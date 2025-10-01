https://sarabic.ae/20251001/عطسة-تربك-المؤتمر-وترامب-يطالب-بلقاح-كوفيدفيديو-1105501625.html
"عطسة" تربك المؤتمر... وترامب يطالب بلقاح كوفيد..فيديو
سبوتنيك عربي
شهد مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفا طريفا عندما عطس وزير الصحة في إدارته، روبرت كينيدي جونيور، بشكل مفاجئ أثناء حديث ترامب، عن أسعار الإنسولين.
وتوقف ترامب عن الكلام لثوان، ثم علق مازحا أمام الحضور من الإعلاميين ومسؤولي الصحة: "أتمنى ألا أكون قد أُصبت بكوفيد للتو"، مضيفا: "أعطوني لقاح كوفيد فورا"، ما أثار ردود فعل متباينة بين الضحك والدهشة في القاعة.وجاءت هذه اللحظة الطريفة خلال مؤتمر خصص لمناقشة قضايا الرعاية الصحية، حيث استعرض ترامب، أبرز ما حققته إدارته بشأن خفض أسعار الإنسولين.
شهد مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفا طريفا عندما عطس وزير الصحة في إدارته، روبرت كينيدي جونيور، بشكل مفاجئ أثناء حديث ترامب، عن أسعار الإنسولين.
وتوقف ترامب عن الكلام لثوان، ثم علق مازحا أمام الحضور من الإعلاميين ومسؤولي الصحة: "أتمنى ألا أكون قد أُصبت بكوفيد للتو"، مضيفا: "أعطوني لقاح كوفيد فورا"، ما أثار ردود فعل متباينة بين الضحك والدهشة في القاعة.
وجاءت هذه اللحظة الطريفة خلال مؤتمر خصص لمناقشة قضايا الرعاية الصحية، حيث استعرض ترامب، أبرز ما حققته إدارته بشأن خفض أسعار الإنسولين.