبين-ستدعو-بوتين-إلى-قمة-آسيان-العام-المقبل-1105479596.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105479878_469:0:5000:3398_1920x0_80_0_0_3f8dd8591bf59eaca6eb51a786c4d273.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الفلبيني, الفلبين, روسيا, العالم
الجيش الفلبيني, الفلبين, روسيا, العالم
سفير: منظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو الصين
صرح سفير الفلبين لدى روسيا، إيغور بايلين، اليوم الأربعاء، بأن النشر المحتمل لمنظومات صواريخ تايفون الأمريكية على الأراضي الفلبينية ليست موجهة ضد روسيا أو الصين.
موسكو –سبوتنيك. وقال إيغور بايلين في مقابلة وكالة "سبزتنيك"، "إذا ظهرت مثل هذه الصواريخ في الفلبين، فمن المؤكد أنها لن تكون موجهة ضد روسيا الصديقة. ولن تكون موجهة ضد أي دولة محددة أو جارة ".
وأضاف أنه في حالة العدوان فإن الفلبين ستدافع عن نفسها
بالاعتماد على تحالفات دفاعية، لكن "الدفاع في الفلبين لا يشكل تهديدا لروسيا... ولا يشكل تهديدا حتى للصين".
يُذكر أنه في أبريل 2024، قام الجيش الأمريكية، في إطار تدريبات مشتركة مع الفلبين، بنشر منظومات تايفون متوسطة المدى، المخصصة لإطلاق صواريخ إس إم-6 وتوماهوك، على الأراضي الفلبينية.
وفي سبتمبر من العام نفسه، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر أن الجيش الأمريكي لا يخطط، رغم مطالبات الصين المتكررة، لإزالة منظومات صواريخ تايفون من الفلبين في المستقبل القريب.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الفلبيني عن نيته تدريب عناصر من قواته على تشغيل هذه المنظومات الصاروخية قريبًا.
وفي ديسمبر 2024، أعلن قائد الجيش الفلبيني، الفريق أول روي غاليدو، أن بلاده تخطط لشراء منظومات تايفون الصاروخية الأمريكية لضمان حماية سيادة أراضيها من "التدابير الصينية".
ولم يحدد الجنرال العدد الدقيق للمنظومات المطلوبة، لكنه أكد أن الحصول على مثل هذه الأسلحة سيستغرق عامين على الأقل بعد إقرار الميزانية من قبل الكونغرس الأميركي.