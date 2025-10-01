قيادي بحركة فتح لـ "سبوتنيك": إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في السيطرة على الضفة ولا يمكن لترامب منعها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قيادي بحركة فتح لـ "سبوتنيك": إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في السيطرة على الضفة ولا يمكن لترامب منعها
قيادي بحركة فتح لـ "سبوتنيك": إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في السيطرة على الضفة ولا يمكن لترامب منعها
سبوتنيك عربي
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن إسرائيل قطعت شوطا كبيرًا في عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث زرعتها... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
قيادي بحركة فتح لـ "سبوتنيك": إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في السيطرة على الضفة ولا يمكن لترامب منعها

18:20 GMT 01.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن إسرائيل قطعت شوطا كبيرًا في عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث زرعتها بالمستوطنين وربطتها بشبكة طرق عملاقة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الإجراءات تجعل من الصعب للغاية إزالة كل التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، حيث مارس المجتمع الدولي الصمت أمام ما تقوم به إسرائيل لإفشال أي برنامح سياسي دولي، وتركها تواصل مشروعها الاستيطاني، لدرجة يصعب فيها تنفيذ رؤية المجتمع الدولي بحل الدولتين.
وأكد أن موقف الرئيس الأمريكي ترامب الأخير برفض سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية جاء متأخرا جدآ، وهو يحتاج لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للانسحاب وإتاحة الفرصة لتجسيد حل الدولتين.
وتابع: "استقبلت إسرائيل هذا التصريح بحالة من اللا مبالاة، لأن مواقف الإدارة الأمريكية داعمة لسياستها التوسعية بلا حدود، ورفعت الفيتو في وجه العالم لحمايتها عشرات المرات".
ومضى قائلًا: "لا أرى جدّية أمريكية في تنفيذ ما صدر عن الرئيس ترامب بشأن منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، ووقف العمليات الاستيطانية فيها، حيث لا يستطيع فرض إرادته على الحكومة الإسرائيلية.
ويرى القيادي في حركة فتح، أن أقصى ما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية هو عدم السماح لها بمواصلة الاستيطان، والموافقة على كل ما قامت به حتى الآن، وهذا الأمر مرهون بالعقوبات التي من الممكن أن تفرضها الإدارة الأمريكية من جهة، والمجتمع الدولي من الجهة الأخرى".
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية
أمس, 13:42 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وتحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".
هذا وصرح الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة، "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل
27 سبتمبر, 17:41 GMT
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
