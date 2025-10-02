ليبيا تحمل إسرائيل مسؤولية احتجاز مواطنيها على متن سفينة مساعدات متجهة لغزة

عربي
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يريد فرض السلام بالقوة ولكن هذا لا ينطبق على روسيا التي أثبتت المعركة أنها لا تكسر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/ليبيا-تحمل-إسرائيل-مسؤولية-احتجاز-مواطنيها-على-متن-سفينة-مساعدات-متجهة-لغزة-1105544344.html
ليبيا تحمل إسرائيل مسؤولية احتجاز مواطنيها على متن سفينة مساعدات متجهة لغزة
ليبيا تحمل إسرائيل مسؤولية احتجاز مواطنيها على متن سفينة مساعدات متجهة لغزة
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T14:36+0000
2025-10-02T14:37+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105544049_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff8942a93776f092afb1fc547359628c.jpg
وأكدت الوزارة في بيان رسمي وصل "سبوتنيك" نسخة منه أنها "تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان إطلاق سراحهم فورا، وتأمين عودتهم بسلام إلى بلادهم". وجددت الوزارة موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية والعيش بكرامة تحت ظل الحرية والاستقلال. وانطلقت سفينة "عمر المختار" ضمن "أسطول الصمود" من العاصمة الليبية طرابلس إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، محملة بمساعدات إنسانية متنوعة تشمل مواد غذائية أساسية.كما حملت السفينة مفروشات وأغطية، إلى جانب أكثر من 6 آلاف قطعة غذائية مخصصة للأطفال تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والعناصر الضرورية لإنقاذهم من خطر المجاعة وسوء التغذية.
https://sarabic.ae/20251002/أول-تعليق-من-غريتا-ثونبرغ-بعد-اعتقال-الجيش-الإسرائيلي-لها-ضمن-أسطول-الصمود-فيديو-1105543598.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105544049_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff465b474c67b29be9fa2cefdf6c8bb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
حصري, أخبار ليبيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

ليبيا تحمل إسرائيل مسؤولية احتجاز مواطنيها على متن سفينة مساعدات متجهة لغزة

14:36 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 14:37 GMT 02.10.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي
سفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي القطاع المحاصر.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي وصل "سبوتنيك" نسخة منه أنها "تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان إطلاق سراحهم فورا، وتأمين عودتهم بسلام إلى بلادهم".
ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرج، تلوح بيدها من قارب يشارك في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية، برشلونة، إسبانيا، 31 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو
14:09 GMT
وجددت الوزارة موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية والعيش بكرامة تحت ظل الحرية والاستقلال.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي
سفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
سفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وانطلقت سفينة "عمر المختار" ضمن "أسطول الصمود" من العاصمة الليبية طرابلس إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، محملة بمساعدات إنسانية متنوعة تشمل مواد غذائية أساسية.
كما حملت السفينة مفروشات وأغطية، إلى جانب أكثر من 6 آلاف قطعة غذائية مخصصة للأطفال تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والعناصر الضرورية لإنقاذهم من خطر المجاعة وسوء التغذية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала