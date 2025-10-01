عربي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
جمهورية الصين الشعبية تحتفل بالذكرى الـ76 لتأسيسها
جمهورية الصين الشعبية تحتفل بالذكرى الـ76 لتأسيسها
سبوتنيك عربي
تحتفل جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الـ76 لتأسيسها، وتم رفع العلم الوطني بميدان تيانآنمن في العاصمة بكين، وشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ، في الاحتفال حيث ألقى... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
фото, صور, الصين

جمهورية الصين الشعبية تحتفل بالذكرى الـ76 لتأسيسها

13:57 GMT 01.10.2025
تابعنا عبر
تحتفل جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الـ76 لتأسيسها، وتم رفع العلم الوطني بميدان تيانآنمن في العاصمة بكين، وشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ، في الاحتفال حيث ألقى كلمة هامة استعرض فيها مسيرة بلاده منذ تأسيس الجمهورية وحتى الوقت الراهن، مشددًا على ضرورة الاستمرار في البناء على إنجازات الماضي لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.
© Getty Images / VCG/Chen Yan

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في مقاطعة شاندونغ الصينية.

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في مقاطعة شاندونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / VCG/Chen Yan

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في مقاطعة شاندونغ الصينية.

© Getty Images / VCG

حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / VCG

حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© AP Photo / Ng Han Guan

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يرفع كأسه بعد أن ألقى كلمة في حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني، في قاعة الشعب الكبرى عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يرفع كأسه بعد أن ألقى كلمة في حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني، في قاعة الشعب الكبرى عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Ng Han Guan

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يرفع كأسه بعد أن ألقى كلمة في حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني، في قاعة الشعب الكبرى عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© AP Photo / Ng Han Guan

صورة لقاعة الشعب الكبرى، عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

صورة لقاعة الشعب الكبرى، عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Ng Han Guan

صورة لقاعة الشعب الكبرى، عشية الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© Getty Images / VCG/Chen Yang

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / VCG/Chen Yang

مواطنون يحملون أعلامًا وطنية صينية على جبل تايآن، احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© Getty Images / VCG

حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن في بكين، الصين.

حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / VCG

حفل كبير لرفع العلم الوطني في ساحة تيانانمن في بكين، الصين.

© Getty Images / VCG

مراسم وتحضيرات للاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

مراسم وتحضيرات للاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / VCG

مراسم وتحضيرات للاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© Getty Images / VCG/China News Service/Tong Yu

مباني مضائة على طول نهر هايخه، خلال عرض ضوئي احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

مباني مضائة على طول نهر هايخه، خلال عرض ضوئي احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / VCG/China News Service/Tong Yu

مباني مضائة على طول نهر هايخه، خلال عرض ضوئي احتفالًا بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© AP Photo / Chan Long Hei

مروحيات صينية تحمل العلم الوطني الصيني خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية.

مروحيات صينية تحمل العلم الوطني الصيني خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Chan Long Hei

مروحيات صينية تحمل العلم الوطني الصيني خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية.

© AP Photo / Chan Long Hei

فنانون يؤدون رقصات شعبية على خشبة المسرح خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية.

فنانون يؤدون رقصات شعبية على خشبة المسرح خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Chan Long Hei

فنانون يؤدون رقصات شعبية على خشبة المسرح خلال الاحتفال باليوم الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية.

© Getty Images / picture alliance/Johannes Neudecker

حارس أمن يقف أمام باب قاعة الشعب الكبرى، عشية اليوم الوطني لإحياء ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

حارس أمن يقف أمام باب قاعة الشعب الكبرى، عشية اليوم الوطني لإحياء ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / picture alliance/Johannes Neudecker

حارس أمن يقف أمام باب قاعة الشعب الكبرى، عشية اليوم الوطني لإحياء ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

© Getty Images / NurPhoto/ Costfoto

فنانون شعبيون يؤدون رقصة التنين في ساحة حديقة دونغيي للرموز الثقافية بمدينة تشينغتشو، الصين.

فنانون شعبيون يؤدون رقصة التنين في ساحة حديقة دونغيي للرموز الثقافية بمدينة تشينغتشو، الصين. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / NurPhoto/ Costfoto

فنانون شعبيون يؤدون رقصة التنين في ساحة حديقة دونغيي للرموز الثقافية بمدينة تشينغتشو، الصين.

