إنجاز هندسي مذهل في الصين.. بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ووفقًا للجهات المشرفة على المشروع، فقد تم تنفيذ عملية البناء بدقة عالية واستخدام معدات وتقنيات متطورة سمحت بتركيب الجسر بأمان وكفاءة دون التأثير على حركة المرور في المنطقة.ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا جديدًا على قدرة الصين المتزايدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في وقت قياسي، ما يعكس مدى التقدم في تقنيات البناء والتخطيط العمراني في البلاد.الجدير بالذكر أن الجسر الجديد سيسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل التنقل في المنطقة، ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع الضخمة، التي تنفذها الصين لدعم التنمية المستدامة وتوسيع شبكات الطرق والجسور.
https://sarabic.ae/20250928/الصين-تفتتح-أطول-جسر-في-العالم-أمام-حركة-المرور-صور-وفيديو-1105361734.html
إنجاز هندسي مذهل في الصين.. بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو

في خطوة تعكس التقدم الهائل في قطاع البنية التحتية بالصين، تمكنت فرق بناء من إتمام تشييد جسر ضخم يبلغ وزنه 1300 طن، في وقت قياسي لم يتجاوز 43 ساعة فقط.
ووفقًا للجهات المشرفة على المشروع، فقد تم تنفيذ عملية البناء بدقة عالية واستخدام معدات وتقنيات متطورة سمحت بتركيب الجسر بأمان وكفاءة دون التأثير على حركة المرور في المنطقة.
ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا جديدًا على قدرة الصين المتزايدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في وقت قياسي، ما يعكس مدى التقدم في تقنيات البناء والتخطيط العمراني في البلاد.
الجدير بالذكر أن الجسر الجديد سيسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل التنقل في المنطقة، ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع الضخمة، التي تنفذها الصين لدعم التنمية المستدامة وتوسيع شبكات الطرق والجسور.
