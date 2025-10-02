https://sarabic.ae/20251002/خبير-أمريكي-إسرائيل-الدولة-الأكثر-خروجا-عن-القانون-في-العالم-1105525624.html
خبير أمريكي: إسرائيل الدولة الأكثر خروجا عن القانون في العالم
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، وأستاذ جامعة كولومبيا، أن إسرائيل تُعدّ حاليًا أكثر دولة خارجة عن القانون في العالم، وترتكب جرائم حرب واسعة... 02.10.2025
2025-10-02T07:11+0000
2025-10-02T07:11+0000
2025-10-02T07:11+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "ليس من مصلحة أمريكا أن تكون معزولة عالميًا إلى جانب دولة منبوذة متعطشة للدماء. وللأسف، هذا بالضبط ما أصبحت عليه الحكومة الإسرائيلية".وأكد أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، كما شهد "عدد لا يحصى من المراقبين في مختلف أنحاء العالم".كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.
https://sarabic.ae/20251001/إسرائيل-تصدم-سفينة-تابعة-لأسطول-الصمود-العالمي-فيديو-1105520913.html
إسرائيل
قطاع غزة
خبير أمريكي: إسرائيل الدولة الأكثر خروجا عن القانون في العالم
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير، جيفري ساكس، وأستاذ جامعة كولومبيا، أن إسرائيل تُعدّ حاليًا أكثر دولة خارجة عن القانون في العالم، وترتكب جرائم حرب واسعة النطاق.
وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "ليس من مصلحة أمريكا أن تكون معزولة عالميًا إلى جانب دولة منبوذة متعطشة للدماء. وللأسف، هذا بالضبط ما أصبحت عليه الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "الآن الدولة الأكثر تمردًا وخروجا عن القانون في العالم، وترتكب جرائم حرب جسيمة".
وأكد أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، كما شهد "عدد لا يحصى من المراقبين في مختلف أنحاء العالم".
كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.