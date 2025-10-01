https://sarabic.ae/20251001/مستشار-هنية-السابق-لـ-سبوتنيك-لا-خيارات-أمام-حماس-سوى-قبول-مقترح-ترامب-1105505744.html

مستشار هنية السابق لـ "سبوتنيك": لا خيارات أمام حماس سوى قبول مقترح ترامب

قال أحمد يوسف، القيادي السابق في حركة حماس، والمستشار السياسي السابق لرئيس الحركة إسماعيل هنية، إن حركة حماس لم يعد أمامها أي خيارات، سوى القبول بخطة الرئيس...

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن من الصعب رفض حماس للمقترح، بعد أن أعطت الدول العربية والإسلامية الوازنة في المنطقة دعمها للمقترح الأمريكي.وأوضح أن الحركة أمام فرصتها الأخيرة، في وضع مستقبل القرار المتعلق بوقف إطلاق النار، وترتيبات الوضع لليوم التالي في غزة بيد الدول العربية والإسلامية.وشدد على ضرورة إشراك حماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بغزة.وطالب الحركة بتسليم الملف، وأن تصبح طرفا وشريكا مع الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير في إدارة القطاع، بما للسلطة الفلسطينية من شرعية في هذا العالم، اكتسبتها عبر نضالات سياسية مختلفة. وأنهى حديثه قائلًا: "حماس ليس لديها أي خيارات أخرى إلا القبول بمقترح الرئيس الأمريكي، وربما يكون لها بعض الملاحظات، يمكن أن تنقلها إلى مصر وقطر لترسلها لولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحفاظ على ماء الوجه.وقال ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه ينتظر رد "حماس" بشأن مقترح السلام"، الذي أعلن تفاصيله، عقب اجتماعه مع نتنياهو. وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

