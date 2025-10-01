https://sarabic.ae/20251001/كتيب-توجيهات-يكشف-مفاجآت-الجيش-الأوكراني-غير-مسؤول-عن-سلامة-الصحفيين-ويهددهم-بمحاكمات-جنائية-1105481756.html
كتيب توجيهات يكشف مفاجآت... الجيش الأوكراني غير مسؤول عن سلامة الصحفيين ويهددهم بمحاكمات جنائية
حصلت وكالة "سبوتنيك" على كتيب يتضمن توصيات وضعها نظام كييف وقدمها للصحفيين العاملين لديه بهدف التقيد بها، حيث وضع الكتيب عددا من المحظورات، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تؤكد عدم مسؤوليتها عن صحة وحياة الصحفيين الأوكرانيين الذين يغطون الأحداث في منطقة النزاع.
ويفصّل هذا الدليل أو الكتيب، الذي قدمته قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، المكون من 22 صفحة، ما يُسمح لممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية بنشره وما لا يُسمح لهم بنشره، ويركز بشكل أساسي على إجراءات نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بخسائر نظام كييف ونقل المعدات الأجنبية.
وينص حرفيا على أن "القوات المسلحة الأوكرانية ليست مسؤولة عن صحة وحياة الصحفيين الموجودين في منطقة النزاع، بل تقع هذه المسؤولية على عاتق الصحفيين أنفسهم".
ويفصّل الكتيّب الحالات التي قد يُعرّض فيها ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية للمساءلة الجنائية. كما تتضمن توصيات بشأن سلوك الصحفيين في مناطق القتال.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدليل أيضًا معلومات مفصلة لطرق التواصل بعدة هياكل عسكرية تعمل مع الصحافة، بما في ذلك أسماء جهات الاتصال.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية غير الحكومية (المُصنّفة كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا)، قد أعربت عام 2024 عن قلقها إزاء الضغط المتزايد على وسائل الإعلام في أوكرانيا، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في حالات ترهيب الصحفيين
الأوكرانيين.
وفي السابق، وردت تقارير متكررة عن وفيات في صفوف الصحفيين في أوكرانيا، بما في ذلك صحفيون أجانب. وعلى وجه التحديد، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية صحة وفاة الصحفي والمدون غونزالو ليرا أثناء احتجازه في أوكرانيا.
واضطهدت السلطات الأوكرانية سياسيين معارضين وصحفيين اعتبرتهم غير مقبولين قبل وقت طويل من بدء العملية الخاصة الروسية وحُظرت جميع وسائل الإعلام الروسية، بهدف طمس الحقائق وحقوق السكان الناطقين باللغة الروسية والتعتيم على الجرائم المرتكبة بحقهم.
وقضى كيريل فيشينسكي، رئيس بوابة "ريا نوفوستي أوكرانيا"، أكثر من عام رهن الاحتجاز. كما قُتل الصحفيان أوليس بوزينا وبافيل شيريميت.