"سرايا القدس" تعلن مقتل جميع أفراد قوة إسرائيلية إثر تفجير مبنى

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية نوعية في حي النصر بمدينة غزة، استهدفت قوة هندسية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل
ووفقًا لبيان الإعلام الحربي لسرايا القدس، تم تفجير منزل مفخخ مسبقًا باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع، إلى جانب عبوات أخرى تم تهيئتها عكسيًا من مخلفات القوات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن التفجير نفذ لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى المبنى بهدف تفخيخه وتدميره. وعقب العملية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وغير مسبوقة على محيط موقع العملية، في محاولة للرد على الهجوم. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد، اليوم الأربعاء، "تصميم بلاده على إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس". ووجّه كاتس، الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة، مشيرا إلى تشديد الحصار على غزة لهزيمة "حماس".وفي وقت سابق من يوم أول أمس الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة. ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها". خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا". وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى". وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية نوعية في حي النصر بمدينة غزة، استهدفت قوة هندسية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل وفقدان جميع أفرادها.
ووفقًا لبيان الإعلام الحربي لسرايا القدس، تم تفجير منزل مفخخ مسبقًا باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع، إلى جانب عبوات أخرى تم تهيئتها عكسيًا من مخلفات القوات الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن التفجير نفذ لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى المبنى بهدف تفخيخه وتدميره.
وأكدت سرايا القدس أن العملية وثقتها طائرة مسيرة من طراز "هدهد"، رصدت لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى مقتل أو فقدان جميع الجنود الذين كانوا داخل المبنى، دون تسجيل إصابات بينهم.
وعقب العملية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وغير مسبوقة على محيط موقع العملية، في محاولة للرد على الهجوم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد، اليوم الأربعاء، "تصميم بلاده على إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس". ووجّه كاتس، الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة، مشيرا إلى تشديد الحصار على غزة لهزيمة "حماس
".
وأضاف البيان أن "الجيش يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة"، متابعا: "سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز".
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.
خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل
عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".