https://sarabic.ae/20251002/الكرملين-المفاوضات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-متوقفة-وآفاق-استمرارها-غامضة-1105543761.html
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أوكرانيا غير مستعدة للتفاوض على تسوية سلمية للصراع مع روسيا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T14:09+0000
2025-10-02T14:09+0000
2025-10-02T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين، في قناة "روسيا 1": "هناك توقف في المفاوضات، وأفق غامض لمواصلة هذه المفاوضات. موقف نظام كييف مجرد إلى حد ما. إنهم لا يريدون مواصلة المفاوضات، ولا يريدون محاولة التوصل إلى اتفاقٍ بشأن أي شيء".ووفقا لبيسكوف: "ناقش ممثلو القيادة الأمريكية إمكانية تزويد كييف بهذه الصواريخ (صواريخ توماهوك) في مقابلات أُجريت هذا الأسبوع. ودرسوا بشكل عام إمكانية توجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية. وهذا، بالطبع، مؤشر خطير للغاية، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام في موسكو. لقد لاحظناه. وإذا حدث ذلك، فسيكون تصعيدًا جديدا وخطيرا للتوترات، الأمر الذي سيتطلب ردا مناسبًا من روسيا".وقال المتحدث باسم الكرملين، معلقًا على الوضع الدولي وجولة التصعيد الجديدة من الدول الغربية: "لقد اتخذ الأوروبيون موقفًا متشددًا، وهذا أمر بديهي".في وقت سابق، وفي مقالٍ نشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، منح أوكرانيا قرضًا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمّدوا بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.
https://sarabic.ae/20251002/ماكرون-الطائرات-المسيرة-التي-تنتهك-الأجواء-الأوروبية-يمكن-تدميرها-1105542182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
14:09 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 14:23 GMT 02.10.2025)
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أوكرانيا غير مستعدة للتفاوض على تسوية سلمية للصراع مع روسيا.
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين، في قناة "روسيا 1": "هناك توقف في المفاوضات، وأفق غامض لمواصلة هذه المفاوضات. موقف نظام كييف مجرد إلى حد ما. إنهم لا يريدون مواصلة المفاوضات، ولا يريدون محاولة التوصل إلى اتفاقٍ بشأن أي شيء".
وأضاف دميتري بيسكوف أن القرار الأمريكي المحتمل بتزويد كييف بصواريخ "توماهوك" سيتطلب ردًا مناسبًا من روسيا.
ووفقا لبيسكوف: "ناقش ممثلو القيادة الأمريكية إمكانية تزويد كييف بهذه الصواريخ (صواريخ توماهوك) في مقابلات أُجريت هذا الأسبوع. ودرسوا بشكل عام إمكانية توجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية. وهذا، بالطبع، مؤشر خطير للغاية، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام في موسكو. لقد لاحظناه. وإذا حدث ذلك، فسيكون تصعيدًا جديدا وخطيرا للتوترات، الأمر الذي سيتطلب ردا مناسبًا من روسيا".
وقال المتحدث باسم الكرملين، معلقًا على الوضع الدولي وجولة التصعيد الجديدة من الدول الغربية: "لقد اتخذ الأوروبيون موقفًا متشددًا، وهذا أمر بديهي".
في وقت سابق، وفي مقالٍ نشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، منح أوكرانيا قرضًا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
في سبتمبر/أيلول، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة. وأكدت أن أوكرانيا لن تسدد القرض إلا بعد أن تدفع روسيا "التعويضات".
وكان الاتحاد الأوروبي
ودول مجموعة السبع جمّدوا بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.