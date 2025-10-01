https://sarabic.ae/20251001/كتيب-توجيهات-يكشف-مفاجآت-الجيش-الأوكراني-غير-مسؤول-عن-سلامة-الصحفيين-ويهددهم-بمحاكمات-جنائية-1105481756.html

كتيب توجيهات يكشف مفاجآت... الجيش الأوكراني غير مسؤول عن سلامة الصحفيين ويهددهم بمحاكمات جنائية

كتيب توجيهات يكشف مفاجآت... الجيش الأوكراني غير مسؤول عن سلامة الصحفيين ويهددهم بمحاكمات جنائية

حصلت وكالة "سبوتنيك" على كتيب يتضمن توصيات وضعها نظام كييف وقدمها للصحفيين العاملين لديه بهدف التقيد بها، حيث وضع الكتيب عددا من المحظورات، وأشار إلى أن القوات...

ويفصّل هذا الدليل أو الكتيب، الذي قدمته قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، المكون من 22 صفحة، ما يُسمح لممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية بنشره وما لا يُسمح لهم بنشره، ويركز بشكل أساسي على إجراءات نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بخسائر نظام كييف ونقل المعدات الأجنبية.ويفصّل الكتيّب الحالات التي قد يُعرّض فيها ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية للمساءلة الجنائية. كما تتضمن توصيات بشأن سلوك الصحفيين في مناطق القتال.وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية غير الحكومية (المُصنّفة كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا)، قد أعربت عام 2024 عن قلقها إزاء الضغط المتزايد على وسائل الإعلام في أوكرانيا، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في حالات ترهيب الصحفيين الأوكرانيين.وفي السابق، وردت تقارير متكررة عن وفيات في صفوف الصحفيين في أوكرانيا، بما في ذلك صحفيون أجانب. وعلى وجه التحديد، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية صحة وفاة الصحفي والمدون غونزالو ليرا أثناء احتجازه في أوكرانيا.وقضى كيريل فيشينسكي، رئيس بوابة "ريا نوفوستي أوكرانيا"، أكثر من عام رهن الاحتجاز. كما قُتل الصحفيان أوليس بوزينا وبافيل شيريميت.

