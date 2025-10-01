https://sarabic.ae/20251001/قيادي-بحركة-فتح-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-قطعت-شوطا-كبيرا-في-السيطرة-على-الضفة-ولا-يمكن-لترامب-منعها-1105509369.html

قيادي بحركة فتح لـ "سبوتنيك": إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في السيطرة على الضفة ولا يمكن لترامب منعها

قيادي بحركة فتح لـ "سبوتنيك": إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في السيطرة على الضفة ولا يمكن لترامب منعها

قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن إسرائيل قطعت شوطا كبيرًا في عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث زرعتها... 01.10.2025

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الإجراءات تجعل من الصعب للغاية إزالة كل التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، حيث مارس المجتمع الدولي الصمت أمام ما تقوم به إسرائيل لإفشال أي برنامح سياسي دولي، وتركها تواصل مشروعها الاستيطاني، لدرجة يصعب فيها تنفيذ رؤية المجتمع الدولي بحل الدولتين.وتابع: "استقبلت إسرائيل هذا التصريح بحالة من اللا مبالاة، لأن مواقف الإدارة الأمريكية داعمة لسياستها التوسعية بلا حدود، ورفعت الفيتو في وجه العالم لحمايتها عشرات المرات".ومضى قائلًا: "لا أرى جدّية أمريكية في تنفيذ ما صدر عن الرئيس ترامب بشأن منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، ووقف العمليات الاستيطانية فيها، حيث لا يستطيع فرض إرادته على الحكومة الإسرائيلية.ويرى القيادي في حركة فتح، أن أقصى ما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية هو عدم السماح لها بمواصلة الاستيطان، والموافقة على كل ما قامت به حتى الآن، وهذا الأمر مرهون بالعقوبات التي من الممكن أن تفرضها الإدارة الأمريكية من جهة، والمجتمع الدولي من الجهة الأخرى".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وتحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".هذا وصرح الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة.وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة، "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

