بريطانيا تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة لتوطين اللاجئين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/بريطانيا-تعتزم-فرض-قواعد-أكثر-صرامة-لتوطين-اللاجئين-1105522187.html
بريطانيا تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة لتوطين اللاجئين
بريطانيا تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة لتوطين اللاجئين
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها لن تمدد تلقائيا بعد الآن حقوق التوطين ولم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في مسعى آخر للحد من الهجرة. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T04:35+0000
2025-10-02T04:35+0000
بريطانيا
اللاجئين
أوضاع اللاجئين
مهاجري أوربا في بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
تعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في محاولة للحد من الدعم المتزايد لحزب الإصلاح الشعبوي، وتركز تحديدا على التقليل من عدد من يصلون بشكل غير قانوني من فرنسا في قوارب صغيرة.يمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ حاليا التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.وسيعني الاقتراح الجديد أن الإقامة الدائمة ليست مضمونة، وستخضع لعملية أطول تتضمن إظهار مساهمة في بريطانيا.وقالت الحكومة في بيان "ستضع هذه التغييرات حدا للنظام غير العادل الذي يسمح لأولئك الذين يعبرون القنال في قارب صغير بالتمتع بحقوق أكبر في التوطين ولم شمل الأسرة من أولئك الذين يصلون عبر الطرق القانونية السليمة وحتى المواطنين البريطانيين".وتعتمد الخطط على قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين التي حددتها وزيرة الداخلية شابانا محمود يوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.شملت هذه الشروط إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وخلو سجلهم الجنائي من الجرائم وعدم المطالبة بالمزايا والتحدث باللغة الإنجليزية والتطوع في أنشطة المجتمع.كما أعلنت الحكومة أنها ستزيد فترات التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات.وجاء في إعلان أمس الأربعاء أيضا أن اللاجئين سيفقدون أيضا الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا. وعلقت الحكومة طلبات لم الشمل هذه في سبتمبر أيلول.
https://sarabic.ae/20230329/إعلام-وضع-أكثر-من-ألف-مهاجر-وصلوا-إلى-بريطانيا-في-مبنى-لسجن-سابق-1075300661.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, اللاجئين, أوضاع اللاجئين, مهاجري أوربا في بريطانيا, العالم
بريطانيا, اللاجئين, أوضاع اللاجئين, مهاجري أوربا في بريطانيا, العالم

بريطانيا تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة لتوطين اللاجئين

04:35 GMT 02.10.2025
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Alex MacNaughton
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها لن تمدد تلقائيا بعد الآن حقوق التوطين ولم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في مسعى آخر للحد من الهجرة.
تعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في محاولة للحد من الدعم المتزايد لحزب الإصلاح الشعبوي، وتركز تحديدا على التقليل من عدد من يصلون بشكل غير قانوني من فرنسا في قوارب صغيرة.
يمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ حاليا التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.
وسيعني الاقتراح الجديد أن الإقامة الدائمة ليست مضمونة، وستخضع لعملية أطول تتضمن إظهار مساهمة في بريطانيا.
وقالت الحكومة في بيان "ستضع هذه التغييرات حدا للنظام غير العادل الذي يسمح لأولئك الذين يعبرون القنال في قارب صغير بالتمتع بحقوق أكبر في التوطين ولم شمل الأسرة من أولئك الذين يصلون عبر الطرق القانونية السليمة وحتى المواطنين البريطانيين".
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
إعلام: وضع أكثر من ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في مبنى لسجن سابق
29 مارس 2023, 18:44 GMT
وتعتمد الخطط على قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين التي حددتها وزيرة الداخلية شابانا محمود يوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
شملت هذه الشروط إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وخلو سجلهم الجنائي من الجرائم وعدم المطالبة بالمزايا والتحدث باللغة الإنجليزية والتطوع في أنشطة المجتمع.
كما أعلنت الحكومة أنها ستزيد فترات التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات.
وجاء في إعلان أمس الأربعاء أيضا أن اللاجئين سيفقدون أيضا الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا. وعلقت الحكومة طلبات لم الشمل هذه في سبتمبر أيلول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала