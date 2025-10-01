https://sarabic.ae/20251001/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-4-صواريخ-من-بين-5-أطلقت-من-غزة-فيديو--1105509804.html

الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.. فيديو

الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراضه لأربع صواريخ من بين 5 أطلقت من قطاع غزة. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T18:47+0000

2025-10-01T18:47+0000

2025-10-01T18:47+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048937692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a86caaca97dfa6386ffe8c163ddc1d2.jpg

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أنه تم رصد إطلاق خمسة صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأوضح في البيان أنه تمكن من اعتراض أربعة صواريخ منها، بينما سقط واحد في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أكدت سماع دوي أصوات انفجارات قوية بالأجواء، عقب دوي صافرات الإنذار في مدينة أسدود ومحيطها.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية نوعية في حي النصر بمدينة غزة، استهدفت قوة هندسية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل وفقدان جميع أفرادها.ووفقًا لبيان الإعلام الحربي لسرايا القدس، تم تفجير منزل مفخخ مسبقًا باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع، إلى جانب عبوات أخرى تم تهيئتها عكسيًا من مخلفات القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التفجير نفذ لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى المبنى بهدف تفخيخه وتدميره.وأكدت سرايا القدس أن العملية وثقتها طائرة مسيرة من طراز "هدهد"، رصدت لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى مقتل أو فقدان جميع الجنود الذين كانوا داخل المبنى، دون تسجيل إصابات بينهم. وعقب العملية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وغير مسبوقة على محيط موقع العملية، في محاولة للرد على الهجوم.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد، اليوم الأربعاء، "تصميم بلاده على إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس". ووجّه كاتس، الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة، مشيرا إلى تشديد الحصار على غزة لهزيمة "حماس"، وأضاف أن "الجيش يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة"، متابعا: "سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز".وفي وقت سابق من يوم أول أمس الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

https://sarabic.ae/20251001/3-نقاط-تعيق-تطبيق-خطة-ترامب-في-غزة-1105482589.html

https://sarabic.ae/20251001/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوجه-الإنذار-الأخير-لسكان-غزة-بالمغادرة-1105494183.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار