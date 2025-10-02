https://sarabic.ae/20251002/العراق-العمليات-المشتركة-تكشف-حقيقة-أصوات-المقاتلات-الحربية-في-سماء-بغداد-1105526687.html
العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد
العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد
أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، إيضاحا بشأن سماع أصوات مقاتلات حربية تجوب سماء العاصمة بغداد. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن "العمليات المشتركة"، في بيان لها، أن سماع أصوات مقاتلات حربية في سماء بغداد يأتي ضمن تنفيذ استعراض جوي في إطار احتفالات البلاد باليوم الوطني العراقي لمدة 3 أيام.وقالت العمليات المشتركة في بيانها إنه "بمناسبة اليوم الوطني العراقي، تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش، لتنفيذ استعراض جوي مميز يجوب سماء العاصمة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بهذا اليوم الوطني المجيد الموافق يوم الجمعة القادم الثالث من تشرين أول الجاري".وأضافت: "ونود أن نلفت عناية المواطنين الكرام إلى أن حركة الطيران التي تُلاحظ في سماء بغداد خلال الثلاثة أيام القادمة تأتي ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيرا للاستعراض الجوي الذي سيُقام بهذه المناسبة العزيزة".وأكدت العمليات أن هذه الأنشطة تجسد فخرها بانتمائها الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال.ودعت العمليات المشتركة في العراق المواطنين إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية، سواء من خلال الحضور، أو المتابعة عبر القنوات الرسمية".
