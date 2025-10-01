جمهورية الصين الشعبية تحتفل بالذكرى الـ76 لتأسيسها

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في مقاطعة شاندونغ الصينية.
حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، يرفع كأسه بعد أن ألقى كلمة في حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني، في قاعة الشعب الكبرى عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
صورة لقاعة الشعب الكبرى، عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن في بكين، الصين.
مراسم وتحضيرات للاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
مباني مضائة على طول نهر هايخه، خلال عرض ضوئي احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
مروحيات صينية تحمل العلم الوطني الصيني خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية.
فنانون يؤدون رقصات شعبية على خشبة المسرح خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية.
حارس أمن يقف أمام باب قاعة الشعب الكبرى، عشية اليوم الوطني لإحياء ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
فنانون شعبيون يؤدون رقصة التنين في ساحة حديقة دونغيي للرموز الثقافية بمدينة تشينغتشو، الصين.
