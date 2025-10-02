https://sarabic.ae/20251002/ليبيا-تحمل-إسرائيل-مسؤولية-احتجاز-مواطنيها-على-متن-سفينة-مساعدات-متجهة-لغزة-1105544344.html
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي القطاع المحاصر.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي وصل "سبوتنيك" نسخة منه أنها "تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان إطلاق سراحهم فورا، وتأمين عودتهم بسلام إلى بلادهم". وجددت الوزارة موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية والعيش بكرامة تحت ظل الحرية والاستقلال. وانطلقت سفينة "عمر المختار" ضمن "أسطول الصمود" من العاصمة الليبية طرابلس إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، محملة بمساعدات إنسانية متنوعة تشمل مواد غذائية أساسية.كما حملت السفينة مفروشات وأغطية، إلى جانب أكثر من 6 آلاف قطعة غذائية مخصصة للأطفال تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والعناصر الضرورية لإنقاذهم من خطر المجاعة وسوء التغذية.
14:36 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 14:37 GMT 02.10.2025)
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي القطاع المحاصر.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي وصل "سبوتنيك
" نسخة منه أنها "تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان إطلاق سراحهم فورا، وتأمين عودتهم بسلام إلى بلادهم".
وجددت الوزارة موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية
والعيش بكرامة تحت ظل الحرية والاستقلال.
وانطلقت سفينة "عمر المختار" ضمن "أسطول الصمود
" من العاصمة الليبية طرابلس إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، محملة بمساعدات إنسانية متنوعة تشمل مواد غذائية أساسية.
كما حملت السفينة مفروشات وأغطية، إلى جانب أكثر من 6 آلاف قطعة غذائية مخصصة للأطفال تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والعناصر الضرورية لإنقاذهم من خطر المجاعة وسوء التغذية.