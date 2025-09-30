https://sarabic.ae/20250930/إنجاز-هندسي-مذهل-في-الصين-بناء-جسر-ضخم-خلال-43-ساعة-فيديو-1105477301.html
إنجاز هندسي مذهل في الصين.. بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو
إنجاز هندسي مذهل في الصين.. بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس التقدم الهائل في قطاع البنية التحتية بالصين، تمكنت فرق بناء من إتمام تشييد جسر ضخم يبلغ وزنه 1300 طن، في وقت قياسي لم يتجاوز 43 ساعة فقط. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T20:49+0000
2025-09-30T20:49+0000
2025-09-30T20:58+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
الصين
بناء
العالم
أخبار العالم الآن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105477400_0:6:661:378_1920x0_80_0_0_6ab28a54f7c2732b345c83b139bf8b1d.png
ووفقًا للجهات المشرفة على المشروع، فقد تم تنفيذ عملية البناء بدقة عالية واستخدام معدات وتقنيات متطورة سمحت بتركيب الجسر بأمان وكفاءة دون التأثير على حركة المرور في المنطقة.ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا جديدًا على قدرة الصين المتزايدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في وقت قياسي، ما يعكس مدى التقدم في تقنيات البناء والتخطيط العمراني في البلاد.الجدير بالذكر أن الجسر الجديد سيسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل التنقل في المنطقة، ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع الضخمة، التي تنفذها الصين لدعم التنمية المستدامة وتوسيع شبكات الطرق والجسور.الصين تكشف عن أكبر توربين هوائي عائم في العالم... فيديو"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو
https://sarabic.ae/20250928/الصين-تفتتح-أطول-جسر-في-العالم-أمام-حركة-المرور-صور-وفيديو-1105361734.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105477400_42:0:546:378_1920x0_80_0_0_53601d1149e998fd7d06d906e4eac6a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, بناء, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات
نادي الفيديو, الصين, بناء, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات
إنجاز هندسي مذهل في الصين.. بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو
20:49 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 20:58 GMT 30.09.2025)
في خطوة تعكس التقدم الهائل في قطاع البنية التحتية بالصين، تمكنت فرق بناء من إتمام تشييد جسر ضخم يبلغ وزنه 1300 طن، في وقت قياسي لم يتجاوز 43 ساعة فقط.
ووفقًا للجهات المشرفة على المشروع، فقد تم تنفيذ عملية البناء بدقة عالية واستخدام معدات وتقنيات متطورة سمحت بتركيب الجسر بأمان وكفاءة دون التأثير على حركة المرور في المنطقة.
ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا جديدًا على قدرة الصين المتزايدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في وقت قياسي، ما يعكس مدى التقدم في تقنيات البناء والتخطيط العمراني في البلاد.
الجدير بالذكر أن الجسر الجديد سيسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل التنقل في المنطقة، ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع الضخمة، التي تنفذها الصين لدعم التنمية المستدامة وتوسيع شبكات الطرق والجسور.