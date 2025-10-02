خبير أمريكي: إسرائيل الدولة الأكثر خروجا عن القانون في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
خبير أمريكي: إسرائيل الدولة الأكثر خروجا عن القانون في العالم
خبير أمريكي: إسرائيل الدولة الأكثر خروجا عن القانون في العالم
خبير أمريكي: إسرائيل الدولة الأكثر خروجا عن القانون في العالم
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، وأستاذ جامعة كولومبيا، أن إسرائيل تُعدّ حاليًا أكثر دولة خارجة عن القانون في العالم، وترتكب جرائم حرب واسعة... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
قطاع غزة
وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "ليس من مصلحة أمريكا أن تكون معزولة عالميًا إلى جانب دولة منبوذة متعطشة للدماء. وللأسف، هذا بالضبط ما أصبحت عليه الحكومة الإسرائيلية".وأكد أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، كما شهد "عدد لا يحصى من المراقبين في مختلف أنحاء العالم".كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.. فيديوأمير قطر يبحث مع ترامب خطة إنهاء الحرب في غزة
https://sarabic.ae/20251001/إسرائيل-تصدم-سفينة-تابعة-لأسطول-الصمود-العالمي-فيديو-1105520913.html
إسرائيل
قطاع غزة
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، وأستاذ جامعة كولومبيا، أن إسرائيل تُعدّ حاليًا أكثر دولة خارجة عن القانون في العالم، وترتكب جرائم حرب واسعة النطاق.
وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "ليس من مصلحة أمريكا أن تكون معزولة عالميًا إلى جانب دولة منبوذة متعطشة للدماء. وللأسف، هذا بالضبط ما أصبحت عليه الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "الآن الدولة الأكثر تمردًا وخروجا عن القانون في العالم، وترتكب جرائم حرب جسيمة".

وأكد أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، كما شهد "عدد لا يحصى من المراقبين في مختلف أنحاء العالم".
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
إسرائيل تصدم سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"... فيديو
أمس, 23:56 GMT
كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.
الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.. فيديو
أمير قطر يبحث مع ترامب خطة إنهاء الحرب في غزة
