https://sarabic.ae/20251002/الكرملين-المفاوضات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-متوقفة-وآفاق-استمرارها-غامضة-1105543761.html

الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة

الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أوكرانيا غير مستعدة للتفاوض على تسوية سلمية للصراع مع روسيا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T14:09+0000

2025-10-02T14:09+0000

2025-10-02T14:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين، في قناة "روسيا 1": "هناك توقف في المفاوضات، وأفق غامض لمواصلة هذه المفاوضات. موقف نظام كييف مجرد إلى حد ما. إنهم لا يريدون مواصلة المفاوضات، ولا يريدون محاولة التوصل إلى اتفاقٍ بشأن أي شيء".ووفقا لبيسكوف: "ناقش ممثلو القيادة الأمريكية إمكانية تزويد كييف بهذه الصواريخ (صواريخ توماهوك) في مقابلات أُجريت هذا الأسبوع. ودرسوا بشكل عام إمكانية توجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية. وهذا، بالطبع، مؤشر خطير للغاية، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام في موسكو. لقد لاحظناه. وإذا حدث ذلك، فسيكون تصعيدًا جديدا وخطيرا للتوترات، الأمر الذي سيتطلب ردا مناسبًا من روسيا".وقال المتحدث باسم الكرملين، معلقًا على الوضع الدولي وجولة التصعيد الجديدة من الدول الغربية: "لقد اتخذ الأوروبيون موقفًا متشددًا، وهذا أمر بديهي".في وقت سابق، وفي مقالٍ نشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، منح أوكرانيا قرضًا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمّدوا بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.

https://sarabic.ae/20251002/ماكرون-الطائرات-المسيرة-التي-تنتهك-الأجواء-الأوروبية-يمكن-تدميرها-1105542182.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم