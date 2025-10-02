العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد

عربي
الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/العراق-العمليات-المشتركة-تكشف-حقيقة-أصوات-المقاتلات-الحربية-في-سماء-بغداد-1105526687.html
العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد
العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد
سبوتنيك عربي
أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، إيضاحا بشأن سماع أصوات مقاتلات حربية تجوب سماء العاصمة بغداد. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T08:02+0000
2025-10-02T08:02+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4147aac8e1dbfcd167aaa7c2f45bc915.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن "العمليات المشتركة"، في بيان لها، أن سماع أصوات مقاتلات حربية في سماء بغداد يأتي ضمن تنفيذ استعراض جوي في إطار احتفالات البلاد باليوم الوطني العراقي لمدة 3 أيام.وقالت العمليات المشتركة في بيانها إنه "بمناسبة اليوم الوطني العراقي، تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش، لتنفيذ استعراض جوي مميز يجوب سماء العاصمة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بهذا اليوم الوطني المجيد الموافق يوم الجمعة القادم الثالث من تشرين أول الجاري".وأضافت: "ونود أن نلفت عناية المواطنين الكرام إلى أن حركة الطيران التي تُلاحظ في سماء بغداد خلال الثلاثة أيام القادمة تأتي ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيرا للاستعراض الجوي الذي سيُقام بهذه المناسبة العزيزة".وأكدت العمليات أن هذه الأنشطة تجسد فخرها بانتمائها الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال.ودعت العمليات المشتركة في العراق المواطنين إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية، سواء من خلال الحضور، أو المتابعة عبر القنوات الرسمية".
https://sarabic.ae/20250718/الجيش-العراقي-يعلن-نتائج-التحقيق-في-الهجمات-التي-استهدفت-مواقع-عسكرية-باستخدام-طائرات-مسيرة-1102807631.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_67adc36aa17a038e9fe191abd7c5ed0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد

08:02 GMT 02.10.2025
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
تابعنا عبر
أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، إيضاحا بشأن سماع أصوات مقاتلات حربية تجوب سماء العاصمة بغداد.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن "العمليات المشتركة"، في بيان لها، أن سماع أصوات مقاتلات حربية في سماء بغداد يأتي ضمن تنفيذ استعراض جوي في إطار احتفالات البلاد باليوم الوطني العراقي لمدة 3 أيام.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الجيش العراقي يعلن نتائج التحقيق في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيرة
18 يوليو, 17:41 GMT
وقالت العمليات المشتركة في بيانها إنه "بمناسبة اليوم الوطني العراقي، تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش، لتنفيذ استعراض جوي مميز يجوب سماء العاصمة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بهذا اليوم الوطني المجيد الموافق يوم الجمعة القادم الثالث من تشرين أول الجاري".
وأضافت: "ونود أن نلفت عناية المواطنين الكرام إلى أن حركة الطيران التي تُلاحظ في سماء بغداد خلال الثلاثة أيام القادمة تأتي ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيرا للاستعراض الجوي الذي سيُقام بهذه المناسبة العزيزة".
وأكدت العمليات أن هذه الأنشطة تجسد فخرها بانتمائها الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال.
ودعت العمليات المشتركة في العراق المواطنين إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية، سواء من خلال الحضور، أو المتابعة عبر القنوات الرسمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала