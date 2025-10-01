الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.. فيديو
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أنه تم رصد إطلاق خمسة صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأوضح في البيان أنه تمكن من اعتراض أربعة صواريخ منها، بينما سقط واحد في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أكدت سماع دوي أصوات انفجارات قوية بالأجواء، عقب دوي صافرات الإنذار في مدينة أسدود ومحيطها.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية نوعية في حي النصر بمدينة غزة، استهدفت قوة هندسية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل وفقدان جميع أفرادها.ووفقًا لبيان الإعلام الحربي لسرايا القدس، تم تفجير منزل مفخخ مسبقًا باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع، إلى جانب عبوات أخرى تم تهيئتها عكسيًا من مخلفات القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التفجير نفذ لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى المبنى بهدف تفخيخه وتدميره.وأكدت سرايا القدس أن العملية وثقتها طائرة مسيرة من طراز "هدهد"، رصدت لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى مقتل أو فقدان جميع الجنود الذين كانوا داخل المبنى، دون تسجيل إصابات بينهم. وعقب العملية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وغير مسبوقة على محيط موقع العملية، في محاولة للرد على الهجوم.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد، اليوم الأربعاء، "تصميم بلاده على إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس". ووجّه كاتس، الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة، مشيرا إلى تشديد الحصار على غزة لهزيمة "حماس"، وأضاف أن "الجيش يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة"، متابعا: "سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز".وفي وقت سابق من يوم أول أمس الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراضه لأربع صواريخ من بين 5 أطلقت من قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أنه تم رصد إطلاق خمسة صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأوضح في البيان أنه تمكن من اعتراض أربعة صواريخ منها، بينما سقط واحد في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أكدت سماع دوي أصوات انفجارات قوية بالأجواء، عقب دوي صافرات الإنذار في مدينة أسدود ومحيطها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزة
08:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية نوعية في حي النصر بمدينة غزة، استهدفت قوة هندسية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل وفقدان جميع أفرادها.
ووفقًا لبيان الإعلام الحربي لسرايا القدس، تم تفجير منزل مفخخ مسبقًا باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع، إلى جانب عبوات أخرى تم تهيئتها عكسيًا من مخلفات القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التفجير نفذ لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى المبنى بهدف تفخيخه وتدميره.
وأكدت سرايا القدس أن العملية وثقتها طائرة مسيرة من طراز "هدهد"، رصدت لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى مقتل أو فقدان جميع الجنود الذين كانوا داخل المبنى، دون تسجيل إصابات بينهم. وعقب العملية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وغير مسبوقة على محيط موقع العملية، في محاولة للرد على الهجوم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد، اليوم الأربعاء، "تصميم بلاده على إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس". ووجّه كاتس، الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة، مشيرا إلى تشديد الحصار على غزة لهزيمة "حماس"، وأضاف أن "الجيش يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة"، متابعا: "سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز".
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الإثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة
12:05 GMT
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
